「食物設計」狂想 一席深食 一夕深思

跟人說起「食物設計」這詞彙，都是遲窒幾秒後的同一反問：「即係擺盤？」在狹義上，這門專業並不落進以服務食慾為主如擺盤、雕刻的食物藝術（food arts），或重視拍攝用途的食物造型（food styling），卻指向一種以設計思維介入食物相關問題的新實踐，發展下來可跨至農業生產、行銷策略、食品科學等領域。聽上來極雜且寬並不出奇。這概念由西班牙設計師吉塞（Martí Guixé）在1997年先行提出，後來被歐洲院校吸納，2014年，荷蘭埃因霍芬設計學院首創部門Food Non Food，2015年，意大利米蘭工業設計學院開辦碩士課程——整個時程至今不過短短27年，「食物設計」可說仍處於牙牙初生的階段。

「到底誰會問我們（是做設計還是搞藝術）這問題呢？搞了油街計劃大半年，觀眾不在意，合作的藝術家無所謂，策展人只會問我們想做什麼……」同樣的疑惑，深食創辦人陳可兒重提了幾次，問的好似是她自己。她和拍檔伍澤均都抗拒被定型，不願遵從某一方的權威框架。然而，就像吉塞一開始打正旗號用「食物」這種非傳統設計物，批判被商業資本枷困的量產式工業，食物設計的出現本然指向設計界的特殊瓶頸；二人讀產品設計，下意識就以物料（material）一詞指稱食材，採用的思考方法如雙鑽石設計模型、論述設計，以至自行研發的資訊層級「6+6模型」，種種向度，似乎皆使深食離不開Ig專頁上那一行「Designer」的定稱。

港受眾出發 喻生活議題

或者此般費勁去想「食物設計究竟是什麼不是什麼」，非為了排拒、貶損他人取向，而是為着覓一徑自己真正想走的路。如同陳可兒說，很多人善意拋出一些該學什麼該懂什麼的建議，但他們慢慢摸清楚，那都是與深食不太相干的範疇，「例如，歐洲國家的食物設計常提到農業的生產模式、畜牧業的動物權益，可那對香港人來說不是很切身的生活經驗，一方水土養一方人，食物語境可以差天共地」。以香港受眾為出發點，以香港地域飲食文化為養分，深食運行至今6年，對外的簡介這樣寫：用食物及進食經驗作媒介，「反映各種生活文化和哲學觀點」及「激發公眾思考及引起討論」。

「植物宴」諷剩食與精英主義

那即是怎麼的意思？看些例子。深食在「港深城市\建築雙城雙年展」擺攤時，曾設計對應北角英皇道、灣仔軒尼詩道、中環德輔道中的3款鴛鴦茶包「味圖：香港街道鴛鴦」，往傳統茶啡底混進各式與3街頭關連的香料如「婆婆至愛—曬製陳皮」、「紙醉金迷都會浮華—食用金粉」、「修頓波友恩物薄荷按摩膏—薄荷葉」等等，挪借雜搭冲調來表述東拼西湊的城市文化。又如他們協辦南豐紗廠的互動餐桌體驗「它的神話—植物宴」，針對香港人一日棄置上3000公噸廚餘的巨量浪費，用精緻餐飲（fine dining）形式去反諷背後扭曲畸形的價值觀，3道菜式串合成一套敘事——「不二菁」點出精英主義是唯一追求（只取最鮮嫩部位的淺漬蔬菜卷）、「萬千同」指出工業鏈下飲食愈趨千篇一律（一塊塊豆腐凍），「無極」最後揭示剩食其實無窮幻變（砌合前兩道餸頭餸尾的仿炸油糍）；「精英主義看似很優雅、很高尚，但它其實是一隻怪獸，製造的問題可能不比剩食少，是更加值得討論的議題」，伍澤均說。

換言之，食物作為符號的隱密所指才是重點。過去20多年來這學科不斷變化，食物設計研究員尚博羅（Francesca Zampollo）在2023年更新了11項細類，包括食物政策設計和倡議（food policy design and activism）、可持續食物設計（sustainable food design）等，姑且理解深食目前的試驗偏向第九類的食物溝通（digital media/marketing/communication）。尚博羅認為，食物作為人人都接觸到的日常媒介，其所涉及的歷史、社會、心理面向錯綜繁雜，而其針對不同群體產生的價值、記憶、意義面向亦極殊異，故需要一套與其他媒材區別的傳訊方法。

剝果皮組砌「自我世界」

那個在北角油街實現長達9個月的公共實驗計劃「喚味：𝑥」，正體現了深食期望達成的食之思考。以未知數的𝑥為核心，整個項目拆分成個體、空間、時間三大課題，其間除在油街廚房展覽研究成果，亦邀來製香師、劇場人、建築師等專長各異者合辦工作坊，及定期推出快閃活動。陳可兒鬼黠說：「有時候我們會開玩笑，是用食物『呃』觀眾，由食物扯去其他話題，愈扯愈遠，愈遠愈開心。」能吃進肚子裏的抽象意念更易消化，如「封存百味人生」把食材封入一瓶玻璃樽內，宛如處理漬物般梳整生命的甜酸苦辣記憶；「某時某事好多士」以繪畫落葉的任務換取一塊金黃烘香的多士，藉着進食前的等待，觀察周遭地景季節、天氣的變逝；「果皮的平衡時空」將橙、柑桔、檸檬等柑橘屬水果剝去外皮，邊吃邊組砌喻指自我世界的懸吊雕飾。厚厚一疊海報和塗寫紀錄攤上桌面，二人說回途中趣事都禁不住微笑，有姨姨封存全白食料來憶念母親白潺潺的住家菜，有小孩眼中的落葉呈粉紅色，藝術家楊秀卓自問人生大部分仍屬未知而勾出一條垂直果皮……「（深食的食物設計）未必是什麼刁鑽的廚藝，可能只是打開一罐茄汁豆的程度，但不同階層、年紀的人對同一個罐頭已有着極不同的反應。我想深食有兩方面的連繫，一是食物與公眾之間，二是食物與我們想講的話題之間」，伍澤均總結。

食物設計尚在當代舞台上快速增生、滑移。需不需要一個較明確的定義，到最後或視乎各設計師對知識系統和交流溝通的想像。吉塞後來以「ex-designer」自稱而捨卻食物設計的銜頭，或正矛盾地指出食之作品源於傳統意義上的「設計」同時亦超出其所劃定的「設計」自身。

文：吳騫桐

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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