打開垃圾：政府、生產商未設渠道 義工擺街站 回收即棄電池

簡介：垃圾收費計劃討論足足廿年，這減廢火車頭終將在今年8月開動。垃圾打包後不再視不見為淨零成本，只盼大家想多一步，從源頭減廢，多多回收。經濟誘因加上監察執法，能否推動不太環保的人踏上減廢旅途？這欄目邀請社會各界打開朝夕相對的垃圾，一同設想在不遠的將來，人與垃圾將經歷不一樣的關係。

環保署：棄置不造成嚴重污染

Royce曾在綠在區區做兼職，當時碰上一個打算回收的街坊，「那街坊說他存了（即棄電池）很多年，知道有綠在區區很開心」。然而她知道，綠在區區不會回收即棄電池，只會收集充電池。回收者滿懷期待卻得不到回報，這引發Royce好奇背後原因，經過一輪探索查問，發現香港其實有下游回收公司處理即棄電池。

科域國際有限公司為環保署認可回收商，一直以來從「充電池回收計劃」和綠在區區收集的充電池，均是交由科域處理。查看其網頁，可見科域亦能收集及無害化處理一次性電池，例如鈕扣電池、鹼性電池等。明明有渠道，而市民明顯更頻繁使用即棄電池，為何一直沒有官方支持的回收計劃？

由環保署管理的香港減廢網站解釋，回收即棄電池的環境及經濟效益遠不及回收充電池，因為前者只有小量低價值的物料如鐵、鋅及錳能提取出來回收。另外，即棄電池的回收再造設施主要位於外國，出口回收牽涉高昂的費用及增加碳足印。從環境污染的角度，環保署則指，棄置一次性電池並不造成嚴重污染問題，因此沒有迫切規管。一來這些電池含有的有害金屬比充電池少，二來堆填區鋪設了不滲漏層，廢物的滲漏液會經收集和處理後，才排放入污水渠，以確保不會對環境造成影響。

充電池回收計劃 推行近20年

由2005年推行至今的「充電池回收計劃」會回收及循環再造由家居產生3種常見的充電池，分別是鋰離子（Li-ion）、鎳氫（NiMH）及鎳鎘（NiCd）電池。充電池又名二次電池，一般可以充電500至1000次，特別適用於「高耗電量連續操作」的電器。回收計劃收集的充電池種類包括手提電話、相機和手提電腦的便攜式充電池，以及俗稱尿袋的外置充電器。除了商場、住宅大廈大堂設置的藍色回收箱，綠在區區各個回收點亦會接收。

即棄電池又名為一次電池，指整粒電池只可放電一次，不能（或不容易）充電再用，常用於遙控器、手表等產品。根據2009年數字，有2300公噸的一次性電池被棄置在堆填區。眼見即棄電池的回收缺口，Royce去年2月發起「即棄電池回收計劃」，希望透過回收即棄電池，讓公眾關注妥善回收電池的重要性，對環境保護及公民責任有反思。計劃至今共接收近1公噸即棄電池，可見需求頗大。回收電池步驟如下：

1.將電池放進秏電量低的電器測試，例如遙控器、鬧鐘，確保電量已用盡

2.鈕扣電池需使用膠紙貼着正負極

3.預約到街站或前往回收點乾淨回收

鈕扣電池貼膠紙防短路

不少人問及電池如果只是輕微漏液，Royce形容為「微微冒汗」的情况，可否仍作回收？她說市民可以選擇自行抹乾，然後在正負極貼上膠紙，放在透明袋內方便查看，這做法可避免回收義工直接碰到漏液的電池。至於鈕扣電池為何要特別貼上膠紙？原來是考慮到這種電池的設計 ，一旦疊起或有短路風險。有些人一次過回收大量鈕扣電池，便會索性以兩張膠紙各貼上一整排電池的兩邊。使用皺紋膠紙或普通膠紙亦可，不會影響處理。

還有一些舊式熱水爐或玩具使用D型電池（俗稱大電），由於這類電器要以較大電量推動 ，導致市民難以確定電池內會否仍剩餘電量，Royce建議回收時最好先在正負極貼上膠紙。一個家庭未必頻繁產生棄置電池，所以Royce鼓勵市民自發回收，與親友聚會的時候順便攜帶膠盒或膠桶，幫忙收集各個家庭用完的即棄電池，累積到20至30粒即棄電池才一併交予他們回收。

街站及各回收點收集的電池會經由一間大型電器公司，送往回收商科域，最終出口至外國合資格工廠處理。曾有公司問Royce是否接收大量即棄電池，她着這些公司自行申請EPD129牌照，即登記成為化學廢物產生者。持牌者可以直接向科域申請上門收集服務，據她了解收費不高。

即棄電池50至100年才分解

部分即棄電池內含重金屬，然而Royce發現很多電池不會列出所有成分，「很多電芯會說low mercury （低水銀）、無鎘，寫啲唔寫啲，有些就自稱無鉛。（但是）有問題的重金屬，不止是一種」。她認為要讓公眾知悉電池成分，才可作負責任的消費。

根據去年7月公布的歐盟環保指令，若鉛含量超過0.004%或鎘含量超過0.002%，電池上便須分別加上代表鉛的化學符號（Pb）及鎘的化學符號（Cd），提醒用家不要胡亂棄置。消委會2020年測試30款用完即棄電池，其中發現6款碳性電池樣本含鉛，含量由0.032%至0.065%不等，不過當中3款未有跟從歐盟環保指示加上特定的環保標誌。

消委會當時提醒，看似方便的即棄電池需要花50至100年才能分解，不環保之餘，含鉛的即棄電池若處理不當，可能會對環境及人體構成負面影響。全球距離淘汰即棄電池還有多遠的路？歐盟打算在2030年底前，根據生命周期評估（即計算產品在整個生命周期產生的環境影響）和用戶可行的替代方案，評估逐步淘汰一般用途的不可充電便攜式電池的可行性，盡量減少其對環境的影響。

扮「回收豬女俠」感染大眾

現時Royce每周擺放街站，普遍每次會有3至4人預約回收，有時只有1人甚至沒有，「今年好像是多了一點，所以『捧蛋』的機會少了」。就算回收者少，她也不介意繼續擺街站，一來是為了公眾教育。每次出動會帶同展示板和小量資料，如有途人主動上前，她便會加以講解。她形容自己有些「佛系」，不會如銷售推廣員派傳單般積極，「暫時都不是這個方向，他（途人）有興趣知道我才講，否則都嘥氣」。雖則「佛系」，但她嘗試用特別方法吸引途人注意，例如取材自小時候愛看的卡通片《飛天少女豬事丁》，打扮成「回收豬女俠」。她希望將其環保理念化成一個形象，渲染社會氣氛。

另一個堅持擺街站的原因，是Royce想向團隊成員展示其決心。目前她正在組織義工，明白他們都會觀察這個召集人會否「氹咗人嚟就走」，行動比說話更能證明自己的認真。不少合作的回收點為各區裸賣店，Royce希望藉此推動環保意識，市民一邊回收電池，一邊改變消費習慣，學習低碳生活。

隨着企業更注重ESG（環境、社會和企業管治），接下來她打算撰寫計劃書，與大型公司包括電池生產商探討回收即棄電池的可行性。「充電池回收計劃」2005年推出時，號稱是香港首個自願性生產者責任計劃，面對更常用、數量龐大得多的即棄電池，生產者還能否負起責任？

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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