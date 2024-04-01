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健康

紅麴可傷肝腎 生產不當或添毒 保健品當藥食 白捱風險

【明報專訊】日本和台灣近期都發生嚴重食安致命事件。其中，日本小林製藥旗下紅麴保健品的傷腎風波愈演愈烈，截至上周六（3月30日），已有5宗懷疑相關死亡個案，逾百人入院。據報部分批次驗出含高毒性物質「軟毛青黴酸」，但暫未確認它是否事件元兇，以及為何會混入保健品之中。

紅麴被視為有助降低膽固醇，不少高膽固醇病人都聽過甚至服用這類產品。專家強調，若不清楚紅麴的功效、副作用和用藥禁忌，分分鐘補身變傷身。

小林製藥早前陸續接獲消費者報告，服用旗下3 款紅麴保健品後，出現腎臟問題，截至3月30日錄得5人死亡，其中有死者生前連續3年服用保健品「紅麴コレステヘルプ」（意譯：紅麴膽固醇幫助）。小林製藥宣布回收多款涉事產品；另外其他使用小林製藥紅麴原料的食品生產商，亦主動回收產品。在香港，食物安全中心在銅鑼灣一家零售店，發現有售懷疑使用有問題紅麴原料的黑醋產品「紅糀黒酢」，已下架及展開回收。

可助降膽固醇 卻可致腎衰竭

今次食安風暴的主角紅麴，又稱紅麴米，由米加入紅麴菌發酵而成。註冊藥劑師陳志鵬指，發酵後的紅麴產生出活性物質莫那可林K（Monacolin K），與降膽固醇藥物他汀類（statins）的活性成分相近，可助降低壞膽固醇。註冊營養師陸肇麟補充，曾有小型研究指紅麴可抗發炎，對心臟健康、代謝系統帶來好處。

「紅麴其實是雙面刃，有他汀類的好處，亦可帶來他汀的副作用」，陳志鵬續說，副作用包括消化不良、肌肉痛或發炎，嚴重可致橫紋肌溶解症，破壞肌肉組織，令大量肌紅蛋白釋放到血液中，加重腎臟負荷，引致腎衰竭；亦可致肝酵素上升，影響肝臟功能。「紅麴活性成分的藥理、副作用與他汀類藥物相似，其實紅麴類產品不應該放在貨架上，讓消費者自行購買。」

驗出青黴菌代謝產物 毒性強

據日媒報道，受小林事件影響人士大多出現腎臟功能下降，雖然紅麴可傷腎，但陳志鵬和陸肇麟都指，實際上引致腎病的情况並不常見。今次為何有大量用家腎功能受損？小林製藥上周五表示，在部分批次驗出軟毛青黴酸（puberulic acid），據厚生勞動省資料，軟毛青黴酸是青黴菌（penicillium）的代謝產物，毒性甚強。陳志鵬指暫未有太多研究指出它對人體的影響。但很多黴菌的代謝產物都對人體有害，如可致肝臟或腎臟衰竭，因此推斷軟毛青黴酸對人體健康可構成一定風險；相信可能是在發酵過程條件控制不佳，導致出現活性成分以外的化合物；暫時它與腎病的確切關連，仍然未明。

同服抗生素、抗真菌藥 或增副作用

除了保健品的食安因素，他指用家若本身有急性腎衰竭的風險因素，如高血壓、糖尿病、高齡等，長期或高劑量服用受污染的紅麴產品，或進一步加重腎臟負荷，「當腎臟失去過濾血液雜質的功能，不能夠將毒素排出體外，毒素累積在血液內，就有可能出現急性腎衰竭」。

另外，同時服用影響肝臟分解功能的藥物，包括免疫力抑制劑（如cyclosporine）、抗真菌藥物（如ketoconazole）、抗生素（如clarithromycin）等，因藥物抑制肝臟代謝功能，增加血液中紅麴活性成分濃度，副作用或更多。

不少慢性病人，雖獲醫生處方降膽固醇藥物，但因希望減藥而自行服用保健品。陳志鵬直指是錯誤觀念，「有人擔心藥物有副作用，尋求藥物以外的方法；保健品看似天然，但不能取代醫療方案」。處方藥物經嚴謹研究，有統一標準，可清楚知道不同劑量的效果、不同歲數服用風險等；但在香港部分保健品不受管制、毋須註冊，每款產品的活性成分差異可以很大。美國有機構比較12款紅麴產品的活性成分莫那可林K，含量從每粒0.10至10.09毫克不等。另外，生產過程有沒有攙入其他物質而導致化學作用，無從可知。他再三提醒正服用降膽固醇藥物的人士，不應以紅麴保健品取代。

陳志鵬近日亦接到市民查詢紅麴保健品的安全風險。他表示，若正服用其他品牌的紅麴保健品，未必需要立即停用，但建議評估有沒有服用的需要。不少人對保健品有謬誤，以為吃保健品後毋須運動和注重飲食，其實是本末倒置，「保健品不能夠取代健康生活方式」。陸肇麟補充，「除非經醫生或營養師評估過需服用保健品，否則很多保健品對大家健康而言都不是必要」。

腐乳、清酒都見紅麴蹤影

紅麴除了用於保健品，還常用作食用色素、增味劑、釀酒原料等添加在食物或飲品中，如腐乳、米酒、清酒等都見紅麴蹤影。陸肇麟指，食物安全中心禁止使用紅麴作食用色素，變相在本地因食用色素而接觸到紅麴的風險較低，「而用於食物原料的紅麴濃度相對保健品低許多，進食使用紅麴製作的食物，對身體影響不大」。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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