知多啲：河粉、久泡木耳易招米酵菌酸 致命率可達100%

米酵菌酸是來自椰毒伯克霍爾德氏菌（Burkholderia cocovenenans）的毒素，小量足以致命。註冊營養師陸肇麟指，此菌主要存在於土壤和植物中，當環境溫度介於22℃至30℃、pH值中性至微鹼性等條件下，椰毒伯克霍爾德氏菌就可迅速繁殖，並產生大量米酵菌酸，尤其常見在椰子、粟米、穀類等澱粉類食物與發酵製品。內地、印尼都曾有米酵菌酸食物中毒個案，與發酵椰子、粿條、米粉等濕米麵製品或粟米產品等有關。黑龍江曾有家庭進食由粟米發酵而成的自製「酸湯子」，導致9人死亡。而今次台灣食物中毒事件中，多名顧客曾在店內進食過炒粿條、滑蛋河粉等，兩者在製作過程為增加韌度，常添加粟米澱粉。此外，過長時間浸泡黑木耳等菇菌，亦會產生米酵菌酸。

無解藥 清洗、高溫無法消除

米酵菌酸中毒後，患者會出現胃部不適、惡心嘔吐、腹脹腹痛等，嚴重可致肝功能異常甚至死亡。由於未有解毒藥物，致命率可達40%至100%。陸肇麟指，「高溫無法消除米酵菌酸，食物即使經烹調後，毒性仍在」，清洗、浸泡幫助不大。因此他提醒，任何經發酵處理的食物，都不應長時間放在室溫下，而且一旦保存期已過，就不宜再食用。食物安全中心亦提醒，浸泡黑木耳不宜過長時間，若要浸過夜，應放在雪櫃內；處理食物的範圍、設備、工具及接觸食物的表面，都應保持清潔。

資料來源：香港食物安全中心、澳門市政署食品安全資訊

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