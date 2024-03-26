明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第494期

Happy Pa Ma

半職爸爸：面試故事——向《鄉村教師》致敬

【明報專訊】看了劉慈欣的短篇科幻小說《鄉村教師》（注意：下文含嚴重劇透），適值兒子面試中學的日子，於是，想到了一個改寫為「面試」的虛構故事，希望可以給家長和教育工作者一些啟發。

話說，某著名中學校長面試，在最後一個面試日子的最後時刻，迎來了一個頭髮凌亂、神情委靡的男孩。校長和副校長面面相覷。副校長看了看男孩在原校的成績，全級考三十，體育藝術方面也無過人之處，學校根本不可能收錄他。副校長清了清喉嚨，說：「我和校長接着問你問題，懂的就回答，不懂的，可以說不知道。」男孩說：「明白。」

背了牛頓定律 「將來會懂」

「地球是太陽系由內及外的第幾顆行星？」「不知道。」「水的分子式是什麼？」「不知道。」「『一矢中的』中的『矢』字是什麼意思？」「不知道。」

問了許多問題，男孩一臉惘然。副校長瞧了瞧校長，隱隱約約地搖了搖頭。校長攤開了手，對男孩說：「不要緊，你是我們面試的最後一個學生，我們還有5分鐘，我繼續問你問題好嗎？」男孩的黑眼圈好大，疲憊的臉上露出了感激的表情：「好的，麻煩校長了。」校長問：「你聽過最有意思的話是什麼？」男孩眼睛忽然濕了一片：「己所不欲，勿施於人——孔子說的。」副校長露出了驚訝的表情。校長繼續問：「你有最喜歡的詩嗎？」「有的，校長。」男孩擦了擦眼淚，繼續說：「誰道群生性命微，一般骨肉一般皮。勸君莫打枝頭鳥，子在巢中望母歸。」校長和副校長靜默了好一會。校長說：「好的，我們學校十分關注學生對科學的興趣，我不考你，只想問你，你心目中有沒有一個你認為最厲害的方程式？」男孩像背書一樣念道：「一件物體的加速度，與它所受的力成正比，與它的質量成反比，英文的公式可以寫成F=ma。」男孩見校長愣了，又說：「這是牛頓第二定律。」校長直了直身子，說：「坦率地說，我們看你的成績並不是特別突出，可是，我們面試了2000人，你後來的答案，是我聽過最好的。」副校長接着問：「誰教你這些？」男孩怔怔地望着前方：「我讀書成績不好，這是爸爸昨天晚上教的，他說，我一定要對學問有興趣，一定要找到自己最喜歡的，我說我不知道對什麼有興趣，他就說，要把他覺得最重要的學問告訴我，於是我背了一首詩，又背了孔子的話……他要我牢牢記住牛頓3條定律，我不想他辛苦，一邊哭，一邊騙他說，我懂了，他說，知道我不懂，但至少背了，將來會懂。」

「你爸爸生病了嗎？」校長問。「癌症，今天早上走了。」男孩的眼淚掉了下來。課室一陣沉默。

教師讓文明得以發展

這個故事，當然是虛構的，「二次創作」於科幻作家劉慈欣的《鄉村老師》，小說中，考官是外星人，考的都是科學問題，而臨死前要將重要知識傳授給懵懂孩子的，是一名癌細胞擴散至肝臟的鄉村老師。故事結尾，外星人因為孩子有關牛頓定律的答案，而中止了毁滅地球的計劃。（推薦大家從頭到尾細看原版小說，中間的場景跳接技巧高超，即使知道劇情，結局的敘事方式仍然十分感人，相信讀者在閱讀過程中，一定可以得到極大樂趣。）

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第494期]

相關字詞﹕親子筆陣 張帝莊 半職爸爸

上 / 下一篇新聞