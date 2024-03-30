Neakasa按地板濕度控水量 感應避障能手

充電站內設有2.5公升的密封集塵袋，當機體吸完塵後便會自動把垃圾送到充電站的集塵袋內。NoMo N3內置250毫升集塵箱及300毫升水箱，其拖地系統會根據地板的乾濕程度控制出水量。機體內置5200mAh電池，可提供最長320分鐘的使用時間或於最大2150平方呎的空間吸塵。用家可透過Neakasa應用程式、Google Assistant或Alexa來語音控制機體的打掃模式或調節吸力。●

Neakasa NoMo N3

吸力：4000Pa

最長使用時間：320分鐘

體積：350×350×102至105mm（吸塵機械人）、397×315×275mm（充電站）

售價：$2980

網址：www.tlive-hk.com