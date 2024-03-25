俠醫仁心：從「潛龍勿用」到「飛龍在天」的30寒暑

轉眼間，我們的同學都已成為醫學界翹楚，有中大醫學院教授、服務醫務衛生界的專員和醫院院長，也有在私營市場上表現出色的醫生，亦有不少仍在公營醫療機構工作。30年後，大家繼續在不同軌道上服務香港市民。

讀醫「五年存活率」

根據資料，當年我入讀中大醫學院時有134名同學，能順利通過6年艱苦的醫學課程，同年一起畢業的只有90餘人。晚宴上，有耳鼻喉專科的同學笑言：「當年讀中大醫學院的『五年存活率』比鼻咽癌二期還要低！」

我們1994班是中大醫學院第9屆畢業生。當年中大醫學院寂寂無名，在人手和資源上面對種種困難，後來有機會跟當年領導醫學院的教授閒話家常，才了解到醫學院創院時面對多方面的壓力，需要證明教學質素達至國際認受水準，所以對於教學和考試的要求特別嚴格，但同時亦造就我們一班「千錘百煉」的高質素畢業生。

「上五班教下五班」

還記得當年教學人手十分短缺，醫學院的教授是「稀有品種」，師兄師姐都肩負起教學相長的角色。因為醫學院讀6年，我對上有5屆師兄師姐教我；而我也會教年輕5屆的師弟妹，所謂「上五班教下五班」，在教學之餘亦能增進師兄弟姊妹的關係。「三人行必有我師」，這些教學傳承的關係，在畢業後的專科培訓上尤其重要，到現在我們這班師兄弟姊妹還是亦師亦友。

晚宴上同學們都因與中大醫學院同步成長而感到欣慰。中大醫學院在過去短短40年間，由寂寂無名到全球排名屢創高峰，有賴一班開荒的教授和承先啟後的畢業生的多年努力，把握研究發展的機遇，在不同的醫學領域上取得突破的研究成果。晚宴前我們一眾同學回到醫學院參觀，我亦肩負起院長和教授身分，安排一眾同學參觀在科學園的醫療機械人創新技術中心，同學們對內鏡和納米機械人的突破研究尤感興趣。

當我們到達臨牀前期學習的舊課室「澄溪堂」時，發現課室已因現時學額增至295人而不勝負荷，在甚少應用的舊課室裏卻發現教學古物，例如幻燈片投射機，令我們回想起當年還沒有ppt的年代，學習都是靠抄寫教授投影的幻燈片。坐在前排的女同學大都兼任抄筆記的能手，課堂後亦毫不吝嗇地跟遲到坐在後排的男同學分享，在班裏好幾對夫婦可能就是通過「借筆記」而認識！

當年曾教授我們的老師，都在晚宴上分享祝賀的錄像，其中鍾尚志教授道：「套用《易經》的說法，30年前在醫學院的訓練是『潛龍勿用』、初畢業時是『見龍在田』、當專科醫生時是『終日乾乾』、『或躍在淵』，到今天你們已是『飛龍在天』，事業達到高峰。希望你們能把握未來黃金10年惠澤社群。」

三十而立、四十而不惑。與中大醫學院同學30載的感情正是推動我作為院長在未來工作的動力！

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

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