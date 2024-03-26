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副刊
Happy PaMa 教得樂 第494期

Happy Pa Ma

家家有禮：韓風春日粉紅遊樂場

【明報專訊】來自韓國的粉紅兔與香草熊一起陪伴大家在城中漫步！apm與韓國人氣療癒插畫組合「PINK & VEN」合作，打造超過2000平方呎的「春日遊樂場．城市漫步」，將他們的可愛風格注入多個香港特色景點。一踏入商場大堂，首先就看見PINK & VEN在摩天輪前向大家揮手打招呼，背景還能看到以LED燈帶勾勒出的香港城市天際線及五光十色的霓虹燈，是爸媽和孩子的絕佳打卡位！其他靚景還包括變成粉紅夢幻的青馬大橋、設有360度沉浸式光影體驗的天星碼頭鐘樓等，充滿嶄新魅力。

此外，遊樂場亦注入藝術創作、科技互動及玩樂等元素，其中「甜蜜雪糕車AR互動拍照站」利用了面部識別技術，AR會為走到鏡頭前的朋友自動加上甜蜜攝影效果，與PINK & VEN一起合影打卡。只要於指定推廣期內追蹤apm Instagram、facebook或小紅書官方平台，並於即日以電子貨幣消費滿任何金額，便可立即把相片列印出來帶回家！

■apm「春日遊樂場．城市漫步」

日期：即日至5月31日

時間：中午12:00至晚上11:00

地點：觀塘apm大堂

查詢：3148 1200

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第494期]

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