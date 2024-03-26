澳洲生活夢想飛：澳洲精明消費模式

花園的用途其實有很多，如我早前已買了射箭工具、籃球架和彈牀給孩子，讓他們無時無刻可在那裏玩耍，儼如一個私人小型遊樂場。此外，我一直鼓勵家長幫助孩子建立友誼，最好的方法是制訂play day，邀請同學來家玩，無論玩水、體能遊戲或桌遊（board game），都是十分有益的活動；最重要跟孩子約法三章，如朋友來我們家時大家都不能玩電子產品，專注把時間用於與朋友溝通遊玩，這才是尊重別人的表現啊！

充氣嬉水池 83澳元減至10澳元

直至最近，見朋友在花園設置充氣嬉水池給小朋友玩水，不期然令我也想買一個。以前聽說在澳洲生活，如果你想買東西又不着急要用，最好等減價才購買，結果證實這個「精明消費模式」千真萬確，對新移民來說更是一個十分實用的貼士。就像我剛在大型百貨店Kmart見到2米直徑的充氣嬉水池，原價83澳元（約423港元）竟然減價至10澳元（約51港元），我毫不猶豫就買了回來。而且在澳洲還有一個生活小智慧，就是要懂得「退貨」，這裏的售後退貨手續非常方便，不需要任何原因，記得保存收據就可以，萬一不合用再退也未遲呢！

文：六個小孩的媽媽

作者簡介：剛移居澳洲墨爾本，育有4女、2男，共6名孩子。最喜歡玩煮飯仔和運動，經常帶着六小福上山下海。www.facebook.com/fivekidsmama

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[Happy PaMa 教得樂 第494期]