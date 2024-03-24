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{AI藝術達人}梁學彬 迷上新媒體藝術放下畫筆 召集跨界藝術家做AI實驗

【明報專訊】世界各地大型博物館館長將現身本周文化高峰論壇，兩個藝博會亦帶來數以百計的國際畫廊和收藏家，放眼國際，在同一個3月，歐盟通過《AI法案》，聯合國亦通過了首個AI國際決議，提醒着AI的迅速發展帶來機遇也有挑戰。

AI是新媒體藝術的新寵兒，但礙於媒體藝術較難做買賣，在藝博會裏相對少見。傳理學者麥克魯漢說：「媒介即信息。」AI這種新媒介有着什麼新信息？有的藝術回應社會，有的就為社會做先行實驗。

生物藝術開發新視野

繼AI尹光後，AI作詞人周耀輝作詞給AI歌手周耀輝歌唱，書畫家徐沛之就跟AI書畫家比併，劇場人陳子豐和盧宜敬就訓練AI協助劇作家撰寫劇本……香港總對新事物保守，不同領域、跟AI無關的本地藝術家獲邀使用AI創作，整件事既現實又超現實，而在中大教學的展覽策展人梁學彬也有一個轉變的過程。

1980至1990年代成長的梁學彬學畫出身，因當時網絡科技尚未普及，他若要接觸外國資訊，就跑到專門售賣英文書的辰衝書店。當時他讀到Keith Haring、Andy Warhol等美國藝術家的日記，嚮往美國的藝術風氣，最後到芝加哥藝術學院留學。心水清的讀者或會留意到，Keith Haring和Andy Warhol都不是媒體藝術家，全因梁學彬留美時候眼界進一步擴闊，在芝加哥藝術學院接觸到形形色色的藝術，當中最吸引他的正是錄像和新媒體藝術。

1990年代流行生物藝術（bio art），生物藝術家Eduardo Kac也是教授之一，讓梁學彬見識到第一個利用生物科技來做藝術的藝術家如何操作，「Eduardo Kac的裝置藝術是將一些液體打進那隻兔仔，然後那個裝置藝術就是那隻會發光的兔仔，所以很多教授都很吸引我」。梁學彬說的是Kac在2000年創作的GFP Bunny，Kac跟科學家合作，將發光水母基因植入一隻白兔，白兔在特殊光源下變成螢光。動物基因改造本來屬於生物科技領域，而Kac將它使用到藝術領域，當時也引起使用活體動物和改造動物基因的道德爭議。

自從接觸到媒體藝術，梁學彬便有如轉了跑道，沒有再繼續繪畫。但那時的技術仍在初始的發展階段，大學時代他做過一件新媒體藝術作品，是網絡藝術（web art）之一的Flash動畫。「你想一下現在小朋友已經做得到，那根本不用學，但是那時候我們讀的學位就是學這些東西（Flash軟件）。」

錄映太奇——媒體藝術先驅

某年暑假他回香港，在油街藝術村認識香港媒體藝術團體錄映太奇的媒體藝術家馮美華、鮑藹倫，還有火鳥電影會和劇團進念．二十面體，才發現「原來香港都有人做一些很有趣的媒體藝術」。活躍於1970至1980年代的火鳥電影會用超8攝影機製作實驗電影，梁學彬認為那其實就是民用拍攝科技普及，拍電影不一定要大製作、大劇組，為電影帶來新定義。

千禧年代中他在錄映太奇試過策劃一個節目，邀請不同領域的人用當時的手機鏡頭拍攝短片，那個年代的手機鏡頭不如現在智能手機鏡頭高清，反而有種獨特的美學和說故事的方式，現在回想更覺得呼應今日社會對AI的討論，「媒體其實定義了我們傳播、製作的模式，以至內容是什麼。所以我覺得每個好作品，或多或少都反映那個媒介」。另一方面，媒介使用愈趨普及大眾化，他個人認同這個發展趨勢，認為每個人都可以用，每個人都可以成為製作者，而媒體藝術跟大眾關係亦變得更緊密。對他而言，大眾利用媒體去創作也算藝術，現時短片製作在Instagram、YouTube、TikTok等社交媒體平台已遍地開花。

每個年代都有屬於該年代的新媒介，AI卻引起前所未有的恐慌，梁學彬認為AI帶來了範式轉移，將過往的線性邏輯推倒。所謂線性邏輯是這樣：相機是眼睛的延伸、車輪是雙腿的延伸，但是AI蒐集上億數據後，再由電腦產出結果，那個結果可以是圖像，也可以是文字，變成不可預測，跟能夠預測的線性邏輯截然不同。梁學彬說，這種不可預測衍生出來的複雜狀態使AI神話化，引來傳媒搶眼球的標題，例如「多少年後AI就會取代人類」等。

「但這堆標題確實有意思的。」梁學彬說。科技公司Nvidia行政總裁黃仁勳早前聲稱，5年就能研發出能像人類思考的AGI（Artificial General Intelligence），引證目前AI跟人類最大差距亦在於到底AI有否自我意識、情感和創意。「電腦去到一個很圓滿的狀態，懂得自我學習，學到一個位，其實他完全可以取代我們今天做的東西。它不需要我提供數據，就已經自動蒐集數據了。」不過那邊廂，梁學彬看過一些學術論文，指出AI被人「餵」數據多年，AI給出的答案反而愈來愈「行」。「其實民用科技開了多少數據集給大眾？或者只是開了100道門裏面的兩道門給大眾用？其實都不知道，很多東西都不是我們能夠預測得到的。」

廣東歌抽象 AI要學頭都痕

大多數人都能夠預測的是，AI將是未來社會一員，數碼文化學者Kevin Kelly甚至揚言今日的AI在將來不會再被視為AI，因為大家在生活裏已經習以為常。梁學彬舉例，AI放在會計和法律行業就十分高效，因為這些行業基於過往的經驗來得出需要的答案，但「藝術就是很難預測，藝術到最後好講情感，好講創意」。AI又是否懂得？

梁學彬做了一次實驗，展覽就是成果的展現。此前，藝術家首先會與提示工程師（prompt engineer）教懂AI相關領域的知識，必須結合藝術家的藝術知識，以及提示工程師的AI知識才能成事。「譬如周耀輝講廣東歌歌詞，我們叫AI學是很難的。因為他嘗試叫AI去詮釋他一首歌，這首歌是講接吻，但整首歌都沒有這兩個字。廣東歌很抽象，AI要學頭都痕，要教它很久才明白。然後教完它真的好像明白多一點，因為廣東話的數據集很少。」另邊廂，書畫家徐沛之就教AI什麼是留白、風骨和氣勢等抽象概念，否則因為AI數據庫側重西畫，生成出來的國畫也會像西畫風格。

最後AI成功生成周耀輝風格的歌詞，並按歌詞作曲，生成AI周耀輝的歌聲，聽起上來極度像真，因為歌聲並非十全十美，符合大家認知周耀輝不是歌手而是填詞人。徐沛之教出來的AI亦成功生成山水畫，甚至下筆跟AI比併高下，他卻未有忌諱教識徒弟無師傅，不過梁學彬提到「師傅」（徐沛之）認為「徒弟」（AI）仍未能掌握水墨畫的神髓，但對其構圖讚賞有加，表示之後創作可能用來參考。雖然AI的作品未算圓滿，但成果會否代表它們也能擁有人類情感和創意能力？

前輩「蛙后」神速學曉玩AI

藝術家黃進曦的計劃特別針對情感，他將日記、反思和起居作息告訴AI，AI就分析他的生活和心境，再建議他怎樣繪畫，他每日畫一幅，總共畫了30幅。不過那是AI真正理解情感，還是人賦予意義給AI生成出來的結果，仍是無法一口咬定。劇場人陳子豐和盧宜敬就向AI輸入多本編劇書的知識，讓AI認識劇本架構、情節、角色發展、對白、主題等元素，協助劇作家撰寫劇本，這樣的AI又有沒有創意可言？「其實推到最尾，就是在科幻小說裏面講的議題，究竟機器是不是有意識？當它有意識，其實就是呼應剛才所講的AGI，有一個自我學習的過程，機器就能夠自然理解自己不知道的事，再學習，然後有這種意識。」

所有參與展覽的藝術家本身並非主打用新媒體創作，「我（梁學彬）的理念是市民或者大眾應該利用這些工具去創作，這是一件很重要的事。在未來世界，我們首先要純熟跟AI溝通，通過學習怎樣溝通，其實就可以做到一些很有創意的東西出來」。也許可以想像終有一日，所有人都利用AI創作，就像現在男女老少都會拿起手機攝影、拍片。另一方面，梁學彬認為單單熟悉使用AI的知識亦不足夠，將AI知識結合到不同知識領域更具潛力。

梁學彬總結道，與其單單討論AI，或許社會可以行多一步——教育。他提到參與的藝術家當中，學得最快的卻是年過六十的藝術家蛙后趙顯才，「我們只是教了她兩堂，然後她就學會了。所以這個無關年紀，其實老人家玩AI會玩得很開心」。而在新加坡，當地政府特別鼓勵40歲以上的公民學習AI，並資助公民持續進修。AI，你今日學咗未？

「過化存神」展覽

日期：即日至4月7日（逢周一休館）

時間：中午12:00至晚上7:00

地點：黃竹坑業勤街39號Landmark South地下高層展藝館

網址：bit.ly/3TLQvqo

文˙ 嚴嘉栢

{ 圖 } 馮凱鍵、受訪者提供

{ 美術 } 鍾錦榮

{ 編輯 } 朱建勳

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

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