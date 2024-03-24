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通識導賞：故宮館結合文物與科技 圓明園盛勢重現眼前

【明報專訊】圓明園享有「萬園之園」美譽，惟自從164年前遭劫，昔日倩影無法重現眼前。香港故宮文化博物館正舉行圓明園特別展覽，藉遺存於世的文物和史料，結合多媒體科技，讓觀眾一睹登峰造極的皇家造園技藝。

五代清帝園居理政

圓明園原本為康熙帝賜予皇子胤禛（即後來的雍正帝）的一處園林，後來五代帝皇雍正、乾隆、嘉慶、道光、咸豐在此園居理政，園林處處滿載皇家故事。圓明園在雍正年間興建成形，乾隆繼位後，於圓明園東面和南面修築兩座附園長春園、綺春園，其子嘉慶帝其後奠定綺春園的規模，圓明、長春、綺春合稱「圓明三園」。展覽入口放映一段4分多鐘的短片，透過投影方式呈現圓明園逐漸建成的景觀演變，重現園中十多處如詩如畫的景致。

圓明三園的建築設計反映在位皇帝喜好，以乾隆年間建成的長春園為例，其特點是仿建了大量江南園林，顯示出乾隆帝的嚮往。北京市海淀區圓明園管理處主任邱文忠提到，乾隆六下江南期間，「每到江南的時候看到哪個園子漂亮，他就把江南園林仿過來」。南巡時欣賞過的名園美景，移師京師在圓明園一一呈現，有些貼近原貌，有些藉寫仿捕捉南方園林意境，包括仿建蘇州獅子林、南京私家園林盧園。

乾隆年間國家強盛富裕，使朝廷得以大興土木擴建圓明園。邱文忠指，從建造西洋樓上，可反映皇帝的世界觀，「那個時候因為達到了鼎盛時期，他覺得世界上哪裏有的（景色），他都應該有，後來就仿建了西洋樓」。西洋樓位處長春園，是中國首次仿建歐式園林，今天到訪圓明園乃遊客必去景點。中西風格結合的雕刻方式，也體現當時的文化交融。不過邱文忠強調，圓明園的核心還是中式的傳統園林，西洋樓的面積其實只佔約百分之二。

萬方安和殿平面呈卍字形

歷代清帝信奉藏傳佛教，圓明園的造園理念體現宗教影響，例如修建正覺寺等寺院，顯示圓明園同作祭祀之用。此外，雍正帝常用的寢宮「萬方安和殿」（又稱萬字房），主體建築平面呈卍字形，為象徵神聖與吉祥的佛教符號；內部空間分為33間房間，數字呼應佛教裏觀音菩薩的33種化身。「萬方安和殿」的外形與內部構造，可從展覽中展示的珍貴燙樣窺探一二（見另稿）。

五代清帝曾在圓明園生活，園區滿載皇室家庭相處點滴，《喜溢秋庭圖》正是描繪道光帝與喜愛的嬪妃及子女於庭院行樂。香港故宮文化博物館助理研究員梁慧淇着大家留意，《喜》圖上方鈐有「慎德堂寶」，或表示此圖曾藏於道光帝與咸豐帝的寢宮、由前者親自取名的「慎德堂」。另外，道光帝親手提寫「喜溢秋庭」四字，表達家庭生活帶來的歡樂。

圖中身穿棗紅色袍的小孩為道光帝第六子奕訢，即後來的恭親王。咸豐十年（1860年）英法聯軍縱火焚燒圓明園，《喜》圖被帶出園外，幸獲清朝官兵截獲。恭親王特意前往昌平州，叩拜這幅畫有先父御容的畫作，然後才送回京城壽皇殿（存放遺像之處）供奉。《喜》圖現為故宮博物院藏品，是少數獲認定曾存放於圓明園的物品，非常難得。

紀恩堂文物聚首一堂

皇帝的家庭生活從來不止天倫之樂，箇中還牽連皇位繼承。乍看之下，《雍正帝牡丹臺觀花行樂圖》一作描繪雍正帝於圓明園牡丹臺賞花，身旁束金黃色腰帶的少年被指是其子弘曆（後為乾隆帝）。牡丹臺對於三代皇帝別具意義，在康熙六十一年，雍正特意帶同兒子弘曆到牡丹臺，與父皇康熙帝初次見面。

有指康熙對聰明伶俐的弘曆另眼相看，離世前半年將他撫養宮中，又在避暑山莊親自教導。邱文忠提到後來還有一種眾說紛紜的論述，因為康熙鍾愛孫子弘曆，所以才把皇位傳給其子雍正。《雍》圖取景於牡丹臺，有學者推測，雍正帝或以作喻示康熙帝選定自己和弘曆為繼位者。

為紀念皇祖（康熙帝）與皇考（雍正帝），乾隆帝親題懸於牡丹臺的「紀恩堂」牌匾，又撰寫〈紀恩堂記〉、製作「紀恩堂」寶，置於紀恩堂中。展覽可見由大臣抄錄的《紀恩堂記》，以及刻有該文的「紀恩堂」寶。梁慧淇指，後者現屬私人收藏，相信是在圓明園遭劫後一直流連在外，這次展覽難得讓紀恩堂之物聚首一堂。

180多件碎片 重新修復青花瓷

圓明園自1860年被搶掠，園林建築被毁，藏品或破碎或四散。北京市海淀區圓明園管理處主任邱文忠透露，這些年圓明園遺址一共出土十多萬片瓷片，有些非常破碎，因此要從中修復別具挑戰。譬如在「皇室親情」展廳中展示的青花瓷「纏枝紋繡墩」，是由180多片重新修復而成。

從2009年開始，清華大學團隊參考大量有關圓明園佈局與結構的資料，着手研究數字復原，現在大部分的景點已可在虛擬空間重生。邱文忠介紹未來會以多種方法，向遊客呈現圓明園遺址：「通過在行駛的電動車上，我們混合虛擬、現實。到了這個遺址，就能從遺址看到數碼復原。」他強調所有數碼呈現方式，均是建基於研究基礎。

現於香港故宮文化博物館舉行的第一期展覽，讓約100件與圓明園相關的展品在同一空間公諸於世，試圖還原這「萬園之園」的風采。邱文忠指，這次展覽的策展方向貼近生活，也很有意義。「選擇圓明園（作展覽），我想早晚都是要選。故宮跟圓明園是天然的聯繫，都是皇家文化。」他續說：「圓明園它在當時，就代表了（中國）文化藝術的一個高峰。」

「燙樣」如建築模型 全球僅存80多件

是次展覽重點展品包括在港首次展出的「燙樣」，即由清代皇家御用建築師為呈送御覽而製作的建築模型，外觀與現代的建築模型相差無幾。全球現存燙樣僅有80多件，來港的5件原件及1件複製品獲故宮博物院借出，將分兩期展出。觀眾可在第一階段展覽，欣賞雍正帝最喜愛的住所——圓明園萬方安和殿燙樣，以及九洲清晏殿燙樣。

根據黃希明、田貴生〈談談「樣式雷」燙樣〉一文，清代樣式房負責製作建築物設計圖紙及燙樣，後者根據前者擬定的尺寸式樣，按一定比例製成。故宮博物院古建部館員李雨濛形容，燙樣的原料和工藝樸素，包括紙張、易於造形的軟木頭（如白松、紅松），部分燙樣還會放置草木模型，取材自真實的植物。

圓明園重建造價太高作罷

燙樣常見的紙張材質包括高麗紙、皮紙等，每種紙的韌性和厚度不一。為何取名燙樣？原來因為製作過程中需要熨燙。以萬方安和殿燙樣為例，屋頂上蓋由一層層紙張疊加，每層之間以膠水黏合，由於紙張在自然乾的過程中會皺起，所以需要透過加熱撫平皺褶。

現存燙樣為圓明園被燒毁後，同治年間計劃重修時製作的模型。李雨濛提到，五代清帝喜歡居住在山明水秀的圓明園，相較之下紫禁城沒那麼舒適，於是同治帝急切希望重建圓明園。另一方面，若圓明園得以重建，也能在戰爭時期鞏固對皇室政權的信心。可惜當圖紙與燙樣完成製作，皇帝才發現建築成本實在太高，重建計劃就此作罷，只留下精美模型讓後世觀賞。

從康熙年間至清末的200多年，雷氏家族七代人主理皇室建築設計，為圓明園樣式房服務。雷氏第一代是江西人，那裏在元朝之後較少受戰爭紛擾，讓精湛的木工與建造技藝得以完善保存。「他們當年作為南匠被召進來，入京實行建造。所以他們肯定帶來了南方木藝上或園林上的一些風格。」李雨濛道。

正如現代建築動工前會製作圖紙、模型，古代建築師的工作也類同，只是相關紀錄甚少流傳下來。燙樣不僅有助研究清朝建築師的工作思路，更可讓現今世代觀摩高超工藝，回味圓明園的全盛時期。

「香港賽馬會呈獻系列：圓明園——清代皇家園居文化」展覽

日期︰即日至8月12日

地點︰香港故宮文化博物館

網址：bit.ly/43p1qJL

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 馮凱鍵、蘇志鑫

{ 美術 } 鍾錦榮

{ 編輯 } 朱建勳

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