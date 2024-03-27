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歷史建築變身酒店 入住倫敦邱吉爾戰爭辦公室

【明報專訊】酒店的分類，除了以星級來劃分酒店的豪華程度外，近年還有destination hotel之說。這些酒店通常富有獨特建築風格或歷史故事，本身就是旅遊的理由。在倫敦，兩個豪華酒店品牌最近開業，每晚房價動輒1萬港元起跳，兩者風格截然不同，卻同樣極具分量，都能挑起入住的欲望！

倫敦OWO萊佛士：百年軍政重鎮 《007》取景地

「倫敦OWO萊佛士」名字的OWO，指「舊戰爭辦公室」（ Old War Office）。酒店在去年啟用，在這之前，舊戰爭辦公室從未對外開放，因着酒店開業，公眾終於有機會走進邱吉爾曾經辦公的地方。舊戰爭辦公室位於倫敦​軍政中心白廳（Whitehall），建於1906年，初時稱為New War Office。

那1906年是怎樣的年代呢？大英帝國正值國運如日中天，「皇土」覆蓋全球約五分之一土地。雖然戰爭辦公室不是王宮，沒有滿目閃耀的繁花璀璨，然而作為決策國防機關，該有的氣勢它都寫進建築骨子裏——大廈樓高7層，設有1100間房，能容納多達2300名官員職員。它用上頂級建材，並裝設當時最先進裝備及物料，其中便用上26,000噸波特蘭石（Portland Stone），波特蘭石堅固耐風雨侵蝕，用於許多英國重要建築，包括大英博物館、白金漢宮、聖保羅大教堂等。它的結構也特別講究堅實，牆身厚達3呎至7呎不等，走廊也開創當時先河，設有電話線專用槽。

軍政機構大多神秘，除了邱吉爾，它還孕育了MI5和MI6，本是記者和海運情報官的占士邦作者Ian Fleming當年便經常出入。後來多套007電影，也在此取景。

那後來為什麼變成了「舊辦公室」？那是因為1946年，隔壁的國防大樓落成，大部分職員遷到新辦公室，它就成了Old War Office。而時代巨輪也沒有停下，世界局勢起了變化，大英帝國國勢如江河日下，英國政府甚至在2013年決定把它放售。Hinduja Group購得250年使用權，經過6年維護裝修，酒店於去年開業。

以歷史人物命名套房房間

OWO萊佛士修復工程保留了許多有趣細節，並使用大量英國物料，像英國橡木壁櫃、柚木窗框等。套房房間以歷史人物命名，也保留了寬闊走廊，當時為了讓單車在室內雙線飛車，運送急件，因此走廊特別闊。

歷史建築改建成的酒店就是有着說不完的故事，比新建酒店有趣得多。當然故事再多，只能算是錦上添花，住客最關心還是服務和住宿質素。這是萊佛士首次設在倫敦的酒店，設有私人住宅和酒店兩部分。酒店提供120間房間和套房。倫敦的熱門景點​皇家騎兵衛隊閱兵場​、特拉法加廣場、白金漢宮、國會大樓、唐寧街十號、西敏寺等，都在不遠處。房間設計舒服，高牀軟枕外，並備有先進通訊系統，另有手提蒸氣燙斗，套房級房型更備有ghd直髮棒，貼合現代旅人需要。在公共區域的路口，常有職員守候，我在迷惘向左還是向右走時，總得到及時幫忙，服務之細心顯而易見。●

倫敦OWO萊佛士酒店

地址：57 Whitehall SW1A 2BX

United Kingdom

房價：1100英鎊（約10,890港元）起

網址：https://www.raffles.com/london

備註：酒店為住客提供免費導賞

倫敦半島酒店：華麗貴氣 鄰近白金漢宮

另一邊的倫敦半島酒店，久聞樓梯響多年，尋尋覓覓終於落戶在Hyde Park Corner與Wellington Arch旁邊，位置同樣方便，鄰近白金漢宮。相對OWO萊佛士的堂皇富歷史感，半島摩登許多，它的外形沒有什麼驚喜。不過步入大堂後，熟悉的半島格局映入眼內，穿著雪白筆挺制服的員工，佇立侍候，大堂放滿桌椅供應茶點，裝飾由天花到地板，滿目華麗精緻，一片貴氣。

房間呈現私人住宅氛圍

倫敦半島預計今年6月全面營業，現時只開放部分樓層。酒店設有190間房間和套房，大多備有落地玻璃。他們與英國多名專家合作，包括時裝設計師Jenny Packham，香水師Timothy Han，以及逾40位藝術家合作，利用藝術品和擺設，把房間呈現私人住宅的氛圍。 住過半島的旅人都知道，半島的美在於classy，用料上乘講究，設計看起來優雅毫不喧鬧，使用之時順手順心，背後周到的心思熟慮，才是至高的「設計」。

採訪時大部分店舖尚未開業，但漂亮的Canton Blue新派粵菜館可說是美好示範，室內設計用上瓷器裝飾，既亮眼繽紛精緻，又呼應中國意象。據公關解說，Canton Blue雖然主打廣東菜和點心，菜單設計倒是針對全球顧客，像經典的燒賣，便有別於一般採用豬肉蝦肉，改為用上雞肉香菇，味道較傳統口味濃烈，喜歡與否見仁見智，但肯定是更有性格。●

倫敦半島酒店

地址：1 Grosvenor Place, London, SW1X 7HJ, UK

房價：約1250英鎊（約12,735港元）起

網址：https://www.peninsula.com/zh-cn/london/5-star-luxury-hotel-belgravia

■旅遊錦囊

簽證：持特區護照毋須簽證

匯率：1英鎊約兌9.9港元

機票：國泰航空每日提供來回香港及倫敦直航班，3月份票價連稅項6300港元起

文：黃潔玲

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

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