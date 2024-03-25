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健康

健康點滴：肛門癌治療方向

【明報專訊】肛門癌在癌症分類當中，屬於大腸癌其中一部分，每年個案約佔大腸癌1%。其特別之處在於，大腸癌和其他大部分癌症的治療方向，是希望盡量在較早階段發現，並以手術治療，期望能夠根治；然而肛門癌的治療方向卻有點不一樣。

肛門是指直腸最末端近出口約1至2厘米，範圍不大但功能非常重要。若因為長了腫瘤而必須切除肛門，可能需要開一個臨時造口，讓大便排出再做手術。手術後病人沒有了肛門，此後亦需要以造口排便，可說是一個權衡利害之下的選擇。

造口當然會帶來生活上的不方便，所以肛門癌的治療方向是希望盡量保存肛門功能。一般來說，如果腫瘤不是太大，並沒有完全塞肛門出口，病人本身仍可以正常排便的話，腫瘤科醫生建議主要是放射治療與化療同步進行，希望可藉此將腫瘤徹底清除，病人毋須切除肛門下仍能根治。

放射治療是用高能量X光直接照射肛門及周邊的淋巴組織，甚至腹股溝（大髀罅）的淋巴組織也可能需要照射，相對來說放射治療範圍比較大，一般做5至6星期，其間病人的皮膚會逐漸變成紅深色甚至脫皮，出現類似嚴重曬傷的徵狀。當開始脫皮之後，病人可能會比較疼痛，有如被陽光灼傷後脫皮的情况。而另一個問題是肛門一方面像灼傷般疼痛，一方面仍需要維持排便的功能，同時也擔心出現感染，女士小便時也可能會刺激灼傷的皮膚而產生疼痛，甚至連坐下時也會疼痛。臨牀所見治療期間的病人，或多或少需要忍受一些痛苦。

排便後水洗代替紙巾清潔

因此，我們會教放射治療肛門癌的病人及早學習護理皮膚，例如每次大便後不要用紙巾清潔，因紙巾摩擦肛門，容易傷害表面皮膚加劇脫皮。病人若在家中排便，建議每次去完之後以清水冲洗肛門，然後以乾毛巾輕力印乾，保持肛門乾爽又不會受摩擦，希望在5至6星期的放射治療期間都保持盡量少疼痛、少創傷。一般在完成放射治療後3至4星期，皮膚便會重新長出，痛楚也會減輕。

文：李兆康（臨牀腫瘤科專科醫生）

相關字詞﹕放射治療 癌症 直腸 肛門 大腸癌 肛門癌 健康 健康點滴

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