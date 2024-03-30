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e新品：Ultrahuman指上健康顧問 無拘束全天候監察

【明報專訊】現今智能手表大行其道，作為監測健康的參考。然而不少討厭拘束的人，就連智能手帶都接受不了，於是有生產商開始研發更小巧的智能指環。由Ultrahuman新推出的Ring AIR，最細版本僅厚2.8毫米、重2.4克，卻配備多種精密感應器，讓用家更無拘束地全天候記錄身體變化。

Ring AIR採用鈦金屬和碳化鈦塗層製成，堅固耐磨，並達到IPX8防水級別，能在100米水深正常運作。指環雖小但功能俱全，內置紅外線血壓感應器（PPG）、非接觸式醫療級皮膚溫度監察器、6軸動態感應器，還有用於監測心率和血氧飽和度的感應器等。由於Ring AIR細小輕巧，24小時佩戴可減少更多負擔。

智能指環由於不設屏幕，所以Ring AIR所蒐集到的數據會傳送到專用手機App來分析及總結，並顯示為3組數據，分別是運動、睡眠和恢復指數。其中睡眠數據又細分不同階段（清醒、快速眼動、淺睡眠和深睡眠），還有小睡檢測功能，聲稱可檢測超過25分鐘的小睡。另外，用家可透過手機App記下飲用含咖啡因飲品的分量及時間，系統會提示用家在睡眠前若干時間停止飲用，以免影響睡眠。

Ring AIR亦可連結各大健康平台，包括Apple Health、Google Fit、MyFitnessPal等，並且與智能手表數據一併同步。廠方更為Apple Watch設計了專屬的應用程式，可在表上快速查看數據。電量方面，Ring AIR最長能連續使用6天，當電量跌至20%左右，手機App會發出充電提示。Ring AIR提供7種直徑（53至70毫米）及黑、銀、金3色以供選擇。●

售價：$2798

網址：ultrahuman.hk

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