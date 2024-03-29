Art Central用感官連繫作品 席地「野餐」暢談藝術經

Art Central 2024參展藝廊數量由去年70餘間增至98間。新增的藝廊專區Neo給予初次參展、新銳且具潛力的畫廊和藝術家更多曝光機會。策展總監兼藝術家鄭得恩強調藝博會與觀眾接觸（connection），以及帶來感官刺激（sensation），因此貫穿會場的表演藝術節目邀請觀眾參與其中，並運用感官體驗。

「食與藝術都是感受層次」

來到2024年，我們還需要藝術、相信藝術嗎？這是鄭得恩藉Art Central叩問的主題。他的最新作品《那一天，我們在藝術中野餐》，由來自劇場、藝術行政、藝術教育、策展等界別的藝術從業員引領每組4至5個觀眾，以野餐形式討論藝術。有份帶領活動的策展人梁安琦表示，她會為參加者預備食物，與觀眾從食開始，再談至什麼是藝術、如何用五感欣賞藝術品。野餐後又會帶觀眾前往藝廊介紹她喜歡的藝術品，她認為「食與藝術相似的地方，都是感受層次」，而且藝術無分對錯，更重要的是觀眾用上感官與作品連接。

藝術從業員與幾組參加者在大型藝術裝置旁鋪上野餐墊便開始進食暢談，此場景在人來人往的商業藝博會中格外顯眼，其他入場觀眾在他們身邊經過時紛紛投以好奇目光，一名外籍女士查詢後更即興坐下一同參與。鄭得恩表示，希望觀眾能珍惜短暫的交心時間，「這個少少時間過後，可能你在地鐵再見到我，我認不到你，你認不得我，但是我們現在的交流是真實的，我覺得art也是這樣」。他坦言在預算充裕下，在策劃Art Central沒有經濟考量，主要想觀眾接觸藝術、認識藝術家。

新血專區 藝術品回應當下社會

Neo藝廊專區除了扶植新進藝術家，亦讓觀眾從作品感受時代脈搏，回應當下社會。其中的泰國藝廊Warin Lab Contemporary，自2021年創辦以來一直關注環境議題，集中策劃環境永續發展的計劃，參展藝術家以獨特視角和方法製作環境可持續發展的作品。這次在Art Central上，藝廊帶來泰國藝術家Jarupatcha Achavasmit的環保編織掛氈及雕塑，作品由99%回收物料製成，當中包括另一名藝術家Sakarin Krue-On於2022年的Chronicle of the Landscape展覽留下的攝影畫布。在徵求原藝術家的許可後，Jarupatcha Achavasmit將畫布拆解成碎片和幼線，再混合膠樽、銅和不鏽鋼，以及利用回收紗線編織成新織物，作品的觸感兼具布料的柔軟和回收物的韌度，同時帶有金屬光澤。鄭得恩指他與展會總監Corey Andrew Barr在篩選參展畫廊時注重他們的視野，藝術家對材料的運用，講究作品背後的聲音及特質，務求讓第一次參展的藝廊被人看見。Warin Lab Contemporary創辦人Sukontip Nakasem認為即使是新藝廊，只要有獨特主題和清晰藝術概念，登上大型藝博會不是難事。

老牌古董店 展林夕新派字畫

已有5年參加Art Central經驗的老牌古董店燕譽堂則強調以現代元素傳承手工藝和藝術。燕譽堂董事蔣美玲說，藝廊每年的主題都是圍繞中國文化，但不想觀眾把中國藝術品的印象停留在太過華麗或太過庸俗（cheesy），因此鼓勵以現代手法呈現傳統，除古董以外，藝廊還帶來詞人林夕的新派字畫、紙藝藝術家黃文翰的創新剪紙藝術品、書法家袁思文的具象字畫等，藉此傳承中國藝術，並將其昇華及包裝成典雅精緻、具現代感的藝術品。

鄭得恩在策展時以創作者為中心，他在想「我們香港究竟有沒有說話要講，有沒有東西可以連繫到其他人」，因此特別委約香港藝術家何倩彤製作裝置藝術作品。鄭得恩指，他們在找一個中生代藝術家，看看他在10多年藝術事業生涯發展上如何進步推進。何倩彤以電影、文學、流行文化介入創作，近年又成立運動文化空間Good Night，着重身心靈訓練和自覺，推廣武術。鄭得恩說：「我們活在一個有很多未知的時代，那我們要怎樣做呢，其實就是要train（鍛煉）。她在操練身體時，也在操練每個人的腦袋，打造更強壯的community（社群），不是用一個生意人的方法去想，而是沿用藝術或者文化人的角度去想，我覺得她這個故事值得講。」

武術為題 思考意志主導人生

何倩彤把日常化成創作養分，以拳擊練習空擊為靈感，創作出人形裝置《擊影》，展示泰拳、巴西柔術、巴西戰舞、菲律賓魔杖4種武術的動作，希望觀眾從而認識武術背景、鍛煉意志方式，甚或擴展至思考人生。何倩彤說：「我最想突出的是其實香港藝術家在做很多很有趣的side project，除了固有認識的藝術家模樣之外，我們有很多得意或是新的項目，那些東西對我們的藝術實踐都很重要。大家要認識香港的藝術面貌是很豐富。」她亦觀察到現時很多藝術家都不甘於單一實踐，大家都有不同嘗試，跨出藝術領域，再將其他領域的知識帶回藝術領域上，會場的特別展覽「勤奮的美學」就是其中一例。

「我很強調一件事，藝術家不一定要follow（跟隨）現有的規則，我最喜歡的藝術家或者藝術史裏面最重要的藝術家其實都是訂一個新的規則、新的方式去做。」鄭得恩盼望在營商環境之上，呈現多元面向，不讓觀眾覺得沉悶。

Art Central 2024

日期：即日至3月31日

時間：周五中午12:00至晚上6:00

周六上午11:00至晚上7:00

周日上午11:00至下午5:00

地點：中環龍和道9號

門票：$250至$330

查詢：artcentralhongkong.com

文：何詩韻

設計：賴雋旼

編輯：朱建勳

電郵：friday@mingpao.com

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