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作品保養：忌冷氣正面吹、太陽直射

【明報專訊】每幅藝術作品裝裱好後，還需好好保養，才能保持其觀賞和收藏價值。以鏡框裝裱的作品，表面上有膠片保護，以為相較「無遮無掩」的卷軸保護力更高？曾滿華卻指，只要懂得其保養之道，卷軸其實更易保養。

濕氣是藝術品的「敵人」，收藏家宜依據季節、空氣濕度將作品收起，如乾燥天氣可掛長時間一點，潮濕天氣掛短一點。作品展開懸掛時，會吸收到空氣中的水分，因此在收起時，宜關上窗戶，開冷氣或抽濕機抽走作品濕氣，再用兩層紙包裹，放在室內位置最高的地方，「因關上冷氣後，濕氣會往下沉，放在較高的地方作品吸濕風險就較低」，同時保持空氣流通。

檢查有否發霉 每隔7年重裱

鏡框保養則相對困難，連曾滿華都曾試過「中招」，他家中的鏡框作品中間部分出現斑點，「以為有一塊膠片相隔，不會接觸到（外面的）水氣，但若冷氣口正面吹着作品，裏面都會起斑點」。他指所有作品都應避免懸掛在冷氣直接吹到的地方，亦不可被太陽直射。掛起半個月至1個月後，可將它移離原來位置，過幾日再掛上，讓作品「休息」。

作品裱好後，並非一勞永逸。曾滿華建議每隔7至10多年就需重新裝裱一次，因裝裱過程中所用的物料如漿糊、背紙等，都有可能隨時間、環境而老化。至於西洋作品，保養與中國傳統書畫大同小異，Cindy提醒，藏家應不時檢查畫框有沒有霉菌，隔幾年就要更換畫框。

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