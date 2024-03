周日話題：從日本的失落中能學到什麼？

【明報專訊】在中文世界以《鄧小平時代》名世的哈佛大學教授傅高義(Ezra F. Vogel),在日本讀者中最有影響力的著作卻是他出版於1979年的《日本第一:美國的教訓》(Japan as Number One: Lessons for America)。該書經哈佛大學出版社甫一出版,即成為美國的暢銷書。但該書真正受到追捧,卻在日本。日文譯本一紙風行,創造了百萬冊的銷量奇蹟。日本讀者未必有耐心讀完這本學術書,但一看書名即產生購買意願——居然有一位哈佛大學教授不僅盛讚日本為世界第一,條分縷析日本的制度優勢,還要求向來自大的美國人以日本為師!