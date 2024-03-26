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副刊
Happy PaMa 教得樂 第494期

Happy Pa Ma

小學雞媽媽：如何實踐愛

【明報專訊】朋友懷孕了，我在遠方替她高興，想像這個勇敢又可愛的大女孩，日後一定會成為可愛的媽媽。

我家大兒子今年剛好18歲，我們像是完成了一個階段的責任，卻又好像還有遙遙長路。回想當年傻乎乎當上新手媽媽，雖然戰戰兢兢，卻有一種天真的篤定，覺得孩子會在這片土地上好好成長，未來和大家一起把它變成更美好的家。今時今日，這種天真好像變得奢侈，但勇氣、從容和平常心還是不能缺。我嘗試從自己旅程的最初捎來一些體會，它們大多是從失敗裏領回來的，希望粗當小禮物，送給可愛的新媽媽。

不用擔心自己沒有足夠的愛。對大部分新媽媽來說，母愛都是渾然天成的，甚至超乎自己想像。畢竟身體早就為你準備好狂飈的荷爾蒙，要不愛也不成。難題倒是如何實踐。有些實踐真心誠意，無條件包容；有些實踐看來像愛，實質是操控。當然，操控也可以從愛出發，可是，若我們放任自己沉溺在翻騰的焦慮情緒當中，拚命亂抓，愛到最後只會留下偽裝。

守護珍貴初生記憶

請認真觀察、聆聽、理解自己獨一無二的孩子，有餘力時好好記錄。像是，他如何跟肚皮外的媽媽結連？何時懂得為音樂歡快地擺動滾圓的小小身體？怎樣在跌跌碰碰中探索世界？能夠目睹奇蹟在懷中展開，近觀生命的啟始，是媽媽的大幸。請努力在人生起點上成為最懂孩子的人，並且守護珍貴的初生記憶，以後誰個來偷心的男孩或女孩都帶不走。

修煉從容情緒

對自己寬容一點。我們不要假裝了：親職不止有甜蜜和歡笑，既然無理取鬧是小人類的出廠設定，那麼大人必須自求多福，修煉從容的情緒。然而，若自己也感染了無理取鬧，怎麼辦？請先檢視失控原因——是上班把情緒資源都用得七七八八嗎？會不會是對別人的說法太在意了？還是你根本需要歇一歇？很有可能，最後你會發現，問題癥結根本不在孩子。請接受自己有進步空間，可以的話也請向孩子道歉。安全感並非來自永不犯錯的媽媽，而是來自媽媽面對過錯的坦率和勇敢。

先寫到這，下回續。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第494期]

相關字詞﹕親子筆陣 蘇美智 小學雞媽媽

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