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副刊
Happy PaMa 教得樂 第494期

Happy Pa Ma

媽媽維特：「我唔想返學」

【明報專訊】我家兩位少爺，一個中三、一個小四，都天天碎碎念「我唔想返學」、「最好聽日打風、紅雨、學校地震」……最初，這些話總會觸動我內心深處的不安和無力。

我夫婦倆不喜施壓，兩個仔雖不是尖子，但在校內基本上沒怎麼經歷挫敗，毋須特別努力就能保持在中上游，課業壓力遠低於同齡孩子，按道理應該十分快活。所以，他們並非因為恐懼，而是發自內心「不喜歡上學」。

不再搬大道理 轉探索內心不安

對於自幼慣於認真、奮鬥的我來說，這是不思進取、不知世道艱辛、「不靠譜」。我不自覺擔心，孩子會斷送在勤學中體驗滿足的機會，甚至無法握穩生存的能力。

我覺得無力，因為我深信「喜歡讀書」是發乎內心，時機未到、心智未開的話，我沒法子強迫。當然我也試過曉以利害，說讀書是為了將來生存，「少壯不努力，老大徒傷悲」。但很快，我就不想搬這一套了，他們不會因為這些大道理而「喜歡讀書」。

事實上，他們在社會教化過程中，早就接收不少誘之以利、懼之以害的信息，很清楚那些道理。他們一方面說「唔想返學」，另一方面卻心知這是逃不掉的責任，天天準時返學、交足功課，只是內心厭倦。他們念不同的小學，怠倦並非個別學校所致。

於是，我轉而探索自己內心的不安。透過重建心靈的安穩，我發現生活不一定要「靠譜」，孩子不一定要討喜，我的內在也可以平安。阿仔唔認同返學，唔等於個天會跌落嚟。學有所成，也未必前路康莊。放下「靠譜」的標籤，我嘗試沉着觀察，真正理解孩子的心態，接納「孩子可以跟我不一樣」很遲才開竅、甚至不開竅。

我慢慢看到，阿仔們的成長環境跟我多麼不同。我的年代，父母少管束也少照顧，天生天養的細路多的是，奮鬥意識很強。現今孩子矜貴、物質無憂，自然不像我那般早熟。同時，這一代孩子被返學佔去的時間確實遠比我長，在校連午飯也只能匆匆吃。閒暇與玩樂，彌足珍貴。

陪阿仔發春秋大夢

有時，我也覺得學校有點像監獄，困住孩子渴望自由的靈魂。我大致了解過在家自教與自然主義教育，無奈沒資源實踐。我務實地選擇讓孩子在學校系統接受教育，認為那也可以讓孩子好好成長。我明白，制度中總有不理想之處。既是不理想，那麼孩子們不喜歡，不也是自然的嗎？如果「不喜歡」是心聲，孩子表達真我，不正是心無罣礙的象徵嗎？

想通這一點，我就很感恩，他們在家裏擁有充足的安全感，可以毫無顧忌地講真心話。慢慢地，他們的碎碎念不再是我的擔子。我明白他們的苦悶不快，視之為他們學習面對的課題，我甚至可以輕鬆回應他們。

第一種回應，是實話實說，「如果下定決心，真係可以選擇唔返學」。我告訴阿仔在家教育的理念，無論家長和小朋友都要投入心力，你有無決心試呢？通常說到這裏，阿仔就會寧願保持現狀。

第二種回應，是陪阿仔發春秋大夢。我會用哄小小孩的語氣，說「哎唷～返學真係好悶呀可」、「打風就好啦」。孩子也明白我不是來真，而是我確實明白他、在陪伴他。這類胡扯也很好玩，例如弟弟說，希望一周只有星期日、星期一這兩天，我接口「咁開心，淨係星期一返學，即係有一半日子放假喎」，兩母子嘻嘻哈哈。歡笑，就是如此捕捉。

文：葉杏麗

作者簡介：思想與感情澎湃的兩子之母。明白要令身邊人幸福，得先讓自己幸福。盼能活出愛中無枷鎖的真諦。

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[Happy PaMa 教得樂 第494期]

相關字詞﹕親子筆陣 名人KOL 葉杏麗 媽媽維特

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