精品酒吧 維港靚景伴法式美食 「收藏家大宅」歎復古雞尾酒

蒐羅古董 裝潢優雅

疫情過後，很多港人都發現餐廳比往常早打烊，剛吃飽飯，未夠10時，客人已走得七七八八，想多聊幾句，也生怕阻礙別人收拾，只好匆忙轉場。如果你約了知己好友，準備把酒談歡，由黃昏直聊到深夜，介紹你一個好地方，就是尖沙嘴海旁麗晶酒店大堂層的Qura Bar。這家全新酒吧，全店大部分座位均可外望壯麗的維港美景，且裝修高貴典雅，以收藏家大宅為設計主題，牆上掛燈、鏡子、梳化及小茶几，全部都是團隊花2年時間在全球各地拍賣、跳蚤市場等蒐羅而來的古董，優雅得來充滿歷史感。酒館大部分位置是餐飲區，供應美酒和小食；亦設有5張枱的小型用餐區，方便飲酒途中餓了，想來頓正式晚餐的客人，毋須轉場，即能品嘗法式小酒館美食。

百年佳釀 罕見酒品

定位既是精品酒吧，酒藏當然是一大亮點。酒吧經理Gennaro Pucci四出蒐羅罕見的酒品，據知現時已有近500款烈酒收藏，不少也充滿故事，坊間少見。比如生產於第一次世界大戰時期、超過百年歷史的干邑白蘭地，非常珍貴，酒體細緻醇厚，每一口都是時間沉澱的味道，可遇不可求。餐廳烈酒全部可逐杯散點，愛酒之人坐在吧枱前，與Pucci聊聊酒經，再搭配店中自家製的手工朱古力，酒逢知己，一定飲到捨不得回家。

除了干邑、威士忌、伏特加等烈酒珍藏，Qura另一大特色就是以古酒調成的vintage cocktail，比如以1960年代的Campari、1970年代的Beefeater London Dry Gin和1980年代的Carpano Sweet Vermouth混調成的Vintage Negroni，每杯索價過千元，但愛酒懂享受的你，一定飲得出箇中精妙。Pucci亦喜歡炮製多款獨特雞尾酒，比如其中一款名為Bitter的，就是將數款苦艾酒調好後放於牛皮酒袋內陳釀大概10至15天，令皮革香氣逐漸滲透酒中，飲起來口感香甜嬌美，又帶點香料的辛辣，很有勁度，非常特別。

法式家常美味

酒過三巡，當生蠔、風乾肉、魚子醬等名貴下酒小食都不能滿足你時，不妨移步到餐飲區，龍蝦意粉、蒜香牛油烤魚等全部stand by，不想動腦筋的話，也有每位$688的3道菜晚餐，食物不花巧，用料和味道都非常紮實。比如羊肩，就精挑法國Aveyron的90天小羊，慢燉36小時，與葡萄乾、松子、芫荽等調味，配合couscous（北非小米）同吃，充滿地中海清新感覺。就算簡單一道尼斯沙律，廚師也會將自家油封的吞拿魚製作成罐頭，拌沙律同吃，清香的羅勒與檸檬汁配上魚香澎湃的油封吞拿，是南法的風味，清爽又帶鮮味，一點不馬虎。●

Qura Bar

營業時間：周日至四，下午5:30至午夜12:00；周五及六，下午5:30至凌晨1:00

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號

香港麗晶酒店大堂

查詢：2313 2313

註：另設加一

文：胡慧敏

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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