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驚喜免費遊：觀景台鳥瞰倫敦

【明報專訊】倫敦消費雖然高昂，但免費而精彩的活動其實不缺，除眾所周知大部分博物館免收門票外，近來還有免費開放的觀景台。

倫敦近年大興土木，高樓大廈像雨後春筍愈建愈多。新落成的摩天大樓22 Bishopsgate，樓高278米，62層，是倫敦第2高大樓。（現時最高寶座仍由The Shard擁有，設95層，310米高）。22 Bishopsgate於2020年已建成，到去年底開放58樓的觀景層Horizon 22，立刻引來大量報道和打卡。Horizon 22高254米，不單免收費，還比收費的Shard觀景台（72層，244米）高10米。觀景台設有巨大落地玻璃窗，景觀極開揚，泰晤士河和眾多著名景點映入眼簾。

Horizon 22的觀景台走簡約路線，只設有小小咖啡座；而距離Horizon 22約8分鐘步程的Sky Garden同樣免費，樓層雖較低，在35樓，高160米，倒是更漂亮。顧名思議Sky Garden是花園，號稱倫敦最高的公眾花園，種植有不少南美和地中海植物，觀景層設有酒吧供應咖啡、酒類等，場內放滿座椅任大家自由選坐，他們還怕遊客不好意思，明明白白寫明「供免費享用」，經營相當貼心，絕對要讚。

兩個觀景場均是門票全免，參觀只需提早預訂，但留意必須預留足夠預訂時間，因為不設即日門票。其中Horizon 22尤其受歡迎，宜至少1個月前預訂。●

Horizon 22

網址：https://horizon22.co.uk

地址：22 Bishopsgate, London, EC2N 4BQ

Sky Garden

網址：https://skygarden.london/booking

地址：1, Sky Garden Walk, London EC3M 8AF

文：黃潔玲

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