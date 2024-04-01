澤星寄語：不要瞎子摸象

照片只拍到動物的臀部和後腿，花紋黑白相間，跟斑馬十分相似。但朋友既然這樣問我，那當然不是斑馬了。謎底揭盅，原來是源自非洲中部、稱為㺢㹢狓（okapi）的偶蹄目哺乳動物。牠們頭部有點像鹿，長着一雙招風耳朵，雄性有兩隻短角，雌性則沒有。其身軀似驢、馬之類，臀部和後腿則像斑馬，但原來是長頸鹿的近親。

雖然我沒有猜中答案，猜謎過程卻讓我聯想到「瞎子摸象」這個比喻以偏概全的成語。故事裏幾個失明的人站在不同位置觸摸大象——有人摸到長鼻子，有人摸到粗腿，有人摸到尾巴。其實他們摸到的只是大象龐大身軀的一小部分，可是每個人都以為自己所知所感就是大象的全部。這不是跟我猜動物的情况一樣嗎？別說我以前沒見過這種動物，即使見過，單憑片面資訊（只看到臀部和後腿的近攝照片），也很難準確猜測那是什麼動物。

的確，求學、工作和做人處世也一樣。如果我們過分接近某些事物，或者耽於某些細節，很容易忽略了整體，甚至令我們判斷和決策錯誤。最常見的例子便是學生應試時，往往在某條難題上耗費太多時間，結果不夠時間完成試卷，把其他本來可以輕鬆作答取分的題目都錯過了，得不償失。

「一體化健康」 跨學科交流合作

我們從事醫學研究，也沒可能憑一人之力把人體各個器官、各類疾病探究得一清二楚，所以必須分工合作，選擇自己志趣所在的專科範疇鑽研下去。然而這樣做並不足夠，人體結構那麼複雜，某個器官或系統出現毛病，未必只有一個原因，所以我們積極推動跨專科合作，期望像推理小說的偵探一樣，抽絲剝繭找出真相，然後對症下藥。如果盲目堅持自己所學所知的那一套，忽略其他因素，不但不能消弭疾病，反而可能加深病人的痛苦。換言之，從醫者必須具備深入鑽研和通盤思考兩種能力，在適當的時候轉換角度，充分參考不同意見，以作最明智的決定。而大數據的急速發展，更有助醫學界宏觀分析，促進跨領域合作，從而提升研究和治療效益。

要保障人類健康，單憑醫學界的力量實在難以達成，必須與其他相關學科合作，在關乎人類生活的各個範疇多管齊下，才可事半功倍。過去30年，我們經歷了多場疫症，也應該意識到人類健康與環境因素息息相關。人類居住的環境欠佳，健康就得不到保障。環境因素包括多個層面，除基本環境衛生外，尚有自然生態、氣候變化、濫用藥物而造成的抗藥性等問題。因此我們提倡「一體化健康」的理念，積極推動跨學科的交流與合作，希望打破瞎子摸象的局限，更有效地維護民康。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[健康]