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旅遊

深圳遠足 「五園連通」大熱 「空中山徑」跨過對面山

【明報專訊】近期深圳最夯遠足話題，必數「五園連通」的行山徑，將深圳中部五大公園串連起來，全長約17公里。其中焦點工程鯤鵬徑一號橋，更是不可錯過的生態廊橋，橋身像從兩座山中自然長出的綠色空中通道，連國家二級保護動物野生豹貓也悄悄來「串門」。趁復活節長假即將到來，不妨北上挑戰自我，一口氣走五大公園，盡覽五園各具特色的美景。若擔心走馬看花，也可如記者般分兩天漫步細賞，輕鬆享受行山樂。

「五園連通」最基本路線，由梅林文體中心起步，穿越5個甚受歡迎的大型公園——梅林山公園、銀湖山公園、筆架山公園、中心公園及蓮花山公園，以蓮花山公園風箏廣場為終站。今年1月當局曾舉辦開幕活動Hi Five—Parks Walk，早上6時半起步，500名參加者全部都能在限時下午4時半前，即10小時內，完成17公里路程。記者採訪時則將行程分拆兩天，加遊山徑附近的景點，第一天先踏着原始風味十足的森林小徑，登上最高海拔近400米的梅林山公園，翻山越嶺來到可一腳踏「三區」的銀湖山公園；第二天再漫步筆架山公園、中心公園至蓮花山公園，體驗在公園裏「穿街過市」的樂趣。

記者的首天行程，安排早上9時半在深圳地鐵蓮塘口岸站出發，約10時抵達下梅林站，由A出口沿梅麗路步行約10分鐘，到起步點梅林文體中心。經登上梅林水庫的梅林山公園入口，沿梅林綠道走約10分鐘，來到一處分岔口。切記勿轉左邊路口的4號登山口，要選擇沿右邊單車徑直走，抵達梅林山郊野徑5號登山口，向梅林山最高峰、海拔386米的大腦殼進發。從梅林文體中心至5號登山口約2公里，記者走了約1小時。

梅林山公園 步道勝在「原始」

位於福田中心區北面的梅林山公園，總面積約6.9平方公里。梅林山郊野徑設計充滿原始風味，不是常見的水泥階梯路，而是採用以鋤頭等工具手工修成的步道梯級，質樸自然，走起來非常舒適。

走到半山的林中涼亭稍歇一會，欣賞眼前開揚城景，再慢慢往上走，便見涼風陣陣的清風嶺。攀上大腦殼一段山路，亂石壁中穿過一條如隘口山路的打卡點。部分路段設扶手繩索協助登山。從5號登山口起步至大腦殼逾1公里，記者走了約1.5小時，終於抵達大腦殼。站在頂峰巨石上，視野良好，無遮擋眺望福田、龍華區的城市天際線，建議在此休息。

來到大腦殼，若選擇一天走畢「五園連通」，應選擇右走的路徑往鯤鵬徑一號橋；但記者今次深度遊，選擇左走路徑，順道一遊梅林山公園另一著名景點「飛來石」，往返時間約需2小時，來回逾2.2公里。

挑戰沙石斜路 飛來石打卡

前往飛來石的一段鯤鵬徑，是第一天行程中難度最高的，沿途是滑坡沙石斜路，不少路段需要拉着繩索而行。地貌雖不算險峻，但需要一定體力。山徑上上落落，約1小時後來到飛來石。位於崖邊的巨型橢圓形巨岩，恍如從天外飛來，穩穩架在一塊巨石上；加上飛來石面向壯闊的城市景觀，頓成行山者的熱門打卡點。

野生動物過馬路 豹貓也串門

拍照休息約10分鐘，記者折返大腦殼，前往鯤鵬徑一號橋。沿路下山，十分好走。徒步45分鐘，共1.61公里，於下午約3時半，抵達連接梅林山公園與銀湖山公園的大熱打卡橋——鯤鵬徑一號橋，橋下是兩個公園之間的梅觀大道。

現場所見，這座身披茂密植物的拱形橋，恍似從兩座山中自然長出的綠色空中通道。橋面設計令人拍案叫絕，供人走動的步道僅佔橋面約十分之一，其餘地方都被修成山林模樣，讓位予野豬、松鼠等野生動物活動。它是全國首條兼顧行人步道及獨立生態廊道的廊橋，近日更發現有國家二級保護動物野生豹貓出沒。橋上設小型展覽，細說鯤鵬徑一號橋的故事，並展出橋樑的航拍圖，值得駐足細看。

銀湖山公園 一腳踏三區

走過這座不似橋的橋，來到了銀湖山公園。公園位處羅湖、福田、龍華之間，總面積逾12平方公里，是距離深圳市中心最近的一片原始生態林。跨過鯤鵬徑一號橋左轉登山，前往黃竹園，全長1.43公里。一起步便是極斜的階級，綿綿不絕，真要吃能量棒補充體力。一步一步慢慢行，走完約1小時無盡頭梯級前往黃竹園途中，回報來了，路上你將會發現一座三角柱界碑，每邊分別寫着龍華、福田、羅湖。這個位，理所當然地，成了行山者爭相打卡的「一腳踏三區」熱點。

接下來的路徑平緩，輕鬆易走，一路上涼風習習，綠樹成蔭，可遠眺銀湖水庫。走到念晶亭，城市的繁華盡收眼底。大約走了1小時，來到銀湖山公園南門。出口處設有公廁，這也是從梅林山郊野徑5號登山口行至此處，第一個出現的公廁。

離開南門出口，行兩三步過馬路，便見到另一登山口，路牌指向珍珠嶺登山口／筆架山公園。按指示登山左轉拾級而上，輕鬆易走，經過木鞦韆，來到連接筆架山公園的北環珍珠嶺天橋，需時約1小時，共1.5公里。從梅林文體中心起步至珍珠嶺天橋，記者合共走逾12公里，花了約8.5小時。傍晚約6時半，記者結束首天路程，過橋到橋下的公交車站，乘218號車回到蓮塘口岸。●

（「五園連通」的筆架山公園、中心公園，以及蓮花山公園旅程，下周六刊出）

● 旅遊錦囊

證件：回鄉卡

匯率：1人民幣約兌1.1港元

交通（首日行程）：

去程：深圳地鐵蓮塘口岸站乘2號線（8號線）至景田站，轉9號線抵達下梅林站，需時約30分鐘，車費5人民幣

回程：北環珍珠嶺天橋下公交車站，乘218號車回到蓮塘口岸，車費2.5 人民幣

【「五園連通」行山徑二之一】

文：蔡朗清

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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電郵: feature@mingpao.com

[旅遊]

相關字詞﹕蓮花山 筆架山 銀湖山 梅林山 鯤鵬徑 鯤鵬徑一號橋 五園連通 行山 大灣區 深圳

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