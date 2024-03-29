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肖像畫表演如一面鏡 映照Art Basel本質

【明報專訊】在Art Basel各處途經了不少鏡子。Mungo Thomson的鏡盒仿效《時代雜誌》封面，向變身主角的路人叩問時裝設計界的「Luxury Fever」（奢侈病）究竟持續到什麼時候。Douglas Gordon的「Self Portrait of You+Me」系列把焚掉一部分的明星照片填入鏡像，探思身分形構。這種關乎凝視與被凝視的亮反媒材，於當代藝術界並不罕見。真正令我感興趣的，是這年Art Basel「藝聚空間」分給加賀美健一格肖像畫表演攤位，似乎把鏡子的隱喻放大至整個藝博會：以晃搖酒杯談生意、高度商業化的展銷長廊為隱藏背景，藝術家所畫如何映照自身？觀眾又如何接收被藝術家呈現的形象？

肖像畫，某意義上就是攝影流行前的一類鏡面。與光學反射的科學原理不同，其捕捉被畫者模貌同時，必然滲入畫者技法、詮釋的他人目視。把加賀美健一紙一紙畫作想成無缺滑面的虛像空間，窺視，正見到藝術家與觀眾兩種身分在這場合的倒映。

商業本位左右藝術敘事

我在預展首天擠進被畫隊列。左手邊放兒童教材塑料時鐘，右手邊擱一團糞條狀雕塑，加賀美健抬頭，問名字，瞥兩眼，低頭揮動麥克筆，A4白紙上旋即出現以性器官為主題的黑線肖像圖，整個過程30秒左右。他在14年前Art Fair Tokyo開始這種展演，免費且量產派發，很自然被解讀成市場主導藝術圈下的一種譏諷。然而，翻回他2015年在Frieze London的訪問，這樣強調：「（表演）不是為了回應場合，更重要是娛樂自己。」來到2024年的Art Basel，我再次問這名50歲的東京藝術家為何如斯大費周章，回答依舊：純粹想有趣搞怪、逗人發笑，沒刻意批判什麼。獲得一幅肩頸加垂直線乳房的畫後，我隨機截停了一個手拿陽具畫的叔叔。他是曼谷某獨立畫廊創辦人，本來不認識加賀美健，看着看着，覺得好玩就加入了人龍。問他，那一支陽具能代表自己嗎？他笑得輕鬆，還好啊，就只是個男性符號。再問了一對夫婦，反應類同。

並不是說娛己娛人孰好孰壞，只是，整場表演體驗在我看來恰如一塊映現Art Basel本質的鏡子——不管藝術家意圖如何，其行動皆會變質成「娛樂家／賣家」的行銷策略（不住拍照的團團人潮，加上經被畫者之手游走全場的搞鬼圖案，無可否認十分吸睛）；同樣，觀眾是否刻意也好，在不鼓勵亦不適宜縱深反思的嘉年華氛圍裏，其彷彿自動跌入「被娛樂人／買家」的消費身分（就算介紹牌寫着「男人—陽具」、「女人—乳房」、「非二元性別—自由選擇」，關於第一性徵、性別認同的討論似乎被隱然掩藏）。想起「藝聚空間」策展人Alexie Glass-Kantor導覽時，鏗鏘覆述了數次「藝術家需勇於冒險」、「讓藝術家主導市場」之類想法。但，藝博會本來就是展銷場域，商業本位無可避免左右當中的藝術敘事。

行為藝術成展覽廣告

譬如加賀美健這類「行為藝術」（performing art）從來並非主流競價藏品。現居香港的藝術家馬玉江從2021年起帶自己的畫班學生和收藏家逛Art Basel，在他印象中，行為藝術通常另有用途，「這裏租金那麼高，畫廊肯定要想辦法賺回來。那做生意嘛，把表演性質的作品放在開幕日，若不去現場看就沒得看，這能吸引人們來拍照、發些社交媒體文章，幫展覽曝光，變相是一種廣告」。2022年瑞士Art Basel曾在Performing Art Basel一文舉出儲存運輸成本低、靈活客製化等優點，最後也不得不承認在物質至上的社會裏，行為藝術的商業價值總及不上其他媒介如繪畫、雕塑、裝置。

回到鏡子的比喻。藝博會勢必被一種買賣交易的目光牽扯，簡儉的白牆展位背後是利潤最大化的計算、花心思佈展是為了推銷辨識度不那麼高的藝術家……就如我和馬玉江匆匆行經Gordon 4件裝的巨碩貓王鏡子時，他解釋，那是畫廊擴闊空間感的佈局策略——「看見自我世界」的含義被扭改成「看見整個藝博會場」的視野，那種變調，猶如哈哈鏡的聚散。

文：吳騫桐

[開眼 文化特別版]

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