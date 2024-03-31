蔡導與拍檔李康生今趟將《玄奘》帶到大館的劇場上演，劇場裏李康生穿上紅色袈裟扮（玄奘）在睡覺，然後舞台漸漸浮現玄奘夢中的蜘蛛。作品延伸自10多年前的短片，年輕10歲的李康生行走在香港街頭，從中擷取下來的畫面，彷彿也成了此地時間和生命循環的見證。

舞台上的作品是抽象的感官思維刺激，生老病死的痛苦則是十分實在，殺到埋身時，有苦自知。上周三一名據報患有抑鬱症的71歲婦人，將84歲患腦退化及肌肉萎縮症的老伴殺害，基於今次事件發生在有錢的大戶人家，倍令社會嘩然，勞工及福利局長孫玉菡回應稱政府支援不分階級，關愛隊則啟動開展新的識別支援獨老及雙老計劃，譚蕙芸近年多寫自身照顧者經歷，對於有網民言論指老婦是出於愛而為之，特別警醒。

「哲學角度」今周繼續刊出楊健偉對《葬送的芙莉蓮》的尼采解讀（上周有人讀完上篇大呼過癮和期待）文學版則有紅眼的金庸與電影改編系列，第一篇寫東方不敗。還有曾瑞明撰文悼念以色列裔美國心理學家丹尼爾‧康納曼（Daniel Kahneman），今個復活節假期，不如一起來讀《快思慢想》，自我檢視一下。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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