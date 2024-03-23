明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

E潮

6級機身防震 20種菲林風格 4020萬像素 FUJIFILM文青相機王

【明報專訊】雖說相機市場被手機重重蠶食，近期卻有異軍逆市受追捧，甚至因供不應求而出現炒賣潮，由官方定價萬多元炒至近二萬元！說的就是FUJIFILM最新推出的X100VI。這系列出到第6代，來來去去都是相似的外觀、相同的APS-C片幅，就連內置鏡頭都清一色為23mm F2，為何至今仍大受追捧？今代又有什麼重要的升級？

相機的拍攝功能受手機挑戰，相機品牌主要有兩招應對，其一是主攻拍片，另一招是走精品化路線，讓相機變成潮物，拎出街搶眼度爆燈。論相機精品化，FUJIFILM可說是最成功的其中一家，2011年登場的X100系列更是當中的表表者，其復古的旁軸相機造型，像手動相機的操作方式，角落上的混合式觀景器，還有懷舊味滿滿的「富士色」，都令X100系列成為「文青相機」的代名詞。

復古風高階機 AI追焦無失手

當然，買新機也要有新理由，今代X100VI亦的確有不少提升的地方，並沒有慢慢「擠牙膏」，因而引來大量用家換機。其中重大改動之一是像素提升，新搭載4020萬像素的X-Trans CMOS 5 HR感光元件和X Processor 5影像處理器，大幅超前上代的2610萬像素。新感光元件能夠更有效地捕捉光線，在各種光線條件下都能拍攝出高解析度的影像。今代另一重要升級，是首度在X100系列搭載五軸機身防震，最高可達6級防震補償。即使在不穩定的拍攝環境下，亦能捕捉到穩定而清晰的影像。至於另一賣點「富士色」，今代有20種菲林模擬風格，包括全新的REALA ACE，讓你根據不同場景和主題來選擇。

X100VI雖有復古相機的外皮，內裏是當今高階相機的規格。在動態對焦方面，藉着自動對焦預測演算法，拍攝移動的主體也能準確追焦。這得益於X-Processor 5的主體偵測技術，採用深度學習AI技術構建，能追蹤貓狗、鳥類、汽車、電單車、單車、飛機、火車、昆蟲和無人機等多種主體。當然，用家亦可使用混合觀景器，隨心切換光學或電子觀景器，體驗用旁軸相機構圖及對焦的樂趣。

X100VI作為一件「精品」，外形設計一環當然不會馬虎。機身採用鋁合金材質，經過精細噴砂處理，手感順滑且堅固耐用。配備了一體成型的可上下翻LCD顯示屏，讓用家靈活拍攝高低不同角度的畫面。今代手把形狀稍稍微調，確保舒適的持握感，同時背面的按鈕位置也經過重新設計，更符合人體工學。

X100VI除了優異的內置功能外，還支援多款配件，例如是AR-X100轉接環，讓相機裝上不同保護鏡及濾鏡。雖然機身內置的23mm焦距鏡頭並不能更換，但能加插之前推出的28mm廣角轉換鏡（WCL-X100 II，另購$2180）和50mm遠攝轉換鏡頭（TCL-X100 II，另購$2350），擴展攝影視野。

90周年限量版 刻1934年商標

今年是FUJIFILM成立90周年，因此X100VI也將推出限量1934部的紀念版本。限量版相機不僅配備獨特的外盒包裝，還附帶一條特別設計的相機帶、快門按鈕和X100系列歷史卡。機頂及鏡頭蓋上刻有富士於1934年成立時的商標，機頂更刻有每部機專屬的獨特序號，為這款特別版相機增添珍藏意義。●

FUJIFILM X100VI

感光元件：4020萬像素APS-C（23.5×15.7mm）

焦距：23mm（35mm等效焦距）

光圈：F2-F16

快門：1/180,000s-60min

屏幕：3吋觸控可反式LCD

ISO：Auto、64-51200

儲存：SD card

電量：最多約450張相片

體積：128×74.8×55.3 mm（淨機）

重量：約521g（連電池及記憶卡）

售價：$12,900（普通版）、待定（限量版）

查詢：2406 3225（FUJIFILM）

● 試相：（見圖6-8）

文：JJ

編輯：朱建勳

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

相關字詞﹕菲林相機 無反相機 徠卡相機 徠卡 富士 e潮

上 / 下一篇新聞