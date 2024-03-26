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副刊
Happy PaMa 教得樂 第494期

Happy Pa Ma

故事拼盤：我筆下的「獅子山下」（二）

【明報專訊】承上篇，我提到自己年初在英國新年市集當檔主。攤檔以售賣手寫揮春和書法小品為主，同時設有即場書法體驗，讓有興趣感受書法樂趣的朋友即席揮毫。帶着自己的手寫揮春游走社區，有好些互動的畫面，既有趣，又難忘。

提起毛筆 寫下祝福句

記得有一名香港媽媽伴着六七歲的囝囝來到我攤檔，說想讓孩子試寫書法。原來小男孩移居英國3年，儲在腦內記憶體的中文所餘無幾。媽媽想囝囝多接觸中文字，便鼓勵他提起筆桿，寫下自己喜歡的揮春祝福句。囝囝想了片刻後，便在揮春紙上寫了筆畫較簡單的「出入平安」。收筆那刻，母子倆滿意笑了。

在我的攤檔，掛有一張紅紙金字的「獅子山精神」門貼揮春，本為非賣品，純作裝飾，所以只寫得一幅。沒想到有香港朋友一看到它，便說想買。我好奇問她：這款揮春是貼大門的，在英國很少人這樣做啊？那朋友笑着說：「我貼在屋企房門上，可以日日睇住。」的確，每逢佳節，倍思的何止是遠方的親朋？

又有一個靦腆的中英混血小男生，母親是香港人。小男生識聽識講廣東話，就是不懂看和寫中文——除了自己的名字。什麼是毛筆？什麼叫筆順？對這個在英國土生土長的小男生完全是零概念，而可愛的是，他很願意去試。看他那圓圓潤潤的小手握着長長的毛筆，一臉認真的，邊隨我的指導，邊在揮春紙上一筆一畫地寫，時徐時疾，最後以不放棄的態度成功寫出一個「信」字來——那正是他的名字啊！

文：CanCanMa

作者簡介：ungoogoo故事館創辦人、香港繪本作者，著有繪本《我不想唱歌》。曾任編劇、編輯及兒童節目說書人。原為跟女兒伴讀，後來體悟繪本的力量，愛上說故事；也因繪本，發現更多生命的寶藏。

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[Happy PaMa 教得樂 第494期]

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