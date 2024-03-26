明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第494期

Happy Pa Ma

幸福拼圖：放低管教 重建關係

【明報專訊】「姑娘，阿仔又顧住打機啦，咩都唔肯做！叫佢都唔聽呀，激死我啦，你話點搞呀！」

「佢成日嫌我煩，話我唔明，唔會理我！」

筆者在擔任小學駐校社工時，經常會聽到以上的對白。

關係是管教的基礎

由兒童教育專家Josh McDowell及Dick Day撰寫的《6A的力量》中提及：「孩子不會對規矩積極回應，他們只對良好的關係有所呼應。」

這句說話令我想起學生阿傑。他與爸爸的關係甚為惡劣，無論爸爸要求阿傑做任何事，阿傑都會極力「反抗」，做出相反的行為。爸爸見狀便會「扚」起阿傑的耳朵教訓一番，而阿傑也不遑多讓，用凌厲的「眼神」還擊。

冰封三尺，非一日之寒。從小到大，爸爸經常對阿傑大聲疾呼，一言不合便用藤條「侍候」。起初，阿傑會因為怕被父親打罵而選擇「服從」，但內心的不滿和憤怒不斷累積，對爸爸每個指令及決定都深感不忿，最終引發大大小小的戰火。不過，阿傑在媽媽及筆者面前的模樣卻大相逕庭，他是個樂於助人的學生，還在學校擔當班長及風紀的角色呢！阿傑說過一句令筆者印象非常深刻的說話：「姑娘，你肯聽我講，我都會聽你講。」

阿傑的故事正正呼應了《6A的力量》對管教的看法：

親密關係 + 管教 = 孩子會聆聽、回應

惡劣關係 + 管教 = 孩子會對抗、反叛

付出時間 配合孩子興趣

疫情期間，有一次透過視像與一個家庭見面，學生在筆者鼓勵下向父母透露心聲：「我鍾意打波，鍾意踩單車，鍾意同朋友落街跑步！𠵱家疫情佢哋（家人）唔畀我落街，我都係揀咗打機啫，唔通要我全日溫書做功課，定係要我畫畫摺紙，呢啲我都唔鍾意！」

疫情嚴重限制了學生的運動自由，娛樂只剩下玩遊戲機，他又未嘗不是疫情下的受害者？重建關係除了需要付出時間，也要配合孩子的興趣。筆者鼓勵家長嘗試減少對「打機」的敵意，反而要了解孩子的興趣，甚至陪他們玩遊戲機而減低摩擦。

一星期後，我與這個家庭作視像會談，當問及學生玩遊戲機的情况時，學生一臉嫌棄地指媽媽非常「渣」，而媽媽則輕帶揶揄指，若學生將「打機」的智慧放在讀書上，必定十分成功。雖然對話當中充滿火光，但不難發現他們的話題多了，氣氛亦比初次面談稍微好轉。

「阿仔，不如你都搵日陪我喺屋企做tabata（運動）啦。」爸爸突然說道。

「吓，你個肚腩咁大，得唔得㗎！」學生忍不住笑出聲。

「你成日打機都唔見得體力好好多！」爸爸立刻反駁。

「敢挑戰我！同姑娘傾完之後就試吓囉！」學生蠢蠢欲動地想與爸爸一較高下。

建立親子關係永遠不怕遲，但也不是稍為看到成果便一勞永逸，除了需要持之以恆地付出專屬孩子的時間，也要就孩子不同的成長階段，以不同的方式表達「愛」。

你今日與孩子的親子活動又是什麼呢？

文：何美怡（香港家庭福利會註冊社工）

作者簡介：香港家庭福利會一直致力凝聚家庭，促進家庭的健康與福祉。我們本着以家為本的服務理念，致力協助市民大眾改善生活，營造以家庭福祉為基礎的關愛社會。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第494期]

相關字詞﹕親子筆陣 幸福拼圖

上 / 下一篇新聞