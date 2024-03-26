家家有禮：韓風春日粉紅遊樂場

【明報專訊】來自韓國的粉紅兔與香草熊一起陪伴大家在城中漫步！apm與韓國人氣療癒插畫組合「PINK & VEN」合作，打造超過2000平方呎的「春日遊樂場．城市漫步」，將他們的可愛風格注入多個香港特色景點。一踏入商場大堂，首先就看見PINK & VEN在摩天輪前向大家揮手打招呼，背景還能看到以LED燈帶勾勒出的香港城市天際線及五光十色的霓虹燈，是爸媽和孩子的絕佳打卡位！其他靚景還包括變成粉紅夢幻的青馬大橋、設有360度沉浸式光影體驗的天星碼頭鐘樓等，充滿嶄新魅力。