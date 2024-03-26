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旅遊

貴賓享受：機場「庭院」候機 賞「綠洲」歎水療

【明報專訊】相隔56年，香港足球代表隊於今年初再次殺入亞洲盃決賽周，記者早前乘搭已經第10次獲得航空評級機構Skytrax選為全球最佳商務客艙的卡塔爾航空，並乘坐其商務客艙直飛多哈直擊賽事，同時亦親身看看這個位於沙漠國度的哈馬德國際機場（Hamad International Airport，HIA）如何變出一個「綠洲」。

HIA同樣於2021及2022年獲得Skytrax選為全球最佳機場，機場除有著名地標——黃色大熊Lamp Bear，近年還新增打卡熱點——沙海碧洲（The Orchard），這個熱帶室內花園，既有水景，亦種植了300棵樹，以及2.5萬種來自世界各地的不同植物，透明頂蓋設計將室外自然光引入室內，園內亦建有多間帳篷形狀小木屋。現場所見，不乏遊客於登機前到這片「綠洲」席地休息，感覺猶如於野外露營般，寫意舒適。

而卡塔爾航空去年亦於機場北部擴展區開設全新商務貴賓室「Al Mourjan - The Garden（碧洲庭院）」，貴賓室總面積為7390平方米，在這個開放式貴賓室更可俯瞰充滿茂密綠色植物的「沙海碧洲」，非常療癒。貴賓室內環境媲美五星級酒店，設有24個獨立區域，大量休憇空間可容納最多707名旅客，為乘客提供最多6小時的免費尊貴體驗，更設有7間水療房、健身室、可供淋浴的更衣室，還有附設足球機和桌球枱的家庭遊戲室等，設施包羅萬有，在等待上機前大可放鬆身心。

餐飲區以自助形式提供各款冷盤熱食，包括壽司、沙律、咖啡及甜品等輕食，也提供雞尾酒和各種酒品等，亦設單點菜單，早餐可選法式多士、班尼迪蛋和牛排三文治等，乘客可邊食邊欣賞「綠洲」景觀，度過上機前的休閒時光。若金卡及白金卡會員想吃得更豪華精緻一點，貴賓室裏的Louis Vuitton Lounge by Yannick Alleno，米芝蓮三星法廚的美食應該無可挑剔了吧！

即使你並非乘搭頭等艙或商務艙，亦可於卡塔爾航空官網、登機櫃枱及指定旅行社等購買貴賓室使用券。若你是公司的金卡或白金卡會員，亦可預訂「Al Maha貴賓室」服務，在抵達、離境或過境哈馬德國際機場時，可優先在專用櫃枱辦理登機之餘，亦有服務員專程迎接及協助處理入境或離境手續，相當貼心。

Al Mourjan - The Garden

網址：bit.ly/3vn8HNw

●有片睇

想睇Al Mourjan -The Garden環境？

立即去片：shorturl.at/mEHIV

文：余瑋

[旅遊]

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