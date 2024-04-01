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健康

生活美滿不會發病？多社交改善病情？ 打破「想當然」 抑鬱可癒

【明報專訊】捱過3年疫情，迎來經濟下滑，樓股皆跌。臨牀所見，抑鬱症個案有增加迹象。上周又發生一宗悲劇，據報患有抑鬱症的妻子，疑因擔心無力照顧年老患長期病的丈夫，涉嫌謀殺丈夫後自殺。近年醫學上對抑鬱症的成因、致病機制等有愈來愈多的認知，然而無論病人還是照顧者，對於抑鬱症仍有很多「想當然」，往往變成誤區，妨礙了患者痊癒。

病人或照顧者對於抑鬱症，由醫生確診一刻，至整個治療過程，都會出現不同的「想當然」，包括：

1. 他工作和家庭都美滿，怎可能會有抑鬱症？

這種「想當然」源於對抑鬱症成因的誤解。抑鬱症並不單純是「不開心」，它是一個病，腦內出現一些問題，主要是分泌的血清素、多巴胺、腎上腺素等傳遞物質失調，導致抑鬱症出現。

腦內傳遞物質失調致病

這是較廣泛支持的單胺理論（monoamine hypothesis）。根據這理論，開心或不開心是取決於腦內傳遞物質，傳遞物質失調自然就有情緒起落，並且有可能患上抑鬱症。因此一個人生活即使很美滿，沒有特別事故發生，都可以有抑鬱症。

2. 家人患了抑鬱症，只要對他多點遷就，多和他上街走走，多見朋友，病情便會改善。

這可能是最常見的「想當然」，聽起來頭頭是道。但必須分清楚，一般鼓勵大家多和朋友分享、多社交，是為了減低情緒走進死胡同。因為根據現時認知，若一個人思想傾向負面，而不是積極、正向，會較容易有抑鬱症。抑鬱症始終是關乎多因素而並非單一原因，多和人傾談分享對減少患抑鬱症應有一定幫助。

強迫「多見人」或弄巧反拙

然而，若已經確診抑鬱症，單是鼓勵患者「多點見人」不但沒有幫助，更可能有反效果。因為抑鬱症病人往往不想見人、外出，若家人強迫他出外見朋友，其實對病人會構成壓力，甚至加深病情。所以對抑鬱症患者幫助一定要度身訂做，在某些階段，家人只需要坐在病人身邊，聆聽他說什麼，已經是一種很好的支持，其他工作應交給醫生。

3. 抑鬱症很難醫，很難痊癒，即使痊癒也容易復發。

這個「想當然」會令患者抗拒服藥。若患者誤信服藥也不會痊癒，治療意欲當然低。事實上，近年已發展出多種抗抑鬱藥，若服用其中一種而療效未如理想，覆診時醫生可改用另一種藥。有研究顯示，只要最終服用適合自己的藥物，10個抑鬱症病人中，有6至7人可以治癒。

10個病人 7人可治癒

至於復發，由於抑鬱症成因複雜，有先天因素例如家族傾向、後天性格發展，甚至加上生命中一些重大事故的打擊等誘發。若只是服藥，而性格、生活、思考模式等全沒有改變，加上先天因素亦無法改變，即抑鬱症誘因繼續存在，當然有可能復發。所以治療抑鬱症。除了用藥，必須加上其他輔助方法，例如心理治療、認知行為治療等，對不少個案都會有幫助。

4. 因為患者和家人的努力，病情改善了，可以不需要服藥了。

這「想當然」也很常見，當患者服藥一段時間後，病情好轉便覺得已經痊癒，不再服藥，也不覆診，希望盡快遠離精神科、抑鬱症這些標籤。但其實服藥療程根本未足夠，在這種情况下自行停藥，復發風險較高。

病情好轉 勿立即停藥

所以我會告訴病人，服藥治療抑鬱症，目的並不是改善病情，而是真正康復，之後不需要再服藥；而先決條件是必須服藥一段足夠的時間，例如半年，令腦內分泌穩定，再加上其他輔助治療改變後天誘因，期望最終可以停藥。

5. 不時會聽到抑鬱症病人輕生，他們是否一定走上絕路？

在數據上，抑鬱症病人的確比沒有患抑鬱症的人自殺機率較高，因為抑鬱症狀包括感到絕望、沮喪，什麼事都提不起興趣，加上睡眠質素欠佳，病人的生活其實十分痛苦，因此有病人就會想：有什麼方法可以遠離這些痛苦呢？因而浮現出輕生的念頭。但必須搞清楚，雖然數據上抑鬱症患者自殺機率較高，但自殺本身並不是一個病，而是一個行為，可能是因抑鬱症或其他疾病，或不同原因而令一個人產生傷害自己的念頭。只要控制好抑鬱症，又沒有其他會導致輕生的原因，抑鬱症患者是不會走上絕路。

大部分人毋須終身服藥

當打破了以上的幾個「想當然」，就會發現抑鬱症其實也就是一個病，現時有藥可治，大部分病人亦毋須終身服藥。

文：張漢奇（精神科專科醫生）

編輯：梁小玲

美術：張欲琪

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