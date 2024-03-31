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2024年3月31日星期日
漫畫連載
家明雜感：《從今以後》 利益還是情義可貴？
行者的修行
是愛還是傷害？
拍好電影：劇場或戲院 可以用來修行
悼：人，不是你想像的那麽理性！——悼心理學家康納曼
老少女之麻糬周記！
開門讀書：IDEAS ARE BULLETPROOF
無名周記：莫斯科恐襲 極端勢力中亞再起
哲學角度：從德勒茲的尼采到芙莉蓮的葬送（下）
圖文城市：收藏家的深水埗之夜
影像特區：悶能100表
五音筆傳：終於到了 人人皆可做歌的時代
#021 金魚囝
平安祭：雲高山遠
放心寫作：#81 自我是一個品牌
讀者來信：〈假如世上有哆啦A夢〉
對號入座：閉目呼喚，張眼凝視──域陀艾里斯
同場加映：《石門》：一切固定的東西煙消雲散
影片簡評
單元連載：香港書91
星期日文學‧《笑傲江湖》是金庸的，東方不敗卻是徐克的
{行開吓達人}江冬祈 旅居日英7年 重新發現香港 菲林結集出走時光
料理分子：媽祖繞境與米糕 爆餡筒仔米糕配特製甜辣醬
打開垃圾：政府、生產商未設渠道 義工擺街站 回收即棄電池
通識導賞：拆解美孚新邨、中大歷史意義 跨商策略助香港起飛
街知巷聞：蘆葦根植南涌 譜人與地新篇
未來城市：「斜cut」過馬路違法 市民震驚 對角過路試點存灰色地帶
單元連載：香港書91
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【明報專訊】圖˙黃照達
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家明雜感：《從今以後》 利益還是情義可貴？
行者的修行
是愛還是傷害？
拍好電影：劇場或戲院 可以用來修行
悼：人，不是你想像的那麽理性！——悼心理學家康納曼
老少女之麻糬周記！
開門讀書：IDEAS ARE BULLETPROOF
無名周記：莫斯科恐襲 極端勢力中亞再起
哲學角度：從德勒茲的尼采到芙莉蓮的葬送（下）
圖文城市：收藏家的深水埗之夜
影像特區：悶能100表
五音筆傳：終於到了 人人皆可做歌的時代
#021 金魚囝
平安祭：雲高山遠
放心寫作：#81 自我是一個品牌
讀者來信：〈假如世上有哆啦A夢〉
對號入座：閉目呼喚，張眼凝視──域陀艾里斯
同場加映：《石門》：一切固定的東西煙消雲散
影片簡評
單元連載：香港書91
星期日文學‧《笑傲江湖》是金庸的，東方不敗卻是徐克的
{行開吓達人}江冬祈 旅居日英7年 重新發現香港 菲林結集出走時光
料理分子：媽祖繞境與米糕 爆餡筒仔米糕配特製甜辣醬
打開垃圾：政府、生產商未設渠道 義工擺街站 回收即棄電池
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