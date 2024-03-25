明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

俠醫仁心：從「潛龍勿用」到「飛龍在天」的30寒暑

【明報專訊】30年的光陰似箭。這天能與相識數十載的中大醫學院同學聚首一堂，慶祝畢業30周年，實在難能可貴。

轉眼間，我們的同學都已成為醫學界翹楚，有中大醫學院教授、服務醫務衛生界的專員和醫院院長，也有在私營市場上表現出色的醫生，亦有不少仍在公營醫療機構工作。30年後，大家繼續在不同軌道上服務香港市民。

讀醫「五年存活率」

根據資料，當年我入讀中大醫學院時有134名同學，能順利通過6年艱苦的醫學課程，同年一起畢業的只有90餘人。晚宴上，有耳鼻喉專科的同學笑言：「當年讀中大醫學院的『五年存活率』比鼻咽癌二期還要低！」

我們1994班是中大醫學院第9屆畢業生。當年中大醫學院寂寂無名，在人手和資源上面對種種困難，後來有機會跟當年領導醫學院的教授閒話家常，才了解到醫學院創院時面對多方面的壓力，需要證明教學質素達至國際認受水準，所以對於教學和考試的要求特別嚴格，但同時亦造就我們一班「千錘百煉」的高質素畢業生。

「上五班教下五班」

還記得當年教學人手十分短缺，醫學院的教授是「稀有品種」，師兄師姐都肩負起教學相長的角色。因為醫學院讀6年，我對上有5屆師兄師姐教我；而我也會教年輕5屆的師弟妹，所謂「上五班教下五班」，在教學之餘亦能增進師兄弟姊妹的關係。「三人行必有我師」，這些教學傳承的關係，在畢業後的專科培訓上尤其重要，到現在我們這班師兄弟姊妹還是亦師亦友。

晚宴上同學們都因與中大醫學院同步成長而感到欣慰。中大醫學院在過去短短40年間，由寂寂無名到全球排名屢創高峰，有賴一班開荒的教授和承先啟後的畢業生的多年努力，把握研究發展的機遇，在不同的醫學領域上取得突破的研究成果。晚宴前我們一眾同學回到醫學院參觀，我亦肩負起院長和教授身分，安排一眾同學參觀在科學園的醫療機械人創新技術中心，同學們對內鏡和納米機械人的突破研究尤感興趣。

當我們到達臨牀前期學習的舊課室「澄溪堂」時，發現課室已因現時學額增至295人而不勝負荷，在甚少應用的舊課室裏卻發現教學古物，例如幻燈片投射機，令我們回想起當年還沒有ppt的年代，學習都是靠抄寫教授投影的幻燈片。坐在前排的女同學大都兼任抄筆記的能手，課堂後亦毫不吝嗇地跟遲到坐在後排的男同學分享，在班裏好幾對夫婦可能就是通過「借筆記」而認識！

當年曾教授我們的老師，都在晚宴上分享祝賀的錄像，其中鍾尚志教授道：「套用《易經》的說法，30年前在醫學院的訓練是『潛龍勿用』、初畢業時是『見龍在田』、當專科醫生時是『終日乾乾』、『或躍在淵』，到今天你們已是『飛龍在天』，事業達到高峰。希望你們能把握未來黃金10年惠澤社群。」

三十而立、四十而不惑。與中大醫學院同學30載的感情正是推動我作為院長在未來工作的動力！

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

[健康]

相關字詞﹕鍾尚志 中大醫學院長 趙偉仁 中大醫學院 健康 俠醫仁心

上 / 下一篇新聞