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健康

好zone動：按壓紓緩彈弓手

【明報專訊】彈弓手（trigger finger）很多人都聽過，就是手指與手掌交界第一個環狀帶有壓痛點，甚或出現突起結節及發炎，因此手指屈曲或伸直的時候，好像卡住一樣，要用力彈一下或用另一隻手拉開，才能夠完成手指伸直或屈曲的動作，甚至有疼痛徵狀。

彈弓手主要成因是手指長期屈曲勞損，導致腱鞘發炎及增厚，例如是長時間使用手機及鍵盤等。

先處理炎症 再做手法治療

治療彈弓手，主要是處理炎症，減輕發炎及疼痛的症狀；隨後便需要做手法治療，放鬆勞損的肌腱，從而恢復手指關節的活動幅度。

彈弓手通常在手掌與手指關節附近的軟組織增厚，好像有一粒豆一樣。如按下去只感到卡住而沒有疼痛，代表炎症已經減退，這個時候可以做手法治療放鬆。

教大家一個「自療」動作，紓緩彈弓手徵狀，令手指活動得更順暢。利用另一邊手的手指，在患側手指關節兩旁按壓，每邊按壓約半分鐘。如果再加上前臂伸展運動，效果更佳。要特別留意的是，如果按壓之後沒有放鬆的感覺，最好找專業人士詳細檢查。

■彈弓手紓緩方法

準備姿勢：患側手掌伸直，手指放鬆分開

動作：用另一手的食指關節，上下按壓患側手指關節的兩旁，每邊約半分鐘。注意應緩慢地按壓，不要太快（圖1、2）

其間如有不適，應馬上停止，並尋求專業專業意見。

文：周錦浩（註冊物理治療師）

圖：亞洲運動及體適能專業學院（AASFP）提供

相關字詞﹕物理治療 彈弓手 痛症 健康 好Zone動

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