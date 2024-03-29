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開眼 玩樂擴志

尖沙嘴海旁「巨幕」傳達愛與和平

【明報專訊】維港另一邊的尖沙嘴同樣璀璨奪目，尖沙嘴中心及帝國中心的4000平方米多媒體巨型幕牆，在晚間上演「Chromaflux流動光影」展覽，展示5組來自香港與海外藝術家創作的數碼藝術，帶來色彩繽紛，結合動態視覺效果的作品。這個項目由信和集團伙拍本地藝術團體HKwalls策劃，也是「藝術＠維港2024」的展覽之一。策展人兼HKwalls創辦人Maria Wong表示，希望將充滿活力的香港街頭風景融入創作，以嶄新手法呈現不一樣色彩，「多媒體巨型幕牆給予藝術家很好的發揮空間，讓他們盡展創意，以科技為畫筆，維港夜幕為背景，創作出屬於香港的獨特作品」。

5組藝術家來自不同地方，包括德國的Bond Truluv、法國的Frederic Bussiere、捷克的Pavel Mrkus，以及香港的Lousy和Kristopher Ho×Andy Lau。其中，作品遍佈香港大街小巷的本地塗鴉藝術家Lousy，將標誌的Kissface、單眼人圖案「畫上」巨型幕牆，作為給大家的情書，傳達愛與和平的信息，簡單的構圖讓觀眾暫時忘卻喧囂的街道。

來自德國的多媒體藝術家Bond Truluv同樣醉心塗鴉創作，將擴增實境（AR）動畫嵌入作品，抽象的排列融合了字體元素和建築，呈現色彩和形態的變換，與城市景觀融為一體。

賞梵高《迴圈》視聽享受

另外在尖沙嘴文化中心露天廣場，亦展出數碼藝術項目「梵高·樂印」，展出由西班牙新媒體藝術工作室VISURA Studio及藝術家Vritis共同創作的巨型戶外LED藝術裝置《迴圈》，配以音樂家高世章、趙增熹、牛牛、王亮合作的樂曲，呈現兼備視覺與聽覺創意的壯麗星空。

「Chromaflux流動光影」展覽

日期︰即日至5月5日

時間︰晚上6:00至11:00

地點︰尖沙嘴中心及帝國中心（尖沙嘴麼地道66及68號）

「梵高·樂印」

日期︰即日至5月31日

地點：尖沙嘴鐘樓（香港文化中心露天廣場）

[開眼 玩樂擴志]

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