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旅遊

卡塔爾動靜滿fun 沙漠飈車 遇上汪洋落日

【明報專訊】自卡塔爾成為2022世界盃及2023亞洲盃足球賽主辦國後，愈來愈多人認識這個以石油及天然氣致富的海灣國家。近年首都多哈發展迅速，除了建有新穎現代化的建築大樓，當地政府亦積極利用其沙漠賣點，推出探索沙漠活動，其中在浩瀚沙丘上瘋狂飈車，刺激程度簡直媲美過山車，包保你尖叫聲不斷。

卡塔爾面積有1.1萬多平方公里，沙漠地帶佔了七成，首都多哈面積雖只有132平方公里，但近年高速發展，興建許多摩登大樓及星級酒店，亦主辦多項大型國際賽事。市內既有傳統舊城區，又有現代商業購物區，是一座融合古老與摩登的城市。來到號稱「黃沙之都」的多哈，最精彩莫過於深入萬里無涯的沙漠。多哈有不少當地旅行社舉辦沙漠一天探索團，遊客可遠離市區，深入沙漠之中探索神秘壯麗的景色。其中最熱門的體驗就是沙漠四驅之旅，由經驗豐富的司機駕駛四驅車，高速上落沙丘，讓遊客體驗刺激的沙漠「飈車」。

一般探索沙漠之旅，全程約4小時，設有早上及傍晚時段供選擇，導遊及司機先到客人下榻的市內酒店，接過客人便會駕駛四驅車前往Sealine沙漠入口，車程約45分鐘至1小時。離開市區後，四周逐漸被風沙覆蓋，道路兩旁偶然出現工廠及煙囪。據導遊介紹，那些都是煉油廠及天然氣排氣管，正是卡塔爾的財富主要來源。不消一會，高低起伏的沙丘漸漸出現眼前，那就表示我們距離真正的沙漠不遠矣。於入口處短暫停留小休，司機先為車胎放氣，減低胎壓，避免爆胎之餘，車輪在沙漠行駛時也可較順暢。萬事俱備，扣好安全帶，正式出發！

闖入沙漠後，沙路不再平坦，窗外黃沙飛揚，簡直有「頭搖又尾擺，飄移境界」的感覺，絕對是由頭「chok」到尾。富經驗的司機還會特意駛至最彎曲、最斜的沙丘，有些沙丘可能高達數十米，再從45度向下俯衝，嚇得車內團友尖叫聲不斷，非常刺激！記者非常推薦愛刺激的人來感受一下沙漠「過山車」的威力，還有感受在風沙中闖蕩的自由奔放感覺。

途中，司機讓乘客下車小休及拍照，當地駝販亦會趁機把駱駝帶來，讓遊客一嘗在沙漠中騎駱駝的滋味。駱駝體驗一般為15分鐘連拍照，收費約100QAR（當地貨幣卡塔爾里亞爾，約220港元），而部分沙漠體驗團亦有把策騎活動包入團費之中，報名前可留意。

沙漠與大海相連 暢泳打卡

休息後，司機和導遊便會帶大家深入沙漠腹地。隨着四驅車不斷往前，在浩瀚黃沙之中，眼前竟有一片藍色大海，莫非是海市蜃樓？原來這是沙漠中的內海（Khor-Al-Adaid，或稱 Inland Sea），是世上少數與沙漠相連的大海。我們下車來到海邊欣賞日落，汪洋與大漠相遇，加上日落時分的醉人美景，不得不讚歎大自然的巧妙安排。許多遊客都會在此拍照留念，甚至有人下水暢泳。最後，在沙漠營地短暫停留小休，便返回市內，結束這趟美妙的沙漠之旅。

Discover the Desert and Inland Sea

時間︰行程約4小時

費用︰1人 867QAR（約1907港元）

2人 467QAR（每人約1027港元）

3人 334QAR（每人約735港元）

網址：bit.ly/3PNEFtB

珍珠島注入威尼斯浪漫

雖說卡塔爾被大片黃沙覆蓋，但它亦是阿拉伯海灣國家之一，首都多哈也是處於波斯灣沿岸地區。在石油業興起前，採珠業一直是當地重要經濟命脈。在多哈就有一座人工島嶼名為「卡塔爾之珠」（又稱珍珠島，The Pearl Qatar），位處昔日主要的採集珍珠潛水區域。珍珠島於2018年建成，鄰近多哈著名的西灣區，由市中心乘車前往只需30分鐘。

卡塔爾之珠的外形呈兩個環形，如同兩顆緊靠相連的珍珠，其內灣亦是眾多豪華遊艇的避風港，環境優美，加上住宅及酒店林立，還有各式各樣的高級餐廳及商店，是遊客必到之地。當中的Qanat Quartier區，設計風格參照意大利威尼斯的模樣，繽紛的建築之間設有多條寬廣河道，甚至還建有一座卡塔爾版的里阿爾托橋（Replica Rialto Bridge），將威尼斯的浪漫帶進了珍珠島的港灣，漫步其中，只是隨手拍幾張照片，都充滿歐式風情。

坐遊艇飽覽海岸線多個地標

待到日落時分，我們一行人就從珍珠島碼頭乘遊艇出發，來一趟海上之旅！在船上細聽導遊的解說，沿途經過多哈的多個主要景點，由古樸的卡塔拉（Katara）文化村，至摩天大廈林立的西灣，以及由已故建築大師貝聿銘操刀設計、令人驚艷的多哈伊斯蘭藝術博物館，不消一會，已把整個海岸線的建築一覽無遺。不過日落後溫度下降，甲板上吹來的海風有點冷，出海前，記得帶上外套風衣保暖。

在甲板上吹着海風，遊艇在月夜下航行，耳邊聆聽船長播放的音樂，眼前五光十色的城市燈光反射在海面之上，十分寫意。遊艇駛過博物館後，眼前便出現了一個非常IG-able的地方，就是風景如畫的馬卡龍色系村落——Mina District。當年為了迎接2022世界盃，當地政府把原為舊港口的Mina District改造成旅遊景點，設有郵輪碼頭、魚市場、餐廳、商店等。但最吸引的還是那些顏色如糖果般的建築物，部分牆壁更畫有艷麗塗鴉，非常適合打卡。打卡後還可到餐廳或咖啡店，享受悠閒時光，感受不一樣的中東之旅。 ●

Discover Doha by sea

時間︰行程約2小時

費用︰成人255QAR（約561港元）

小童191QAR（約420港元）

網址：bit.ly/3PndEN7

註：海上旅程不包遊覽Mina District，若有興趣，可另安排前往

●旅遊錦囊

入境要求：持香港特區護照毋須簽證

匯率：1QAR約兌2.2港元

機票：4月份往返香港與多哈，卡塔爾航空約11,774港元起（連稅）

文：陳真紀

協力：卡塔爾航空

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵：feature@mingpao.com

[旅遊]

相關字詞﹕旅遊 駱駝 打卡 黃沙之都 遊船河 沙漠 海灣國家 多哈 卡塔爾

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