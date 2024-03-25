醫學滿東華：社區藥房 點止賣藥咁簡單

每間社區藥房至少有一名駐店註冊藥劑師，提供免費藥物諮詢和健康教育服務，除了解答病人的藥物問題外，亦會提供一般疾病建議相關健康生活方式、營養等建議。身體有輕微不適時，不論是咳嗽流鼻水、便秘腹瀉，還是過敏痛症，病人可先去社區藥房尋求藥劑師協助，藥劑師憑專業知識建議病人服用非處方藥物來紓緩症狀，省去看醫生的時間和金錢。

提供基本檢測 設藥物回收

另外，社區藥房亦會提供基本健康檢測和篩查服務，如血壓測量和血糖檢測，並供應相關儀器和護理用品，如血壓計、血糖機及營養奶粉等，擔當起幫助區內居民監測健康狀况，以及提早偵測潛在長期病患的角色。除了提高病人自我保健意識和疾病管理能力，某些社區藥房亦設有藥物回收和處理計劃，確保區內居民家中過期和不需要的藥物能得到妥善處理。

社區藥房的駐店註冊藥劑師會按照醫生處方準確配藥，並向病人解釋藥物正確使用方法、副作用及注意事項。

有不少病人都有以下疑問，為何某些藥物已納入醫管局藥物名冊，醫生卻要病人自行外出購買。簡單而言，公立醫院藥物名冊是指醫院內可正常處方及使用的藥物，但不是名冊內所有藥物皆在政府資助範圍內。部分藥物要在特定情况或者病情達到某些準則下才可獲資助，而不論病人經濟狀况如何，仍然需要在外自費購藥。

為了讓病人能夠接受適切且可靠的藥物治療，東華三院中銀香港社區藥房於2023年12月投入服務，幫助合資格病人購買由醫院管理局或衛生署轄下醫院及診所處方的自費藥物。查詢可致電3703 5685。

文：邱文珊（東華三院中銀香港社區藥房 註冊藥劑師）