灣仔海濱隨巨人光影躍動

Angelo以其標誌Kitonb燈光裝置藝術項目聞名，對具象、抽象藝術、多媒體藝術等有濃厚興趣，喜歡將城市空間想像為舉辦表演和燈光裝置的大型舞台，讓自己的裝置藝術與景觀融合，營造超現實、夢幻般的氛圍。他表示：「我很榮幸能於灣仔海濱活動空間展出Run Beyond，維港夜景舉世聞名，作品能在這標誌背景前與大家見面，希望市民及旅客都欣賞得到。」

Run Beyond是在超現實環境下奔跑，並超越限制的一連串跳躍動作。跑步是人類最直接、原始的運動，可代表逃避危險及奔向理想。Angelo解釋：「這個作品是關於想像的力量，這種力量強大，能令人克服恐懼和束縛，並向不同文化、新的友誼和未知的世界敞開心扉。」起跑、跳躍、停止、再次開始的循環，對照我們每個人的日常生活。同場還有多個光影遊樂園設施，讓人盡情於沉浸的光影空間中打卡。

illuminate! Run Beyond光影遊樂園

日期︰即日至4月28日

時間︰下午3:00至晚上10:30

地點︰灣仔海濱活動空間C區（灣仔鴻興道3號）

[開眼 玩樂擴志]