「○二四三」魔法 引領變身「填詞L」

40年歷史「類音階」 辨高低抑揚

數數手指，○二四三填詞法這種粵語填詞輔助工具原來已有40年歷史。問起當年研究粵語歌創作技巧的緣由，黃志華先從書櫃拿出一本字典般厚、墨綠色封面、名為《聲詩》的歌集，1975年由The Highway Man出版，他幾年前才購入。書中記載大眾喜愛的中英文流行曲、歌謠、粵曲等歌詞，他說香港在1960年代末至1970年代很流行這類歌書。《聲詩》裏有一首《數字歌》，歌詞為：「40342，40342，434243……」黃志華再舉例一首當年流行的調寄廣東音樂《昭君怨》，其尾段歌詞同樣以0、2、4、3的數字來填寫，他認為當時的作者是根據曲調，填入相應音高的數字。

黃志華憶述，1984年他受時任聯合音樂院院長王光正邀請籌辦粵語歌詞填詞課程，編寫教材《粵語歌曲填詞研究》，指出粵語九個聲調可分為四級音高。他亦受《數字歌》啟發，在填詞教學時使用0、2、4、3的工具。他說：「一開始學生都是為了興趣而去填詞，他們未必具備音樂知識，不懂得看譜，用上0243可以幫助他們盡量協音（啱音）地標出音高和旋律。」○二四三填詞法從那時開始建立。至1989年，黃志華與填詞人盧國沾合著《話說填詞》，深化○二四三填詞理論。同時順應往後的填詞模式，填詞人很多時只會收到樣本歌曲（demo），而非樂譜，填詞人要自行想辦法摸清音樂，把demo旋律寫出來，他們發覺○二四三是有效的填詞工具，自此○二四三法開始傳播，其後方法又載於《粵語歌詞創作談》、《文字聲律與粵語歌創作》，以及新作《○二四三（粵語歌詞創作工具）魔法書》。

粵語九聲分四層音高

「○二四三」這套代表字有另一個學術名稱，叫「類音階」，意思是它有類似音階的功能，但又不等同音階。「有了『○二四三』4個類音階，可以幫助我們迅速知道粵語字音音高和樂音音高怎樣結合。」黃志華說。

要辨別字音的高低抑揚，可利用調值的標音系統，1為最低音，2為次低音，餘此類推至5為最高音，不過那只是相對音高。縱使調值系統分成5度，但實際上粵語九聲最終只會得出四層音高，分別為最低音字：第四聲；次低音字：第六聲和第九聲；次高音字：第三聲、第五聲和第八聲；最高音字：第一聲、第二聲和第七聲。

此外，音樂上的唱名（如do re mi fa so la ti do'）要用「橫調」來唱，橫調意思是把音隨意延長，而音高保持在同一水平上。粵語剛好有齊4層橫調，數字「○」、「二」、「四」和「三」分別來自這4層橫調。為求方便使用，可將粵語九聲歸入「○二四三」來代表粵語的4層音高，「○」代表最低音字，「二」代表低音字，「四」代表高音字，「三」代表最高音字。當深入研究，便會發現很多旋律線，○二四三的填法並不止一種。譬如《填詞L》主題曲《填詞魂》兩句歌詞「想起班房黑板那背影」和「風聲蕭蕭穿梭到海邊」旋律一樣，導演黃綺琳卻用上不同填法，句末的「那背影」和「到海邊」分別有「443」和「433」的填法。

但不是每人都像電影中的羅穎詩，一學就能馬上把字詞或旋律轉換成○二四三，要視乎每個人對字音的敏感程度。於是○二四三理論也有新發展，黃志華提出以粵語拼音「jan」的字套入旋律，「你只要跟着歌調來哼，其實就已經可以哼得出來，未必說要塞數字」。正如用「啦」字唱出音樂，用「人」、「刃」、「印」、「因」來哼唱同樣能找出字音音高，這4個字有共同聲母及韻母，而且都是橫調，相等於○二四三。例如《生日歌》的第一句「祝你生日快樂」可唱成「人人刃人印刃」，對應○二四三的話就是「002042」。

除了填詞，○二四三系統還能用於研究粵語歌的協音技法和規律，黃志華形容其具「顯影劑」功能。分析歌曲時，他會在紙上寫上簡譜和歌詞，至於○二四三譜，他說早已熟習使用，一看就知道，不用寫出來。他又會用紅筆框起有趣和值得討論的地方，並會統計歌曲每段的類音階用量、相鄰字音屬跳進頻率，「理論上其實可以讓我們具體地認識粵語填詞的困難之處」。黃志華舉例「雙少現象」解釋，從音高分類可得知粵語九聲在音高分佈上不平均，只有第四聲（陽平聲）屬最低音字，導致填詞時「○」音高字選擇少，難以用上。相鄰類音階屬「跳進」，包括「○四」、「○三」、「二三」這3類詞語，往往也因為旋律很少大跳音程而難以用上。姜濤的《鏡中鏡》歌詞就是符合雙少現象的例子，他解釋：「全首歌中，最低音字用得最少，只得76個，最高音字用得最多，有122個。而相鄰類音階組合只見3種，出現頻率很低。」他續賞析《鏡中鏡》，「我發覺作曲家都挺喜歡用一種叫『窄幅迴旋』的旋律寫法，有三四段都是這樣寫，每一段音域都不同，而且很窄，在三四個音裏面上上落落，這種寫法也會影響到填詞人的用字，變成有些字音用不到」。

內容字音角力 為主題寧拗音

面對不同情况，黃志華說填詞人在內容和字音上不時角力，只是很多時候他們寧願選擇點出主題而拗音（唔啱音），○二四三填詞理論也提及6種影響協音感覺的因素，但那又是另一大課題。若撇開理論，黃志華歸結欣賞歌詞的態度，「其實都是各花入各眼而已，我做樂評人用我的角度，別人也可以用他自己的人生經驗去感受他喜歡的作品，而且可能他感受到的，我未必能感受到。有些歌沒有說好不好，適合我的mood（心情）就可以了」。

過往黃志華曾獲得一些填詞機會，他在1997年為熊熊兒童合唱團寫過一批聖誕歌曲的粵語版，成為廣傳的粵語版兒歌，包括《叮叮噹》（Jingle Bells）：「叮叮噹／叮叮噹／鐘聲四處響／聖誕節／快快樂樂／只聽見四周和唱」，以及《紅鼻小鹿》（Rudolph, The Red Nosed Reindeer）：「有一隻梅花小鹿／總不見牠笑嘻嘻／只因它唯一擁有／閃閃發光赤色鼻」。他說這些經典聖誕歌曲旋律耳熟能詳，而且很容易找到樂譜，填詞時用不着○二四三法。黃志華續分享他在1988年為阮兆祥填的In Your Eyes，原曲為意大利歌手Reeds的同名歌曲，因為當時他只收到聲帶，沒有曲譜，於是就用上○二四三法先填出數字譜，從中掌握旋律，分辨樂句句式。從In Your Eyes數字譜得知，其中6句都是「202」領頭，這句式啟發他填寫排比式句子，舉例數字譜的首兩句「202 2202202／202 2202432」，歌詞最終成品為「突然是 熱情熱極無度／突然是 絕情像那冰造」。當年知道○二四三法的人不多，以這種方式填詞的人可算屈指可數。

文：何詩韻

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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