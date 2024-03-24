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2024年3月24日星期日
星期日生活
星期日生活
ways of seeing：散聚中的打醮 再思家意義
最緊要人車平安
巨石與花海的啟示
周日話題：從日本的失落中能學到什麼？
星期日現場：去搭福利渡，看如水般堅韌的吉澳
老少女之麻糬周記！
開門讀書：博群書節
無名周記：隱藏的惡意
哲學角度：從德勒茲的尼采到芙莉蓮的葬送（上）
誰人日記：去丹麥遊覽
圖文城市：此心安處是吾家？
同場加映：《汪汪夢裡人》：偷看你發夢，除去你孤單
五音筆傳：港人不夠別人幸褔？ Not That Sad Jer...
#020 金魚囝
平安祭：Dream & Vision
放心寫作：#80 假如世上有哆啦A夢
讀者來信：〈沾沾自喜〉
阿貓阿狗：#225 睇電視
movie chic, movie style：精挑4部必看電影節電影
同場加映：《冬未來》：風吹走太陽，明月把它送回來
家明雜感：我們都是時代的《滯留生》
影片簡評
單元連載：香港書90
星期日文學‧有些人是不會死的！——《可憐的東西》原著讀後
{AI藝術達人}梁學彬 迷上新媒體藝術放下畫筆 召集跨界藝術家做AI實驗
料理分子：台法和諧料理 海鮮洋葱濃湯配焦化奶油手抓餅
打開垃圾：「走塑」措施快殺到 非膠餐具成本高 小店未計掂數
通識導賞：故宮館結合文物與科技 圓明園盛勢重現眼前
未來城市：滑短片成癮 新一代精神鴉片？ 與其禁用 不如教與管
影片簡評
【明報專訊】《 窗邊的小荳荳》I
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ways of seeing：散聚中的打醮 再思家意義
最緊要人車平安
巨石與花海的啟示
周日話題：從日本的失落中能學到什麼？
星期日現場：去搭福利渡，看如水般堅韌的吉澳
老少女之麻糬周記！
開門讀書：博群書節
無名周記：隱藏的惡意
哲學角度：從德勒茲的尼采到芙莉蓮的葬送（上）
誰人日記：去丹麥遊覽
圖文城市：此心安處是吾家？
同場加映：《汪汪夢裡人》：偷看你發夢，除去你孤單
五音筆傳：港人不夠別人幸褔？ Not That Sad Jer...
#020 金魚囝
平安祭：Dream & Vision
放心寫作：#80 假如世上有哆啦A夢
讀者來信：〈沾沾自喜〉
阿貓阿狗：#225 睇電視
movie chic, movie style：精挑4部必看電影節電影
同場加映：《冬未來》：風吹走太陽，明月把它送回來
家明雜感：我們都是時代的《滯留生》
影片簡評
單元連載：香港書90
星期日文學‧有些人是不會死的！——《可憐的東西》原著讀後
{AI藝術達人}梁學彬 迷上新媒體藝術放下畫筆 召集跨界藝術家做AI實驗
料理分子：台法和諧料理 海鮮洋葱濃湯配焦化奶油手抓餅
打開垃圾：「走塑」措施快殺到 非膠餐具成本高 小店未計掂數
通識導賞：故宮館結合文物與科技 圓明園盛勢重現眼前
未來城市：滑短片成癮 新一代精神鴉片？ 與其禁用 不如教與管
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最緊要人車平安
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家明雜感：我們都是時代的《滯留生》
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