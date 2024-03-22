明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 收藏

競投乾隆的玩具！ 白玉寶璽 展龍權天威

【明報專訊】春拍即將開鑼！有拍賣行率先推出3件乾隆曾在故宮典藏的古玩，都和龍有關。這乾隆「三寶」在清宮檔案中有清楚紀錄，相信是乾隆時常把玩的私人玩具。如果一口氣把它們帶到自己的藏珍閣，可建立一個極有吸引力的乾隆相關典藏系列。在龍年競投「龍的玩具」，相信會掀起拍賣會中一番龍爭虎鬥！

「三寶」分別是現存世上其中一個最碩大的白玉寶璽，一款唯一由私人珍藏的乾隆肖像畫冊，以及一個絕罕粉青釉浮雕海水立龍紋雙耳扁壺，成為香港蘇富比春季拍賣的中國藝術珍品領銜拍品組合。3款珍品有不同功能和玩味，立體地展示乾隆的收藏品味。

皇帝是九五之尊，不少生活用品或收藏都用龍雕、龍像造型以展現聖權天威。而乾隆日理萬機，當時國勢強大，公餘時把玩的玩具都是精選中的精選。今次上拍的「三寶」體積不大，當中一本小畫冊，專家相信是乾隆昔日常把它帶在身邊，陪伴自己的「小手工」。

珍貴白玉 信為外國進貢

蘇富比中國藝術品部亞洲區主管王晰博指出，今季的拍賣陣容前所未有的強大。他以雙手拿起一款清初白玉交龍鈕「乾隆御筆」寶璽，足見寶璽斤両十足。他表示，這是現存世上最巨大白玉寶璽之一，屬法國吉美國立亞洲藝術博物館創辦人Émile Guimet的舊藏。寶璽是拍賣行近年的例牌重頭戲，他們每季都為藏家帶來價值不菲、分量十足的皇帝印章。王晰博說當時的白玉十分珍貴，此款相信是由外國進貢的材料，而雕琢後的剩餘玉材，會製成其他體積細小的玉器，絕不浪費。王晰博形容此寶璽瑩潤柔白，妙雕踞龍成雙，充滿氣勢，是同類滿清圖章中體積最大的一款，雙龍英姿颯爽，蓄勢待發，是清初工藝的特徵，估計是皇太極主政時製作，後來流傳至乾隆手中。寶璽被私人珍藏10多年後再現市場，實屬難得。

乾隆於登基初年命令在家傳玉寶上改刻印文，對皇帝來說印章是彰顯身分的工具，故他喜歡在御筆作品上「鈐印」，即今天所說的蓋印章。乾隆尚文重禮，又崇儒敬佛，對詩書畫印充滿興趣，有很多機會為自己的作品印章，一方面記錄自己的文創成就，另一方面又可用作文化工具來臣服漢人，告訴天下自己寫得一手好畫、好書法，以鞏固滿族統治。此寶璽的價值超越其工藝與功能，總結出乾隆對滿清先祖的崇敬、漢族傳統的尊重、士人文化的認同，同時又能展示其君臨天下的權威。

乾隆與臣子製作手工小書

說到玩味高的皇帝玩具，不得不提今次亮相的「鑑古席珍」御筆「朗照」乾隆肖像畫冊。蘇富比中國藝術部資深專家李佳說，其最大賣點是內裏有一幅由著名傳教士郎世寧親筆繪畫的乾隆面容。而這款畫冊正是乾隆和臣子精心製作的手工小書。李佳說紙本珍品一向要小心處理，盡量避免不斷翻閱。她向記者逐頁揭開，發現當中除有乾隆肖像畫，還有一些宮廷大師的書畫作品，包括董邦達、鄒一桂、錢維城、丁觀鵬，以及32枚古代皇帝的鈐古印。當中乾隆的御筆「朗照」二字足見其書法功力。

郎世寧繪畫乾隆肖像

李佳說繪畫乾隆肖像的郎世寧，把西方琺瑯彩技術帶到宮中，他使用透視法、光影對比等西洋繪畫方法描繪正值壯年的乾隆聖容。李佳向記者解釋這小冊是經裝裱而成，每頁內容和主題應是乾隆按自己心意和喜好編排製造。她說乾隆並非逐頁編製內容，會預留一些空白頁或位置，待將來增添印章等內容。據清宮檔案可得悉此冊是乾隆21年御旨製作之品，當年乾隆45歲正值壯年。小冊擺放於養心殿，即他的書房，相信他在七八旬時還有把玩此小冊，可見其鍾愛程度。此冊是法國前總統保羅．杜美（1857至1932年）舊藏。私人手中乾隆肖像碩果僅存，應為孤品。

而另一款粉青釉浮雕海水立龍紋雙耳扁壺則是著名藏家穆思（1908至1988年）伉儷舊藏，早於1970年代初曾在紐約一個龍紋特展中亮相，當時被選為圖錄封面。王晰博形容扁壺浮雕雖淺但層次分明，翠中泛藍，有「大清乾隆年製」款，糅合了多種複雜技藝，是鬼斧天成的工藝品，展現出乾隆時代御窰的爐火純青工藝。3件卓絕珍品以誌慶龍年，為王權的至高象徵，相信競爭劇烈。

此外，拍賣行透露今季也會推出多個中國藝術專場展示高質素珍品。多個重要私人珍藏乃鑑藏名家歷年所積，由家人傳承秘藏數十載，這期給讀者先睹為快。

香港蘇富比春季拍賣會

預展日期：4月2至8日

拍賣日期：4月9日

地點：香港會議展覽中心

查詢：www.sothebys.com/hk

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：陳淑安

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 收藏]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞