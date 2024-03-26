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副刊
Happy PaMa 教得樂 第494期

Happy Pa Ma

澳洲生活夢想飛：澳洲精明消費模式

【明報專訊】在澳洲買房子的時候，真有一刻的衝動想買設有游泳池的大宅，總覺得非常有體面。但當細心一想，在墨爾本可享受夏天游泳的時間只有約兩個月，加上自己不太想打理泳池，所以很快便打消了這個念頭。最後選擇了現在的房子，雖沒有泳池卻有個小花園，我認為這是我們八口子家庭的最佳選擇，見小朋友每天都走到花園遊玩，非常歡樂，令我也不自覺地快樂起來。

花園的用途其實有很多，如我早前已買了射箭工具、籃球架和彈牀給孩子，讓他們無時無刻可在那裏玩耍，儼如一個私人小型遊樂場。此外，我一直鼓勵家長幫助孩子建立友誼，最好的方法是制訂play day，邀請同學來家玩，無論玩水、體能遊戲或桌遊（board game），都是十分有益的活動；最重要跟孩子約法三章，如朋友來我們家時大家都不能玩電子產品，專注把時間用於與朋友溝通遊玩，這才是尊重別人的表現啊！

充氣嬉水池 83澳元減至10澳元

直至最近，見朋友在花園設置充氣嬉水池給小朋友玩水，不期然令我也想買一個。以前聽說在澳洲生活，如果你想買東西又不着急要用，最好等減價才購買，結果證實這個「精明消費模式」千真萬確，對新移民來說更是一個十分實用的貼士。就像我剛在大型百貨店Kmart見到2米直徑的充氣嬉水池，原價83澳元（約423港元）竟然減價至10澳元（約51港元），我毫不猶豫就買了回來。而且在澳洲還有一個生活小智慧，就是要懂得「退貨」，這裏的售後退貨手續非常方便，不需要任何原因，記得保存收據就可以，萬一不合用再退也未遲呢！

文：六個小孩的媽媽

作者簡介：剛移居澳洲墨爾本，育有4女、2男，共6名孩子。最喜歡玩煮飯仔和運動，經常帶着六小福上山下海。www.facebook.com/fivekidsmama

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第494期]

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