深圳五園連通 登「筆架」瞰城景 山林湖泊人氣商場一線牽

第2天行程，記者在蓮塘口岸商業城附近乘搭218號公交，回到北環珍珠嶺天橋（即首日行程終點），在筆架山水廠站下車，繼續「五園連通」行程，約上午10時起步登山。

特別注意，北環珍珠嶺天橋直接駁入筆架山公園山腰那一端通道尚未完工，採訪當日所見，只建了橋柱。遊人經天橋橫過馬路後，需落橋到地面行人路，轉左行約2分鐘，經過工程圍板，轉右入臨時登山徑（圖4，箭嘴示），再走15分鐘，抵達筆架山公園南門方向的環山路。

若挑戰一口氣連行17公里者，走到這個位置時（約為10公里處），可向右方往南門雙硯湖走，跨過筆架山福聯橋，經過被福田河貫穿的中心公園，再接上空中幸福廊橋，經深業上城到終點的蓮花山公園風箏廣場，路程約7公里，平路為主，輕鬆易走。

筆架山公園 懸空觀景台無遮擋打卡

由於記者分兩天深度遊，第2天行程決定加插登上筆架山一段路。筆架山的主峰筆冠峰（海拔178米）、副峰筆俊峰（海拔164米）及筆秀峰（海拔143米），3峰形同筆架而得名，當中筆秀峰並沒山路可行，只能登上筆冠峰及筆俊峰。經北環珍珠嶺天橋到筆架山環山路，朝北門方向上山，經盤山路蜿蜒到筆峰映翠亭，旁邊設洗手間及飲品自助售賣機。往上走見分岔路口，左邊筆冠峰，右邊是筆俊峰。先登筆冠峰，拾級而上經過機槍堡抵達山頂，約需半小時。峰頂建有雙層平台，頂層設三角採光玻璃頂，漂亮之餘亦令下層休憩空間更明亮，站在平台可飽覽福田市容；而第二層則設懸空大觀景台，無遮擋打卡，觀景更漂亮。離開筆冠峰，再往筆俊峰，約需半小時，山頂有深圳市歷史建築「筆架山侵華日軍碉堡」，吸引不少登山客打卡。登雙峰後經盤山路原路折返環山路，漫遊雙峰時間約花了兩小時。

回到環山路往南門方向走，前往雙硯湖途中，林木成蔭，經過檸檬桉樹林、濕地松地帶，不少人扶老攜幼在草地上紮營野餐。公園還設有「戶外智能健身房」，可免費騎健身單車。

「白色巨龍」飛越兩公園

約走了半小時，抵達雙硯湖，在硯湖亭欣賞繁華城景倒映平靜湖水中的美態後，經福聯橋離開筆架山公園。左轉沿福田河綠道前往中心公園，福田河涼風習習，水聲潺潺，更顯中心公園的內斂寧靜。採訪當天，遇上中心公園福田河綠道圍板施工，遂繞道接回「五園連通」另一亮點項目——串連筆架山公園與蓮花山公園的架空「幸福廊橋」。

幸福廊橋全長1.2公里，由筆架山公園接連深業上城，再連結另一邊的蓮花山公園。廊橋為折線結構設計，白色橋身，在地面觀看整段廊橋猶如一條白色巨龍，加上橋邊種滿了炮仗花，即變身火龍，美觀又有趣。在橋上飽覽去年11月才開幕的筆架山體育公園，設有營地、球場等，成為五園連通重要一環。

蓮花山公園 放風箏熱點

走上幸福廊橋，需時約10分鐘，便由綠意盎然的湖光山色，投入繁華熱鬧的人氣商場「深業上城」，食肆商店林立；幸福廊橋連接深業上城3樓Loft小鎮入口，充滿歐洲小鎮色彩，成為打卡熱點。穿過深業上城，橋廊另一邊連接蓮花山公園風箏廣場，亦是「五園連通」17公里行程終站。現場所見，大小朋友不少都在放風箏，十分熱鬧。

蓮花山公園除了放風箏外，另一著名地標是在山頂廣場矗立的鄧小平青銅像。從風箏廣場大道走到盡頭轉左到山頂廣場，需約半小時。在廣場中央豎立的鄧小平銅像，高6米、重6噸，展現鄧小平身穿風衣、闊步向前的神態。除了看銅像，山頂還可飽覽深圳福田市貌。

在前往鄧小平銅像途中，還有一處熱門打卡點，就是國家主席習近平2012年在路旁親手種下的高山榕，多年以來，這棵樹從高2米、胸徑15厘米，長至高逾12米、胸徑50厘米、冠幅逾14米的參天大樹。吸引不少遊客圍觀拍照。遊完蓮花山公園，結束「五園連通」的遠足之旅，記者走走停停，第2日行程約花了6小時。在蓮花北站乘地鐵回到蓮塘口岸站，需時30分鐘。

● 旅遊錦囊

證件：回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.1港元

交通（第2日行程）：

去程：早上9:30在蓮塘口岸商業城出發，橫過天橋到對面馬路，乘搭218號公交，到北環珍珠嶺天橋的筆架山水廠站下車，車程約20分鐘，車費2.5人民幣

回程：走到蓮花山公園東北門出口，可到深圳地鐵蓮花北站，乘4號線到市民中心站，轉乘2號線到蓮塘口岸站，需時30分鐘，車費5人民幣

文：蔡朗清

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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