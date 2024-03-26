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Happy PaMa 教得樂 第494期

Happy Pa Ma

P牌父母．專家：教養不能一招走天涯 認清九型人格 因「型」施教

【明報專訊】常說要「因材施教」，師長應依據受教者不同的資質，給予不同教導。但其實在家庭教育之中，因「型」施教同樣重要。教養專家指出，家長應該按照孩子不同的性格類型，順着他們的脾性施以合適的教養。家長若認清「九型人格」（enneagram）的特質，教育子女不單輕鬆省力，更可避免「火星撞地球」的場面，有助建立和諧的親子關係。

若細心觀察，不難發現，就算是初生嬰兒，他們的性情都可以很不一樣。有些嬰兒很安靜，有些卻經常啼哭，也有些比較缺乏安全感，「很多人形容，小朋友天生是一張白紙，我覺得並不準確，其實人天生已有一張色紙，各有不同的底色，亦即是脾性」。從事培訓及輔導工作逾30年、身兼中大教育學院「大學與學校夥伴協作中心」學校發展主任及教大幼兒教育學系客席講師，同時是「心靈階梯」創辦人暨培訓總監余國健（Jacob）說。

9種愛的模式

Jacob引用在上世紀先後由玻利維亞哲學家Oscar Ichazo、美國心理學家Helen Palmer及美國精神病學家David Daniels整合，包含人類行為心理學元素的「九型人格」分析理論，指出按照人類的先天個性特質，基本上可劃分成9種不同類型，包括改革型（1號）、助人型（2號）、成就型（3號）、自我型（4號）、思考型（5號）、忠誠型（6號）、享樂型（7號）、挑戰型（8號），以及平和型（9號）；而每類型的日常慣性行為、背後動機，以及情緒反應都各有不同。作為3孩之父的Jacob，便親身感受到子女南轅北轍的性格，「所以做父母的，真的不能一招走天涯。愛孩子，都有9種愛的模式」！

觀察子女行為 認清背後動機

在這個前提下，若家長想跟子女有更好的溝通，相處得更融洽，首要是先「摸清」他們的脾性。Jacob教路，除觀察小朋友的外顯行為，還要認清他們背後的動機，「舉例1號改革型和6號忠誠型做事都力求完美，但1號是向自己交代，做得不好，他會感到自責、愧疚；6號則是怕有錯漏，會被人責罵，那便不夠忠誠」。又例如2號助人型和9號平和型都同樣不容易作主，但助人型其實內心是有想法的，只是想遷就別人的決定；平和型則是「懶得諗」，最想由其他人話事作主。「所以有時都不能單看表面行為，就一口斷定孩子是某某性格類型，還要透過傾談、提問，去了解他們背後的想法、動機，那判斷才會更加準確」。

孩子性格不會只得一類型

在幫小朋友做「九型人格」分析前，Jacob希望家長先抱3個心態。第一，人性是多樣化的，因此每個人都不會只屬於一個性格類型，「當然會有主要的『基地』，例如六成是1號，但亦有可能一成像2號，一成像9號，而在受壓或輕鬆狀態下，又會再走向不同的性格形態」；第二，要記着，沒有一種類型較其他優越的，「沒有一個性格比另一個性格好，沒有一個性格比另一個性格差。只是過度運用性格的特點，即使是優點，也可以成為絆腳石」；第三，不論孩子屬於那一種性格類型，家長都要接納和欣賞他們的特質，再因「型」施教，令他們有所提升和進步，「並非要去改造小朋友，正如你沒可能教天空的飛鳥游水，也不能教海裏的魚高飛，孩子的本性是改不了的，最重要是有針對的教養方法，幫助他們健康成長」。

■九型人格特質和教養之道

◆(1)號 改革型

信念︰做到100分，才對得起自己

特徵︰關注細節，做事力求完美，做人很有原則，是非黑白分明

弱點︰過度嚴肅和固執，對人對己也很挑剔，容易感到怨憤

期望別人︰給予道理和解釋

最怕別人︰批評他，以及短話長說

教養之道︰

1. 引導孩子多以不同的角度作判斷和思考

2. 幫助小朋友建立寬恕及包容的態度

3. 鼓勵他嘗試增添幽默感，學習自嘲

◆(2)號 助人型

信念︰先去愛人，才會被愛

特徵︰為人友善，非常熱心助人，處處為他人設想

弱點︰疏忽自己的需要及想法，欠主見，佔有慾強

期望別人︰對其付出表示感激

最怕別人︰拒絕他、冷待他

教養之道︰

1. 讓孩子明白，不需要事事插手，亦要處理好自己的份內事

2. 學習與別人建立合宜的界線，尊重他人的意願

3. 鼓勵他多表達自己的感受和委屈

◆(3)號 成就型

信念︰有成就才有價值

特徵︰很有目標、富上進心，待人處事大方得體，充滿自信，口才了得

弱點︰過於追求表現，愛炫耀自己，因為怕失敗，會投機取巧，隱惡揚善

期望別人︰欣賞他、作他的觀眾

最怕別人︰喝倒采、使他丟臉

教養之道︰

1. 引導孩子用不同標準看成功

2. 鼓勵他多說出心底話，尤其是面對失敗時的感受

3. 學習與別人坦誠及謙和地合作，讓團隊取得成功

◆(4)號 自我型

信念︰尋得自我，生命才有意義

特徵︰富藝術細胞，感覺較敏銳，追求意境和美感上的完美

弱點︰獨來獨往，很自我，依感覺行事，而且不願意直接表達想法，需要別人猜測

期望別人︰給予含蓄的關心

最怕別人︰逼他表達、規範他

教養之道︰

1. 幫助小朋友活得更「貼地」，建立客觀的規律和原則

2. 讓他參與群體的服務活動，跳出自己的世界

3. 鼓勵孩子直接表達自己的感受

◆(5)號 思考型

信念︰行動前多觀察和分析，便不會束手無策

特徵︰專注、謹慎，情緒穩定，分析力高，求知慾強

弱點︰沉默寡言，愛做旁觀者，對情感世界陌生，不善表達

期望別人︰給予思考的空間

最怕別人︰逼他社交、侵佔私隱

教養之道︰

1. 鼓勵他多與人接觸，讓其明白，友誼是書本學不到的知識

2. 讓小朋友實踐所學，把知識變為智慧

3. 學習了解自己及他人的感受

◆(6)號 忠誠型

信念︰事事懷疑，安全感更大

特徵︰謹慎、機警，忠直守規，負責任

弱點︰墨守成規，欠缺冒險精神，為人悲觀

期望別人︰多預告和指引

最怕別人︰突然作出改動，要他作主

教養之道︰

1.多讓孩子在可預測的範圍內嘗試冒險

2. 鼓勵他要相信自己的能力

3. 讓小朋友多作不同的嘗試，找出強項，並加以鞏固，增添自信

◆(7)號 享樂型

信念︰有自由才有快樂

特徵︰活潑好動，意念多多，不單是樂天一族，也是社交高手

弱點︰容易分心，難於自律，做事不認真，虎頭蛇尾，三分鐘熱度

期望別人︰給予選擇、多給新鮮感

最怕別人︰嚴肅講規矩，做事太認真

教養之道︰

1. 引導孩子把興趣的闊度轉為深度，願意花時間深入鑽研

2. 藉着一些需要動腦筋和思考的遊戲，培養小朋友的耐性

3. 教他不用刻意逃避面對困難和痛苦

◆(8)號 挑戰型

信念︰有權力才能控制一切

特徵︰能幹、有主見、有鬥心，不怕困難，喜歡鋤強扶弱

弱點︰愛發號施令、獨裁，衝動、反叛、破壞力強，欠缺耐性，做事粗枝大葉

期望別人︰給予自主和尊重

最怕別人︰命令他、作出規限

教養之道︰

1. 教他多關顧別人的感受，做個俠骨柔腸的好領袖

2. 鼓勵孩子善用精力去服務他人

◆(9)號 平和型

信念︰與世無爭最開心

特徵︰人緣好，包容度高，容易滿足，開懷、樂觀

弱點︰沒主見，愛拖延，做事沒優次之分，比較馬虎了事

期望別人︰誘導、肯定和多鼓勵

最怕別人︰催促和打擾他，逼他表態

教養之道︰

1. 協助孩子訂定中長期的目標與時間表

2. 鼓勵他多表達自己的意見

3. 教導他建立責任感

資料來源：綜合訪問內容

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第494期]

相關字詞﹕親子 教養孩童 九型人格 因材施教

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