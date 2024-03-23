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e之選：Leica 8K無反 三重技術高速對焦

【明報專訊】很多相機廠轉攻拍片，就連Leica也在2015年推出SL系統，致力完美結合攝影和錄影功能。新一代全畫幅無反相機Leica SL3早前推出，更充分體現了專業攝影師的嚴苛要求。新相機不僅提供6000萬像素及8K拍攝，更融合了先進技術、精湛設計和工藝，讓攝影和錄片變得更輕便、易用。

6000萬像感光元件「三食」

Leica SL3配備了3倍可變解析度技術的全片幅背照式感光元件（BSI CMOS），支援DNG或JPEG格式的原始檔，並提供6000萬、3600萬和1800萬像素的解像度模式，每種模式都能完美展現全感光元件曝光的優勢。動態範圍擴大至15檔，ISO感光度範圍從50至100,000，無論光線如何，都能捕捉到細節豐富、色彩出眾的畫面。另外，它擁有全新的自動對焦系統，結合相位檢測（PDAF）、深度影射（物件檢測AF）和對比度識別（對比度檢測AF）3種技術。即使在昏暗環境下拍攝動態場景，都能捕捉到清晰銳利的影像；智能物件識別功能更讓攝影變得輕鬆自如。

SL3配備了EyeRes取景器，以每秒120幅和576萬像素的解析度呈現清晰的拍攝畫面。即時預覽功能讓用家在按下快門之前就能完全掌控曝光和構圖。而能夠上下翻動的3吋高清觸控屏，支持多角度拍攝，帶來更多的創意可能。

支援CFexpress卡 拍蘋果ProRes片

錄影功能上，SL3也有卓越表現，支援高效H.265和蘋果ProRes轉碼器，影片解像度高達8K。專用時間碼界面實現專業級影像和聲音同步，讓影像更具大片質感。全新的Maestro-IV處理器採用L²技術，處理大量資料時表現出色，讓作品色彩豐富、噪點控制更為出色。

新機同樣注重耐用和防護，相機重量雖比上代輕了一點，但IP54雙防機身依然堅固耐用，在惡劣環境下使用也毋須擔心。SL3配備了CFexpress B型和UHS-II-SD存儲卡插槽，USB-C界面支援高速資料傳輸和充電功能，HDMI 2.1輸出口可外接顯示器或錄音設備。同時，搭載MIMO技術的藍牙和Wi-Fi功能，讓相機快速穩定地連接到手機應用程式Leica FOTOS，可以即時分享或遙控拍攝。

新型BP-SCL6電池的電量充足，加上雙埠充電器能同時為兩枚電池快速充電，毋須擔心電力問題。此外，SL系統配件還包括新版手柄和電源適配器，為攝影體驗增添更多便利。●

Leica SL3

感光元件：6030萬像素全片幅CMOS

鏡頭：Leica L

快門：1/16,000s-60min

屏幕：3.2吋可翻式觸控LCD

ISO：Auto、50-100,000

儲存：SD card、CFexpress Type B

電量：最多約260張相片

其他：電子觀景器、藍牙5.0、Wi-Fi、USB Type C、HDMI micro、3.5mm輸出、Mic in

體積：141.2×108×84.6 mm

重量：約769g（不包括電池及記憶卡）

售價：$55,000

查詢：2385 0118（Leica）

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