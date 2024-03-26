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Happy PaMa 教得樂 第494期

Happy Pa Ma

親子筆陣．玩創校長：與AI同行 不是電影橋段

【明報專訊】早前在社交媒體一些5分鐘看完電影的視頻中，重新看了2001年的一套科幻電影——《A.I.人工智能》，其中AI不僅擁有與人類相似的情感，還擁有超越人類的知識與能力。這部電影早在2001年就已向我們展示人類與AI共處的可能與挑戰。在這個資訊科技日益發達的時代，AI的高速發展已滲透到我們生活的每一個角落，教育領域自然也不例外。許多香港學校已開始把不同的AI應用融入學校之中，目前這些AI應用多集中在學校行政管理和教學方法上。例如，在行政領域，學校正在使用AI來撰寫家長通告、溝通文件等。在教學方面，教師亦開始利用AI來批改作業、準備教材、分析學生學習情况等。這些應用無疑提升了教育的效率，使教師能夠更有效地教學。

然而，在享受AI應用帶來工作優化的同時，作為教育工作者，我們更應思考教育的根本目的：幫助學生為未來社會做好準備，釋放他們的潛能，讓他們能夠完成更多事情。我們不是反對教師探究如何更高效地工作，而是擔憂過分依賴AI可能會導致教育偏離其本質。

小學推AI課程 培養創意解難力

因此，我們有必要探討如何系統地裝備學生未來所需的能力，特別是在AI應用方面。這種系統的培養並不僅僅是教授學生如何使用AI，學生可以通過自己的探索來學習這些知識。因此，我們的德萃小學部鑽石山校與香港教育大學和香港科技大學合作，在2024年9月開展一個從小學一年級到六年級的全面AI課程。這個課程將分為4個部分：

1. AI的理論基礎：這部分將教授學生了解AI時代，學習AI的理論知識，以及背後的道德觀念和正確應用的態度。

2. AI技能訓練：這部分將教授學生如何應用AI，比如統計學、編程的各種技巧。這包括了解不同的系統，使用不同的編程工具，學習AI創造工具等。

3. 實戰項目：學生將通過實際項目來運用所學的理論和技能。我們設計了6個不同項目，讓學生在學習技巧後，能夠實際應用。

4. 企業參訪：學生有機會參觀香港不同的企業，真實了解AI的應用，這將與他們學習的課程內容和項目相結合。

我們相信，一至三年級的學生需學習如何理解這些AI技術，培養創意和解決問題的能力。他們將能創作自己的圖畫書，製作自己的影片或音樂，這些都強調其創造力和創意解決問題的能力。當他們在這些年級裝備這些AI技能後，到四至六年級時，他們能應用這些技能解決更多樣化的問題。

助孩子終生學習 改變世界

通過這樣系統的訓練，我們希望學生在小學一至六年級期間不僅學習到AI技能，而且能夠應用這些技能去創造和改變他們的生活，進而改變世界。這是我們對未來教育的願景，也是我們對培養下一代所承擔的責任。

教育的終極目標是培養全面發展的個體。在這個AI日益普及的時代，學校應該是學生學習如何與AI和諧共處、相互促進的場所。我們期待透過這種教育模式，幫助學生建立終身學習的態度，這使他們在未來的生活和工作中保持競爭力，我們希望學生不僅是技術的使用者，更是未來社會的建設者和領導者。

文：朱子穎（德萃幼稚園部及小學部總校長）

作者簡介：一直致力實踐教育創新，當過浸信會天虹小學「白武士」5年，把它從殺校邊緣挽救回來，成為教育界佳話。教學網誌：FB.com/mrchuclassroom

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[Happy PaMa 教得樂 第494期]

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