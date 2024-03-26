半職爸爸：面試故事——向《鄉村教師》致敬

話說，某著名中學校長面試，在最後一個面試日子的最後時刻，迎來了一個頭髮凌亂、神情委靡的男孩。校長和副校長面面相覷。副校長看了看男孩在原校的成績，全級考三十，體育藝術方面也無過人之處，學校根本不可能收錄他。副校長清了清喉嚨，說：「我和校長接着問你問題，懂的就回答，不懂的，可以說不知道。」男孩說：「明白。」

背了牛頓定律 「將來會懂」

「地球是太陽系由內及外的第幾顆行星？」「不知道。」「水的分子式是什麼？」「不知道。」「『一矢中的』中的『矢』字是什麼意思？」「不知道。」

問了許多問題，男孩一臉惘然。副校長瞧了瞧校長，隱隱約約地搖了搖頭。校長攤開了手，對男孩說：「不要緊，你是我們面試的最後一個學生，我們還有5分鐘，我繼續問你問題好嗎？」男孩的黑眼圈好大，疲憊的臉上露出了感激的表情：「好的，麻煩校長了。」校長問：「你聽過最有意思的話是什麼？」男孩眼睛忽然濕了一片：「己所不欲，勿施於人——孔子說的。」副校長露出了驚訝的表情。校長繼續問：「你有最喜歡的詩嗎？」「有的，校長。」男孩擦了擦眼淚，繼續說：「誰道群生性命微，一般骨肉一般皮。勸君莫打枝頭鳥，子在巢中望母歸。」校長和副校長靜默了好一會。校長說：「好的，我們學校十分關注學生對科學的興趣，我不考你，只想問你，你心目中有沒有一個你認為最厲害的方程式？」男孩像背書一樣念道：「一件物體的加速度，與它所受的力成正比，與它的質量成反比，英文的公式可以寫成F=ma。」男孩見校長愣了，又說：「這是牛頓第二定律。」校長直了直身子，說：「坦率地說，我們看你的成績並不是特別突出，可是，我們面試了2000人，你後來的答案，是我聽過最好的。」副校長接着問：「誰教你這些？」男孩怔怔地望着前方：「我讀書成績不好，這是爸爸昨天晚上教的，他說，我一定要對學問有興趣，一定要找到自己最喜歡的，我說我不知道對什麼有興趣，他就說，要把他覺得最重要的學問告訴我，於是我背了一首詩，又背了孔子的話……他要我牢牢記住牛頓3條定律，我不想他辛苦，一邊哭，一邊騙他說，我懂了，他說，知道我不懂，但至少背了，將來會懂。」

「你爸爸生病了嗎？」校長問。「癌症，今天早上走了。」男孩的眼淚掉了下來。課室一陣沉默。

教師讓文明得以發展

這個故事，當然是虛構的，「二次創作」於科幻作家劉慈欣的《鄉村老師》，小說中，考官是外星人，考的都是科學問題，而臨死前要將重要知識傳授給懵懂孩子的，是一名癌細胞擴散至肝臟的鄉村老師。故事結尾，外星人因為孩子有關牛頓定律的答案，而中止了毁滅地球的計劃。（推薦大家從頭到尾細看原版小說，中間的場景跳接技巧高超，即使知道劇情，結局的敘事方式仍然十分感人，相信讀者在閱讀過程中，一定可以得到極大樂趣。）

文：張帝莊

作者簡介：資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第494期]