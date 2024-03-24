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未來城市：滑短片成癮 新一代精神鴉片？ 與其禁用 不如教與管

【明報專訊】資訊科技平台發展日新月異且滲透力強大，其中短片分享平台TikTok先後在不同國家，被指危害國安而遭遇發展限制甚至禁用，繼加拿大政府去年9月對TikTok擴張計劃展開國安審查；3月13日，美國亦通過法案，要求TikTok母公司「字節跳動」出售TikTok，否則TikTok將被禁用，內地報章斥美國以國家安全為由破壞營商環境。被多國指為引起危害國安風險的TikTok，確實在有關國家成功佔據市場，廣受用戶歡迎。雖然TikTok無法在香港使用，但不乏同類短片平台，街上隨處可見人們乘車走路都拿着電話在看。自由社會擁抱資訊開放，然而，對於平台對使用者包括成癮甚至導致意外死傷等的負面影響，社會又該如何正視？

「玩命挑戰」風行

短片分享平台TikTok為國際版抖音，跟抖音一樣由北京字節跳動科技有限公司（簡稱「字節跳動」）營運，分別在於抖音僅供中國民眾下載使用，TikTok的使用對象則是海外用戶。早在2020年，印度政府以損害國家主權、安全、國防及公共秩序等為由，宣布禁用59項中國應用程式，包括TikTok和微信等；去年尼泊爾政府則以擾亂社會和諧為由禁用TikTok。

參考香港官方網站「全民國家安全教育日」的解釋，國家安全涵蓋20個重點領域，包括政治安全、文化安全、社會安全、科技安全、網絡安全和數據安全等，其中文化安全和社會安全分別涵蓋文化價值觀和社會輿情、人民生命和健康安全等，文化安全面臨的其中一項風險是外部意識形態滲透。

在Google搜尋「抖音」，隨即顯示網上一句流行語：「抖音一響，父母白養」，用以嘲諷看TikTok或抖音短片後跟風做出可能危及性命行為的人。TikTok和抖音用戶拍片完成不同「挑戰」後死亡的新聞不少，例如2021年1月，一名意大利女童參與TikTok一項「昏迷挑戰」，即比試可承受窒息的時間，並用手提電話拍攝影片，她最後窒息而死；本月初一名11歲英國男童則在朋友家中試做TikTok流行的「Chroming」挑戰，吸入化學氣體後，當場心臟驟停並失去意識，送院後證實不治。

上班下班看 日花約3小時

國際數據庫公司Statista於本年1月公布的數字，美國有全球最多TikTok用戶，受眾約1.48億，美國眾議院議員Mike Gallagher形容TikTok是「digital fentanyl（芬太尼，一種會成癮的鴉片類藥物）」。由本地連鎖補習社遵理學校創辦人之一梁賀琪創立的「遵理潮指數」，去年7月發布「年青人使用社交媒體習慣」問卷調查結果，發現709名受訪學生中近兩成人使用抖音，當中約一半受訪者表示「從沒想過」停用抖音。TikTok和抖音到底有何魅力讓用家沉迷？

記者訪問了3名抖音用戶，他們均不約而同表示看短片時不太注意到時間流逝，打開程式觀看短片，看着看着，時間在他們滑手機的指縫間如流水般溜走。27歲的社工阿珊（化名）說，她幾乎每日都用抖音看搞笑影片、短劇和網購平台的「帶貨（推銷產品）」直播，「上班摸魚（偷懶），還有下班沒事的時候都看，差不多每天都看」，但她說不出具體花多少時間看抖音短片，「不太留意時間，差不多3小時左右，一直往下刷（接着看）」，並會跟朋友分享有趣短片。37歲的王女士則表示她每日早上返工前、晚上睡前都會觀看抖音短片，「有興趣的（短片）停不下來，直到不感興趣的內容被推（推薦）過來」，她愛看電視劇、真實事件或熱門事件有關的短片，而抖音通常也會推薦這些類型的影片給她，她有時看到搞笑短片也會想模仿片中橋段。大概是演算法的關係，抖音總推薦與她瀏覽內容相似的短片，讓她能看「自己想看的內容」。

為何易上癮？短時間內獲得滿足感

為何抖音用家觀看短片時會不知不覺地愈看愈久？香港恒生大學公共政策研究中心副主任、藝術設計系副系主任及助理教授蔡曉瑩從媒體心理學解釋，「短時間的滿足感特別容易令人對互聯網，或網路媒體上癮」。用家瀏覽約1分鐘短片的當下可以獲得滿足感，這種能即時感到滿足的高效率令他們不斷觀看短片，漸漸成癮，因為「我們需要延長那個滿足感（gratification）」。她續說，抖音和TikTok的短片內容像電視直播的直銷廣告，例如賣衣服有真人試穿，賣食品有真人試食。這種傳播模式並非新興事物，而抖音和TikTok的吸引之處在於消費者的參與，消費者可透過留言對直播主提出要求，例如叫直播主找不同體型的模特兒試穿衣服，讓消費者覺得自己成為內容創作者的一部分。

香港大學心理學系及腦與認知科學國家重點實驗室教授Benjamin Becker則表示，有研究指用戶往往低估他們使用社交平台的時間，雖然欠缺可對照的研究，但可以相信用戶觀看短片時，腦部會釋出神經傳導物質多巴胺（dopamine），「它（多巴胺）讓我們感覺良好，令我們喜歡或想要某些東西」，引人入勝的短片會刺激大腦分泌更多多巴胺，而多巴胺讓大腦產生「獎勵機制（reward system）」，做出滿足自身欲望的行為。Becker笑言他工作繁忙，沒時間看電視或者TikTok短片，但他可以想像，假如他從觀看影片中獲得樂趣，他或會花相當長時間於此。

禁用不治本 或出現相似平台

類似抖音短片分享的運作模式，社交平台Instagram（IG）於2022年推出Reels（連續短片）功能，供用家分享時間最短3秒、最長90秒的影片。應屆DSE考生Kiki（化名）說每段連續短片「都好短」，「會有一種看多少段也不耗時的感覺」，她閒來沒事會藉觀看連續短片來消磨時間，漸漸上癮，她形容這種習慣如同「叫一個喜歡打機的人不要再打機一樣，習慣了（每日看連續短片）就好難不再看」。她說IG會根據她的瀏覽紀錄和喜好，向她推介短片，例如網路迷因（meme）和美食影片，使她更有興趣繼續看下去，「通常平時只想着看一會（短片），然後發現自己已看了一小時，其實挺浪費時間」。

記者留意到IG近日有短片製作者以「每多一個follower（追隨者）……我就……」為題拍攝影片，Kiki說她的IG界面不時會彈出相關推薦內容，反問記者：「飲酒那個……不肯定你知不知道（這個用戶）？我覺得幾好笑，看他又嘔又上天堂的模樣，耶穌都要飲酒，笑死。」她指的是一個名為「hangover_hk」的IG用戶，該用戶以「啊人」、「耶穌」和「提子」等虛擬角色，製作角色飲酒後hangover（宿醉）、送院等片段。蔡曉瑩說內容創作者製作這類影片出於「注意力經濟（attention economy）」的考慮，渴望以新奇有趣的短片題材得到關注，而一般人尋求不同娛樂方式，「（我們）通常希望（這種娛樂方式）跟日常生活有很大出入，令人感覺脫離常規，進入不同世界」，這種追求無異於觀看雜技和大胃王比賽等，用以分隔開平日上班上學的沉悶日常。

內地稱網絡遊戲為「精神鴉片」，源於青少年沉迷打機，那麼用社交媒體看短片成癮會否成為另類的「精神鴉片」？Becker說，使用社交媒體成癮從表面上跟濫用藥物和沉迷網絡遊戲相似，相似之處在於「人通常比他們預期花更多時間（做那些行為），而且想停也停不下來」，那麼香港是否也有禁用或限制使用抖音和其他短片分享平台的必要？

蔡曉瑩從媒體研究角度分析，說與其禁用，倒不如思考如何規管，「使用者用的時候有什麼動機，才是影響安全性的最大因素」，因為即使禁用一個平台，將來或會有其他類似平台，禁用社交或短片分享平台本身不能從根本解決問題，她關注的是如何教育公眾妥善使用不同社交平台，還有訂立相關法規。歐盟去年通過《數位服務法案》（Digital Services Act），監管大型網絡企業如Meta和TikTok，Becker認為規管社交平台的內容，如限制影片或虛假資訊的傳播是可取的做法。

【短片平台篇】

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 短片截圖、受訪者提供

{ 美術 } 杜思頴

{ 編輯 } 王翠麗

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