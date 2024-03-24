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最緊要人車平安

【明報專訊】本周3月藝術月壓軸出台，未料首先便有個公共擺設引起迴響，街坊的反應向來直接，至於本土特色，今期隨手可以提供一些，例如西貢濠涌的打醮，又如吉澳的福利渡，尤其後者，建議響應作者號召到吉澳走一轉，感受鄉土風物之餘，也可思考透過旅行發展經濟，如何兼顧當地居民的需要。

昨日23條刊憲生效，官員矢言完成這拖沓多年的立法工作後，將會全力拼經濟。關於拼經濟，正當全球多國經濟低迷甚至陷入衰退，日本股市卻逆流破頂，一時間人人都在談論日本的迷失30年，甚至有人說日本其實沒有迷失，只係你睇唔到人哋做緊嘢，實情係點？毛升整理了有關日本迷失30年的這段歷史，有什麼可以引以為鑑，有什麼可以學，據說日本一路走來得到的讚語是保持優雅，此話何來？

橫亙在筲箕灣耀興道上的巨石群，在佔據道路多時後，終在昨日被清理出一條可以穿行的車道，替街坊高興之餘，感覺亦有如自己血管裏的髒物得到疏通一般清新，全因當日巨石霸道的影像太過駭人，看得見的天降橫禍，難以想像一旦走避不及，後果如何不堪。幸好人車平安。昨日通車，就當是艱難時期給大家的祝福。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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