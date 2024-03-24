料理分子：台法和諧料理 海鮮洋葱濃湯配焦化奶油手抓餅

台灣結業潮

結業潮不止在香港發生，台灣商店的更新速度不會比香港慢。根據台灣媒體指出，全台灣在過去半年內先後有約3萬家餐飲業經營店倒閉。以我觀察所得，發現台灣的情况有點不同，雖然不是所有店舖的出租率也那麼頻繁，以為舊舖一倒新店即上場，但接手承租率也不弱，當然也很看地區或位置。

舉一個日常例子，在我家巷子前的大馬路旁有一家舖位雙連的早餐店。有室內室外座位，用餐空間大也很整潔，每次經過都坐滿七成客人，星期六日更有人在店外排隊等候入座。突然連續好幾日店舖閘門都沒有打開。然後閘外貼上一張小紙條：一月份內部裝修。再過數天，店外的圓形小招牌更新為「涼麵」的招牌。

我吃過他們的涼麵兩三次，不錯吃的，口感和口味都合我心水，但丈夫阿賢覺得價錢和分量不太合普遍台灣人用餐的分量比例，一個麻辣涼麵約$65新台幣（約17港元），但分量只是一小碗，一個成年男人可能要吃3碗才飽肚。那為什麼一小碗鹵肉飯卻那麼受民眾喜愛，因為只售$35新台幣，合乎台灣人用餐「一分錢一分貨」觀念。結果涼麵生意不是很好，就算經營時間為早上7點至下午2點的早午餐時段，店內人流也不多。涼麵店只開了一個月便再次關上閘門，數天後再次更換上新早餐店的招牌，但老闆是同一人，營業額又做起來了。

創業不難守業難

能舒服地坐着享用早餐是台灣人的必需，在台灣開早餐店，超過一半都能賺錢，這個說法沒有數據支持，只是靠我個人觀察和成本略略計算所得。

我眼中開早餐店一點也不容易，首先餐點種類一定要多和廣，光是吐司、漢堡、蛋餅、三文治總匯已有7至8款餡料選擇；單點小吃有蘿蔔糕、小熱狗、炸薯餅、餃子、薯條或雞塊等；還有5至6款鐵板炒麵，有些店更提供湯麵。另有超過數十款飲料，有的連鎖店會提供鬆餅或米漢堡之類的特色產品，人手不足根本做不來。

加上台灣飲食業缺人情况頗嚴重，薪水不高、體力勞動、工時長，要應付各式各樣的客人，稍為精力不足，都不能應付當天的工作。計算租金、稅金、食材成本、設備設施成本、薪水加勞保健保、水費、電費、煤氣費和大大小小的保養維修費，這些年頭打工比做老闆輕鬆得多。

對我而言，台灣開店不難，因為價格選擇廣和多，便宜的、昂貴的，各不衝突，各有市場。雖然租金愈來愈貴，但可從設備方面省下一些，直接跟倒閉的店舖購買設備比起到二手場購買的便宜得多，凡購買二手的當然也要考慮保養或維修費。若你擁有一雙巧手和美術天分，更能省下不少裝潢成本。

只是守業的挑戰大很多，競爭也異常大，維持不到水準和沒有新鮮感都是致命傷，真是一門大大的學問。

台灣洋葱不易購買

說到洋葱，這次想以台式法式結合，烹調一道自己很喜歡的組合。洋葱在台灣有自家出產和進口的，台灣出產的洋葱數量不足以應付台灣人需求，所以也進口了大量美國和日本等地的洋葱。

台灣出產的洋葱不容易購買，主要銷售地點是傳統市場、團膳和餐廳，而超市、量販店不是其主要的販售點，所以比較難買到。

在台灣中部12月採收的洋葱又叫早葱，早葱由於含水量較高、不易保存，若種植期雨水太多、成長期雨水太少，會導致洋葱體積比較小。而進口洋葱個頭大、品質穩定、耐保存，所以才會大量進口洋葱。我採用了美國洋葱，以先烤焗洋葱，再切絲以牛油慢炒，把洋葱的甜香帶出。配以台味小食手抓餅，澱粉飽足感重，層層酥脆又不會像西式酥皮那麼油膩，簡單的以麵粉、水和油製造，沒有任何化學成分，吃得放心又安心。

焦化奶油手抓餅

【酥油材料】

牛油……120克

低筋麵粉……100克

五香粉……1茶匙

【做法】

1.先把牛油用小火加熱，煮至焦糖色。

2.用隔篩把焦化牛油內的褐色顆粒隔走。

3.把牛油液與麵粉和五香粉混合備用。

【手抓餅材料】

中筋麵粉……300克

鹽……3克

熱水……100毫升

凍水……100毫升

油……15克

酥油……200克

【做法】

1.先把熱水與中筋麵粉和鹽混合。把冷水也加入混合揉成麵糰。

2.加入油，把麵糰搓至表面光滑。麵糰蓋着靜止30分鐘。

3.把麵糰平均分割成8份。再把麵糰推成一個薄薄的長方形。

4.從上而下捲成長形柱狀，在表面塗上薄薄一層油，然後靜止15分鐘。

5.把長形柱狀麵糰壓扁。用木棍推開成一張大長方薄皮。塗上焦化酥油，若使用時酥油凝固，可稍稍加熱溶化後使用。

6.把薄麵皮以疊扇子的方法，一前一後疊起來。

7.從兩端開始向內捲。再把捲狀麵糰一上一下重疊。

8.把麵糰推成薄圓形。（用食物膠袋包住可放冰格存放1個月，或普通冷藏存放5天）

9.以中小火把煎鍋加熱，倒入小量油，把手抓餅煎至金黃色。

10.翻面後用鉗子把手抓餅不斷搓和揉擦，弄出層次感。

11.層次分明金黃色的手抓餅完成。

【洋葱碗處理步驟】

1.把洋葱洗乾，抹乾淨水分以錫紙包裹。以200℃把洋葱烤焗25分鐘。

2.把洋葱頭部約四分之一部位切開。用小刀把洋葱最內部的肉挑走。

3.再用湯匙把洋葱內部一層一層剝開。

4.保留洋葱碗最外圍的3層肉，並把已剝開的洋葱肉切成絲。

海鮮洋葱濃湯

【材料】（4人份）

洋葱絲……180克

海鮮高湯……450毫升

水……400毫升

牛油……25克

蒜蓉……2茶匙

白蘭地酒……20毫升

蠔……8隻

大蝦……4隻

魷魚圈……8個

【做法】

1.洋葱碗取下的洋葱絲，以慢火與牛油和蒜蓉炒至金黃色。

2.加入約三分之二白蘭地酒。

3.加入海鮮高湯和水，煮至滾起。

4.加入海鮮料煮至熟透。

5.把洋葱湯和海鮮材料倒入洋葱碗內，以錫紙固定洋葱碗底部，放入焗爐以200℃焗5分鐘。

6.飲用前加入數滴白蘭地酒。

7.招待時可以米粒墊底固定洋葱碗，完成。

文、圖˙ 廚豫

{ 美術 } 黃煒

{ 編輯 } 王翠麗

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