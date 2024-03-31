料理分子：媽祖繞境與米糕 爆餡筒仔米糕配特製甜辣醬

媽祖繞境盛况

領取證件後第二天便到銀行，更換居留證號碼為新的身分證號碼，這個動作很重要，主要是與稅項有關，也可趁機更新個人資料。當然傳統的我也到住家附近的土地公廟拜拜，祈求一切順利平安。

說到拜神，最近在社交媒體常看到白沙屯媽祖繞境的盛况和媽祖鑾轎（台灣民眾稱為粉紅超級跑車）的影像，場面非常墟冚，鑾轎旁邊人頭湧湧，虔誠的信眾成千上萬，又稱為「香燈腳」；途經的城鎮市長、鄉里里長，各公家機關如警局消防局等全局人員、醫院院長等人，都嚴陣以待，以最虔誠的心祈求媽祖鑾轎能入室內轉圈祈福，保佑眾生「德能護身財廣進、正氣參天福壽全、神祐積德子孫賢」。

路線橫跨縣市 帶動地方經濟

媽祖，又稱「天上聖母」、「天后娘娘」、「湄洲娘媽」、「媽祖婆」等。每年農曆三月，即新曆4月左右，就是媽祖生日的月份，台灣各地的媽祖廟都會舉辦慶祝活動。頭炮活動為3月18日開始的「白沙屯媽祖向北港進香繞境」，約10萬名香燈腳徒步跟隨媽祖神轎橫跨苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣等地，距離約300至400公里，今年是9天8夜的路線。也有「無固定路線及時間」，因全憑擲筊由媽祖決定，曾有進香繞境超過一個月的情况。

香燈腳們沿途可到提供免費住宿的民眾家或自訂酒店休息，沿途亦有很多餐廳商店提供免費簡便餐點，如素包、泡麵和飲品等，還借出洗手間，活動為周遭鄉鎮帶來龐大的經濟效益。

為什麼媽祖需要繞境？主要是神明巡視轄區，為地方消災避邪、祈求平安。加上信徒沿途護送神明，媽祖抵達各縣鎭的宮廟，返到老廟或母廟便可增添靈力，因為民間相信，神像的靈力會隨時間慢慢消退，需要透過「謁祖割火」的儀式，所以需重回祖廟拜見祖先、分取香火，重新帶回靈力，保佑大眾。媽祖繞境是台灣重要的民俗活動之一，近年來更被聯合國教科文組織認列為「世界非物質文化遺產」。

鑽轎底 被祝福

今年4月5日的大甲鎮瀾宮繞境為規模最大、歷史最為悠久。大甲鎮瀾宮位於台中市大甲區，媽祖的「粉紅超跑」鑾轎第二天將會駐駕彰化南瑤宮，然後是西螺福興宮、北斗奠安宮、彰化天后宮、清水朝興宮，最後再回鑾大甲鎮南宮。 其中一段有關繞境的影片，媽祖的粉紅超跑經過一間醫院，醫院門外遍佈民眾，亦有醫務人員和院長手持香燭，祈求媽祖入內賜福。鑾轎轉入醫院內，眾人立即下跪，感謝媽祖，媽祖抵達醫院裏的藥房門口，看似想入內，在門口不停搖動着，在旁的抬轎人員跟院長說：「媽祖說你樑上的神明牌匾語句不應掛在側門這邊，要把它移到醫院的大門口才對。」看着影片的我有點雞皮疙瘩，心善做好事，神明自然保佑。

數年前曾親眼在花蓮目擊媽祖祝福民眾的盛况，突然數十名民眾在馬路上一個跟一個跪在地上，上身幾乎貼着地面，原來他們準備鑽媽祖的轎底。媽祖鑾轎會在信眾身上經過，被「祝福」後眾人雙手合十，感謝媽祖，慢慢起來。沿途成千上萬的人民，路的旁邊擺滿小食攤檔，加上原有夜市的熱鬧氣氛，變成不夜城，眾人的臉上都是溫柔滿足的神情，令我非常驚訝和深刻。

自製米糕 長糯米添口感

那時在旁送別媽祖鑾轎後，便和阿賢前往後面大街的夜市去了。吃了很多東西，印象最深刻的是一個非常美味的米糕，一開始以為那是一碗鹵肉飯而已，但奇怪飯上有一堆肉鬆，肉鬆下有一些肉絲、冬菇絲和鹵汁，飯的口感Q彈，原來是長糯米。我問賢這鹵肉飯的價格多少，「這是南部米糕的樣子，小的只需35新台幣（約9港元）」，賢說北部的米糕會用碗或筒壓成圓柱狀。

前幾晚光顧了家附近一家專售南部黑輪的小食店，他們家的米糕正正是當日在花蓮吃的樣子，再配以炒米粉、苦瓜封肉湯和綜合關東煮，非常滿足，合計235新台幣（約60港元）。

這次就做一個自己喜愛的米糕，要餡料豐富，帶出視覺效果的。我亦已有一段時間沒有吃過糯米雞、荷葉飯等港式點心。逛超市的時候看到澳洲的肩肋肉眼特價，於是把它列入米糕餡料名單中。肉眼跟甜辣醬非常合拍，加上充滿蝦米香和冬菇香的Q彈糯米飯，很快便吃完一個。長糯米在台灣不好找，只有去米行才能購買，半台斤糯米只需18新台幣（約5港元），價格便宜叫我驚喜。不用花太多錢卻能煮出大分量，在物價不停高漲的時代總算找到一點兒安慰。

爆餡筒仔米糕。食譜

【材料】（4個）

•長糯米……300克

•水（泡糯米用）……200毫升

•醬油（泡糯米用）……20毫升

•水 （煮米用）……150毫升

•澳嫩肩肋肉眼扒……200克

•熟鵪鶉蛋……12顆

•娃娃菜葉……1顆

•櫛瓜薄片……8片

•油……40毫升

•乾葱碎……60克

•蒜蓉……2茶匙

•開陽（蝦米）……18克

•米酒……30毫升

•香菇碎……2朵

•豬里肌肉絲……80克

•五香粉……1/2茶匙

•醬油……20毫升

•紅糖……15克

•白胡椒粉……1茶匙

•鹽、糖……各2茶匙

•水……100毫升

【做法】

1.長糯米清洗3次，以200毫升水和20毫升醬油泡浸3小時。然後再加入150毫升水與長糯米在不鏽鋼碗內。電飯鍋內加入150毫升水，放入長糯米不鏽鋼碗，啟動電飯鍋把糯米煮熟。

2.用40毫升油把乾葱碎和蒜蓉炒至金黃色。加入蝦米和米酒炒香。撈起一半蝦米葱油備用。

3.剩下的蝦米葱油與香菇碎、豬里肌肉絲、五香粉、醬油、紅糖、白胡椒粉、鹽和糖炒香。

4.加入水煮滾後，調小火慢煮數分鐘。把肉菇餡料和醬汁分開裝好。

5.電飯鍋煮糯米的途中，把糯米翻一翻，確保糯米均勻受熱。飯鍋轉至保溫後，將糯米燜焗15分鐘才取出使用。

6.糯米飯與之前一半的蝦米葱油和醬汁拌勻。

7.另外用熱水把櫛瓜片燙熟。

8.用中大火把已用鹽和胡椒調味的肉眼煎香再切片。

9.按照自己的喜好把米糕組裝。

10.享用米糕時配以特製的甜辣醬。

【特製甜辣醬。材料】

•蒜蓉……1/2茶匙

•辣椒粉……1茶匙

•酒糟……20克

•茄汁……30克

•糖……25克

•在來米粉……25克

•水……230毫升

•鹽……1茶匙

•醋……1/2湯匙

【做法】

1.蒜蓉和辣椒粉炒香。

2.加入酒糟、茄汁、糖和在來米粉，拌勻。

3.加水把所有材料加熱煮滾。

4.最後以鹽和醋調味，把醬汁過篩。完成。

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao