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人生下半場

健康

獨居無依靠？ 外傭不懂護理？ 單身貴族 75歲前為衰老籌謀

【明報專訊】退休後首10年，是人生下半場的黃金期，75歲後各種慢性疾病就陸續出現；再到85歲，活力及智力都無可避免地下跌。

單身貴族、獨居人士，就應及早計劃，當健康開始下降時，如何安排個人護理照顧及應付生活各種改變。

總算完成一天工作，剛踏入家門，還未將皮鞋換掉，太太罕有地迎上來，緊急地向我提問：「盧教授情况怎樣？」

噢，盧教授！哪個盧教授呢？認知中，好像沒有一個盧教授是我和太太兩人共同認識。究竟她指誰人？一陣愣然，唯有反問：「你說誰？誰是盧教授？」

怎知，太太兇巴巴駁回來：「我幾時有講盧教授！你耳朵有問題嗎？」明明是她說，怎樣又不認！我立即回應：「我沒聽錯，是你講的！」

腦袋退化 口不對心

以為太太會繼續對質下去，怎知她一反常態，竟然擔憂地說：「哎啊，慘啦！最近我常常『口不對心』，心裏想着與口說出來的不相符呀！噢，到底發生了什麼事？」

「少安毋躁。我相信全因為年紀大的緣故。你的腦袋開始有點退化，較難記取新事物，甚至對記住的意念也變得薄弱。一般來說，70歲後就會常有這現象……」怎知我還未說完，太太便轉頭離開。於是，我把她叫住：「喂，你究竟想問我誰人的情况呀？」

太太止步，恍然地說：「噢，是李教授，李sir情况怎樣呀？」

噢，是的。她一定是關心李教授。為什麼我沒有即時意會到呢！李教授今年應該有85歲，是一名備受尊重的學者，將一生精力貢獻教育。他獨身，從未結婚。他獨居，沒與家人同住。不過，李教授卻擁有一群十分愛護他的學生和晚輩，經常相約交流、談天、飯敘甚至外遊。我太太最要好的師姐，就是李教授其中一個愛徒和粉絲。所以，李教授退休後首10多年，生活是忙碌、多彩及無憂。他頭腦清晰、睿智過人，習慣獨自生活，自我照顧能力又高。因此，大家從來也沒有想過，他會變成一名需要照顧的長者。

在75歲時，李教授動了一個腹部良性腫瘤手術。康復回家後，體力大不如前，處理家務有點力不從心。或許因年輕時有吸煙習慣，李教授得了慢阻肺病早期徵狀，在天氣轉變時常氣喘。所以，從那年開始，他聘請外傭到家幫忙。雖然如此，當時他的生活仍然能自理、活躍及無憂。

不過，前年（即李教授83歲）某一天，太太兩名師姐連同一名大師兄一起到診所找我，直截了當地問：「李sir的情况有點麻煩，你可以幫忙嗎？」

原來李教授患有嚴重冠狀動脈心臟病，做了心臟血管搭橋手術，惟術後得了併發症，除肺炎之外，好像還呈現精神錯亂。大家對此十分擔憂，不知如何處理。我於是立即查看李教授的病歷。

術後精神錯亂 認知障礙先兆

他在手術後出現急性精神昏亂徵狀，可能是受麻醉藥及併發症如細菌感染、藥物副作用、身體電解質失調等因素影響。雖然由此引致的急性精神昏亂一般不會有後遺症，但是這正是認知障礙先兆。鑑於李教授曾是煙民及患有冠心病，有較高腦血管疾病風險，進一步檢查絕對是必須。

做了腦部磁力共振造影檢查及認知障礙評估，結果均顯示他的短期記憶有偏差，腦部血管亦開始病變。雖然在那階段，他仍具備能力應付日常生活，但預計在未來三數年間，認知功能會急劇下降。為了應付未來失智失能的到來，我建議大家最好預先作好一個階段的準備。無論是心理、經濟、實質上，都最好有漸進的安排。

李教授是正牌孤家寡人。他從未結婚，家族也人丁單薄，只有一個長居加拿大的侄兒，但不打算回港居住。因此，在家庭支援上，李教授沒有任何有血緣關係的照顧者。至於經濟，除了積蓄、自置物業、投資利潤之外，李教授每月有一份頗豐厚的長俸。因此，他的晚年生活應是全無經濟壓力。既然如此，我建議李教授最好在腦筋尚算清醒時，落實各項日後安排，如：日常及晚期照顧、財務支出、財產分配及重大醫療決定等。

李教授是一個明理長者，深受學生及同袍愛戴。了解情况後，經協商，在短短3個月內便作出以下決定並辦妥有關手續：

1. 3名後輩充當監護人，輪流定期探訪，以了解李教授日常生活及健康狀况。

2. 多聘1名外傭在家，以確保無論任何日子，李教授都有支援。

3. 簽署「持久授權書」，以確保縱使有一天李教授喪失了精神行為能力，生活無法自理時，他仍可透過事先安排的授權人，合法及可信賴地替他動用資產，去應付自身的一切生活所需。

4. 訂立「預設醫療指示」。李教授在精神自決時，已清楚定下各種維持生命治療的指示。他對各醫療指示如：心外壓、人工呼吸機使用、人工餵飼方法等作了選擇。若他到了疾病無可逆轉及精神狀况不能自決時，他的朋友們亦有依歸。

這些決定除了令李教授安心之餘，亦可以大大減低眾人的壓力。一眾愛戴他的晚輩，亦隨之鬆了一口氣。

病重無人察覺 延誤醫治險死

兩年後的今天，隨年歲增長及認知能力衰退，李教授開始出現問題了。由去年底至今，他進出醫院3次，每次都是頗為危急才入院治療；最近一次更出現嚴重譫妄，差點兒沒命了。究其原因，首先他未能掌握自己身體變化，其次身邊沒有人能及時察覺得到。兩名外傭對護理一竅不通，未能察覺問題，不懂適時向義務監護人反映。至於需不需要看醫生，則全盤由李教授自己發落。因此，就算身體出現狀况，也未及時發現，大大延誤醫治。今次李教授入院前，已發燒多天，血壓已低到無可再低，真是好險啊！

我將李教授的近况，向太太簡述：「幸好今次還能及時醫治，明天李教授可以回家了。」

「回家？怎可以就這樣回家？回家後，會不會出現類似情况？兩名工人姐姐勝任監察李sir的情况嗎？不如考慮送他去有護理照顧的老人院吧。」太太說。

「護老院或者提供到較全面的照顧，但是，這絕非李教授的意願啊！李教授很喜歡自己的居所，而且也習慣了；年前又裝修妥當，一切改動均切合他的需要。我相信他絕不願意離家住進機構內。」我回答。

「既然如此，能否替李sir找一些上門的醫療或社會服務？」太太問。

社康護士上門訓練家傭

「有是有，但現階段最好找一名社康護士，約每星期到李家一次，除了肩負護理之職外，還要訓練兩名家傭，如何觀察及記錄各生命表徵，若發覺異常便能及早匯報。我相信有專業護士協助，李教授在家護理的情况必更穩妥。」我建議道。

我有感而發向太太說：「其實你這麼多舊同學和舊同事都是單身貴族，像李教授一樣，退休後首10多年是人生下半場的黃金期。但一般到了75 歲後，各種慢性疾病就陸續出現。再到85歲後，我們的活力及智力都無可避免地進一步下跌。我相信除了『老來三寶』（遺囑、預設醫療指示、持久授權書），單身獨居人士更應及早計劃，當健康下降時，如何安排個人護理照顧及生活上的各種改變。我相信聘用專業護理人員，提供定期支援是一個可行方法。你或者可以與你的友好說說……」

不過，太太截停了我，催促道：「哎呀，不要再說了！你不如趕快替盧教授物色一個合適的護理者吧！」

「吓，誰呀？點解你又講『盧教授』啊！」我得戚地問。太太終於舉起雙手，作投降狀。

文：梁萬福

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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