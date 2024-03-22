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半島藝術迴響 感受「水之城」起伏 尖沙嘴空中泛起綠色漣漪

【明報專訊】在Art Basel舉行前夕，香港民間已有大大小小不同的藝術展覽。論話題及矚目程度，將於尖沙嘴香港半島酒店外牆懸掛的「輕飄飄」綠色藝術裝置相信會吸引不少途人駐足觀看。酒店舉行的「藝術迴響」展覽，亦有來自世界各地的藝術家帶來不同藝術裝置及體驗，歡迎大家一同投入這場藝術之旅。

近年全球不同酒店品牌積極推廣藝術文化，半島酒店集團便是其一， 2019年起與獨立策展人及文化顧問Isolde Brielmaier和Bettina Prentice合作，推出名為「藝術迴響」的大型環球項目，為全球新進藝術家提供平台和支援，創作全新公共藝術作品。今年「藝術迴響」將以香港為首站，邀得本地著名跨領域藝術家伍韶勁（Kingsley）、巴黎藝術家Elise Morin、美國藝術家Lachlan Turczan和日裔美籍藝術家Saya Woolfalk參與。

Kingsley擅長概念式及場域為本的社區主導項目，透過藝術，為無形的抽象概念尋找現實形態，在特定場域裏賦予作品意義。以往作品有把電車改裝成流動相機暗室（camera obscura）的《25分鐘後》，也有在全港首個及最大的地下蓄洪池——大坑東蓄洪池展出的《大禹之後》等。而即將在香港半島酒店外牆懸浮的「輕盈」藝術裝置是他的新作，名為Esmeralda，由5塊各長45米的布料組成。

靈感源自小說《看不見的城市》

Esmeralda的名字源自意大利作家Italo Calvino的小說《看不見的城市》（Invisible Cities）中出現過的水之城艾斯瑪拉達（Esmeralda），布料顏色以祖母綠色（emerald）為主調。Kingsley分享構思作品時，水之城成為這件作品的意象，呈現出在重力與浮力之間的「流動」，隱喻它像在風中泛起了「漣漪」，同時展現作品與自然風和萬有引力的相互作用。

由於裝置規模巨大，製作時面對最大的挑戰是在實境裝置前作大量測試，例如製作許多比例模型、以電腦模擬等。「我們需要在工地上製造一個1:1測試（工具）」，製作團隊建造兩座約20米高，相當於8層樓高的高台，並模擬不同環境對裝置「流動」效果的影響。那究竟觀眾要如何欣賞此作品？他認為並沒有一個特定的角度，觀眾可自我投入，「每個觀眾都有自己和這城市的關係，感受不同的起與伏」。

酒店大堂展多元藝術裝置

Kingsley以外的3名藝術家作品，則分佈在大堂及酒店內不同位置。美國藝術家Lachlan Turczan常以水、光和聲音為媒介創作動態雕塑，為參觀者帶來沉浸式體驗。全新動態雕塑作品Harmonic Resonance，主組件是一面直徑1.6米的拋物面鏡，鏡子下方的一池淺水，通過低頻音調令水面形成震盪，帶來一場別開生面的探索聲音之旅。另一名法國藝術家Elise Morin，擅長錄像藝術和大型裝置，今次帶來SOLI大型雕塑，由約4000張壓碎的雷射唱片組合而成，遠看像一尾衝上海面的鯨魚，反思物質帶來的負擔。還有日裔美籍藝術家Saya Woolfalk，她擅長將科幻小說與奇幻題材融入創作，重塑人們對現實的認知，作品包括雕塑、裝置藝術及數位作品。這次參展帶來多重感官錄像裝置Visionary Reality Portal，大家可以從中冥想和思考宇宙。大家可以在酒店大堂邊歎下午茶，邊欣賞部分藝術品。當香港展覽完結後，4名藝術家的作品將於其他地方的半島酒店巡迴展出。

藝術迴響香港展

日期：3月25日至5月17日

入場：免費

地點：香港半島酒店

網站：www.peninsula.com/en/art

文：陳麗斯

設計：賴雋旼

編輯：王翠麗

電郵：friday@mingpao.com

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