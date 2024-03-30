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打掃孖寶 共用充電座 吸塵機×機械人 ECOVACS「一站式」收納

【明報專訊】吸塵機械人雖然是家居清潔的好幫手，但它再強都無法完全取代手提吸塵機，畢竟地面以上的位置都需要打掃。所以在不少家庭中，既會用吸塵機械人也會用手提吸塵機，然而要各自闢出一個位置來收納兩者的充電站，頗為麻煩。最近有生產商推出一站式清潔中心，手提吸塵機與吸塵機械人共用同一個機座，收納就更方便。

CES家庭清潔產品創新金獎

要在家中找位置分別收納吸塵機械人及吸塵機，是很多用家的煩惱。不過ECOVACS新推出的一站式清潔中心DEEBOT X2 COMBO，便解決了這個「土地問題」，產品更於年初的美國消費電子展（CES）獲得「家庭清潔產品創新金獎」。DEEBOT X2 COMBO主要是在吸塵機械人的充電站旁邊，加設手提吸塵機的收納座。新充電站尺寸為554×527.5×443毫米，相比只有吸塵機械人的舊款DEEBOT X2 OMNI（充電站尺寸為394×527.5×443毫米），新充電站加闊了160毫米，便能多收納一部吸塵機，更可把這對孖寶放在一起，打掃時更就手。

特意讓兩部機共用同一充電座，當然不止為收納那麼簡單。手提吸塵機採用了雙向自動集塵設計，放回充電站後，機內的垃圾灰塵會自動收集到充電站的塵袋內，全程不用手動清除垃圾。至於清潔功效上，手提吸塵機吸力達60AW，集塵箱內以6錐氣旋分級淨化，通過旋風氣流產生離心力，先把細小顆粒分離，之後氣流會透過4重過濾系統，把毛髮、絮狀物及更細微塵過濾。廠方宣稱能去除99.97%的0.3微米細塵，以輕型吸塵機來說十分強力。

吸塵機自動清塵 4刷頭全能

手提吸塵機附有4款刷頭，包括防纏繞地刷、除蟎刷、扁頭刷及縫隙刷。其中防纏繞地刷具備ZeroTangle專利及雙梳齒結構防纏繞技術，適合清理不同角落的寵物毛髮；除蟎刷則專攻牀鋪、梳化、窗簾上的塵蟎、皮屑等致敏原；至於清潔桌面、櫃面、鍵盤等位置，則可使用扁頭刷；對付縫隙的灰塵，只需換上縫隙刷便可輕鬆處理，配合延長管使用，天花縫隙的灰塵也能輕易吸走。手提吸塵機最長可使用60分鐘，十分夠用。

吸塵機械人 加強AI避障更叻

至於吸塵機械人方面，新機以同廠的DEEBOT X2 OMNI作原型升級，不單將吸力由8000Pa提升為8700Pa，並且強化學習系統及AIVI 3D 2.0視覺避障技術，更準確避開家具和電線等多種家中常見物品。機體亦設有雙向旋轉拖地組件，內置水箱及可安裝抹布，一邊吸塵一邊抹地，也提供自動清潔抹布功能。用家可透過語音召換或手機App控制機械人，揀選清潔特定區域或設定定時清潔。

兩段式吸力 節省塵袋空間

DEEBOT X2 COMBO的充電站設有「分段壓縮式集塵技術」，以集5秒、停2秒、再集5秒的頻率收集來自吸塵機械人及手提吸塵機的垃圾，目的是透過第二段吸力將灰塵壓縮，節省塵袋空間。集塵袋採用一鍵即棄設計，毋須接觸灰塵和垃圾，更方便衛生。●

ECOVACS DEEBOT X2 COMBO

吸力：8700Pa（吸塵機械人）、60AW（手提吸塵機）

水箱容量：180ml（吸塵機械人）

最長使用時間：210分鐘（吸塵機械人）、60分鐘（手提吸塵機）

吸塵機械人體積：353×313×95mm

充電站體積：554×527.5×443mm

手提吸塵機重量：1.2kg

售價：$8499

網址：storehk.ecovacs.com

文：吳一鳴

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

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電郵: feature@mingpao.com

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